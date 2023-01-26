Дональда Трампа пустят обратно в "Фейсбук" и "Инстаграм"

час назад

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Автор фото, Reuters

Компания Meta объявила, что скоро разрешит бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться в "Фейсбук" и "Инстаграм" из изгнания, длившегося год и восемь месяцев. Вернется ли Трамп и на самом деле, пока непонятно. В "Твиттер" после недавней отмены бана он не вернулся.

Президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг в специальном заявлении сообщил, что блокировка аккаунтов Дональда Трампа будет отменена в ближайшие недели, поскольку компания считает, что общественность "должна иметь возможность слышать, что говорят политики".

Дональд Трамп, в то время - уходящий президент, был заблокирован в "Фейсбуке" и "Инстаграме" на неопределенный срок после беспорядков на Капитолии 6 января 2021 года. Клегг напомнил, что таким образом Facebook отреагировал на одобрительные отзывы Трамп о его сторонниках, бесчинствовавших в парламенте США.

"Временное закрытие аккаунтов было чрезвычайным решением, принятым в чрезвычайных обстоятельствах", - добавил Клегг.

Теперь же, по его словам, компания решила, что аккаунты Трампа больше не представляют серьезной угрозы для общества.

Тем не менее в случае новых нарушений правил этих соцсетей Трампу будут грозить более серьезные, чем всем, наказания.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дональд Трамп после отмены бана не вернулся в "Твиттер" и неизвестно, вернется ли в "Фейсбук"

Вернется ли Трамп в "Фейсбук", пока неясно.

В 2021 году он открыл собственную социальную сеть, Truth Social. У нее официально - всего около пяти миллионов пользователей, тогда как у "Фейсбука" - три миллиарда.

Но при этом у Трампа заключено эксклюзивное соглашение с Truth Social: он должен первым делом вывешивать свои реплики в этой сети, а размещать их в остальных соцсетях может не раньше чем через шесть часов.

Сам Трамп отреагировал на решение Meta в своем стиле: он заявил в своей соцсети, Truth Social, что "Фейсбук" будто бы потерял миллиарды, "забанив вашего любимого президента - меня".

"Никогда больше не должно такого быть ни с действующим президентом, ни с кем-либо еще, кто не заслуживает покарания!" - написал Трамп.

Демократы недовольны

Дональд Трамп собирается в следующем году снова выдвигаться в президенты от Республиканской партии, и решение Meta немедленно раскритиковали его политические оппоненты.

"Трамп спровоцировал мятеж. Давать ему доступ к социальной платформе, чтобы он распространял ложь и демагогию - это опасно", - написал в "Твиттере" конгрессмен-демократ Адам Шифф.

Глава правозащитной организации NAACP Деррик Джонсон сказал агентству Ассошиэйтед Пресс, что считает решение Meta грубой ошибкой и примером того, как прибыль ставят выше безопасности людей.

"Это поразительно: человек брызжет ненавистью, распространяет теории заговора, разжигает мятеж на Капитолии, а Марк Цукерберг по-прежнему считает, что этого недостаточно, чтобы убрать этого человека с его платформы", - сказал Джонсон.

В ноябре аккаунт Трампа разблокировала и другая всемирная сеть, "Твиттер".

"Твиттер" тоже забанил Трампа после событий 6 января 2021 года, объявив, что уходящий президент нарушил правила сообщества, запрещающие прославление насилия.