11 лет колонии за подарок из США. В Москве осуждена девушка, получившая от друга посылку с наркотиком

47 минут назад

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Автор фото, NAtaliya Yegoshina/Facebook

Московский суд приговорил бывшую помощницу депутата "Яблока" Евгению Макаренко к 11 годам колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Она получила от друга из США посылку, в которой, среди прочего, были 4 грамма марихуаны и несколько болеутоляющих таблеток.

Девушка была задержана в конце декабря прошлого года, когда ей пришла посылка с рождественскими подарками от пожилого американца Фрэнка Рауччи, с которым она познакомилась онлайн за несколько лет до этого.

Мужчина отправил не только сладости и принадлежности для рисования, но и запрещенные в России (но разрешенные в США) лекарства и почти 4 грамма марихуаны, пишет SOTA.

Автор фото, SOTA Подпись к фото, Девушку привели на оглашение приговора в наручниках

26-летняя девушка, ее мать и сам Фрэнк Рауччи утверждают, что Евгения не знала о содержимом посылки. Однако американца ни следователь, ни суд решили не допрашивать.

Рауччи в разговоре, записанном адвокатом, говорит: "Я даже не догадывался [о том, что отправленные препараты в России запрещены]. Я думал, что там всё так же, как и здесь - просто нужен рецепт на них. Я решил, что в этом нет ничего такого, чтобы отправить их в Россию, но я даже представить себе не мог, насколько это серьезно".

Он объяснял, что сам принимает таблетки из-за больных суставов, и ему казалось, что девушка, занимающаяся пауэрлифтингом и боксом, тоже страдает от болей.

Следствие, однако, изучив переписку, пришло к выводу, что девушка знала о содержимом посылки. В частности, по словам матери задержанной, следователь высказал предположение, что обсуждение фасона и размера джинсов, которых в посылке не было, - зашифрованный заказ на поставку наркотиков. Но джинсы, как подчеркивает сторона защиты, пришли во второй посылке, которая прибыла через некоторое время после первой, хотя отправлена была чуть раньше.

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В России нередки случаи, когда людей судят за лекарства, легально доступные в других странах.

В 2019 году жительницу Екатеринбурга обвинили в контрабанде наркотиков из-за заказа антидепрессанта из-за границы. Дело в итоге было прекращено, так как следствие пришло к выводу, что девушка не могла знать о том, что содержащееся в лекарстве вещество является производным наркотика.

В том же 2019-м в транзитной зоне аэропорта Шереметьево задержали израильтянку Нааму Иссахар, делавшую в России пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив. В багаже у девушки обнаружили около 10 граммов гашиша. В России ее признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорили к семи с половиной годам заключения. Позже она была помилована.

В августе прошлого года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии - также по делу о контрабанде наркотиков. При досмотре в аэропорту Шереметьево в ее сумке нашли гашишное масло для вейпа, разрешенное в США. Спустя несколько месяцев после приговора спортсменку обменяли на Виктора Бута, отбывавшего в Америке срок за торговлю оружием.

Последние два дела рассматривались правозащитниками и международными огранизации как способ давления Москвы на власти США и Израиля.

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