Генпрокуратура России признала "Медузу"* нежелательной организацией

час назад

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Генпрокуратура России признала "Медузу" (внесена в реестр "иноагентов" в России) нежелательной организацией. Это значит, что в России уголовное дело теперь грозит и сотрудникам "Медузы", и читателям, жертвовавшим деньги на работу издания.

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза"), Латвийская Республика",- говорится в сообщении ведомства.

По мнению прокуратуры, деятельность издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Генеральный директор и издатель "Медузы" Галина Тимченко сказала Би-би-си, что сейчас у нее совещание с главным редактором, комментарии будут позже.

По закону после признания нежелательной организация обязана прекратить работу - ее средства и имущество на территории России блокируются. Попавшим в список структурам запрещено открывать филиалы в России.

Статус нежелательной в России организации грозит уголовным преследованием для людей, сотрудничающих с ней. Россиянам полностью запрещено участвовать в работе нежелательных организаций, в том числе за рубежом, под страхом уголовного преследования - за нарушение можно получить до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, уголовное дело может грозить тем, кто жертвует деньги "Медузе" (издание существует в том числе, благодаря переводам подписчиков). За финансирование нежелательных организаций предусмотрено наказание вплоть до пяти лет колонии.

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В России запрещено распространять или ставить ссылки на материалы нежелательных организаций - это значит, что цитирование материалов "Медузы" другими изданиями будет незаконным и может привести к последствиям (вплоть до блокировки этих СМИ).

"Если статус "иностранного агента" - разрешенная деятельность, утяжеленная дополнительными ограничениями, то признание нежелательной организацией - это фактически запрет какой-либо деятельности", - объяснял Би-би-си правозащитник Павел Чиков.

"В отличие от статуса СМИ-"иностранного агента", признание организации нежелательной - это полное табу на работу в России, сотрудничество, донаты и любые связи с этой организацией", - говорила Би-би-си Галина Арапова, глава Центра защиты прав СМИ (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).

Нежелательными организациями власти России ранее признавали издания "Проект", "Важные истории" и The Insider (два последних также получили статус "иноагента").

Портал запустили осенью 2014 года журналисты, покинувшие интернет-издание Lenta.ru после конфликта с его собственником Александром Мамутом. Издание имеет большую аудиторию, после российского вторжения в Украину число подписчиков ее телеграм-канала превысило 1,2 млн человека. Издание занимает ярко выраженную антивоенную позицию, сохраняя при этом верность стандартам объективной журналистики.

Статус "иностранного агента" издание, базирующееся в Риге, получило в апреле 2021 года. "Медуза" подчиняется закону об "иноагентах" и маркирует свои сообщения специальной плашкой. Весной 2022 года Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту "Медузы" на территории России из-за публикаций о российском вторжении в Украину.

Журналист Андрей Захаров (объявлен в России "иноагентом") о возможных последствиях признания "Медузы" нежелательной организаций:

"Признание "Медузы" нежелательной организацией - это прежде всего удар по читаемости самого популярного оппозиционного медиа внутри России.

Теперь за активную ссылку на любой материал "Медузы" можно получить штраф. Более того: штраф можно получить и за ссылку на старый материал, опубликованный пять лет назад (это называется "длящееся правонарушение").

С учетом того, что ежемесячно издание читали десятки миллионов человек, то и подвешены теперь миллионы".

(цитата по телеграм-каналу)

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