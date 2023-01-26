Украина призывает страны Запада ускорить передачу танков, а также просит ракеты и самолеты

38 минут назад

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Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение о предоставлении стране современных западных танков, однако назвал критически важным вопрос о сроках поставок и их объемах.

Накануне несколько западных стран, включая Германию и США, объявили о повороте в своей политике по поставкам тяжелых вооружений в Украину, пообещав передать Киеву тяжелые танки, в частности "Леопарды" и "Абрамсы", однако пока неясно, как скоро это может произойти.

"Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки, - сказал Зеленский в своем видеообращении. - Все это доказывает самый важный факт для мира сейчас - факт, что свобода только крепнет. Ключевое теперь - скорость и объем. Скорость тренировки наших военных, скорость поставки танков в Украину. Объем танковой поддержки".

"Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется", - сказал президент.

Зеленский также сообщил, что провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним поставки других видов вооружений, в которых нуждается Украина.

"Очень важно, что есть прогресс и по другим аспектам нашего оборонного сотрудничества, - сказал в связи с этим президент. - Мы должны также открыть поставки дальнобойных ракет для Украины, важно также расширять наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это - мечта, и это - задача".

Ранее Зеленский назвал решение США об отправке в Украину танков M1 Abrams важным шагом на пути к победе.

"Сегодня свободный мир как никогда объединен общей целью - задачей освобождения Украины", - написал президент в "Твиттере".

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что обещанные Украине танки способны существенно изменить ситуацию, и что сейчас в альянсе выясняют, какое именно их количество может быть предоставлено.

"Многие союзники и многие европейские союзники сейчас смотрят, сколько германских танков "Леопард" они смогут выделить, поскольку у многих союзников в Европе есть такие танки, - сказал Столтенберг в интервью Би-би-си. - Этот вопрос находился в повестке НАТО в течение уже некоторого времени, и теперь мы видим значительное усиление боеспособности украинских вооруженных сил. И разумеется боевые танки идут в дополнение к ранее объявленным бронемашинам, боевым машинам пехоты. Все это вместе взятое - это очень значительно".

Согласно сведениям из открытых источников, на вооружении европейских стран находится более 2000 танков "Леопард 2". По словам украинских военных, для перелома ситуации на линии фронта вооруженным силам необходимы несколько сотен.

"Чтобы что-то изменилось, нам нужно от 300 до 400 танков, это количество позволит изменить правила игры, - сказал Би-би-си советник министра обороны Украины Юрий Сак. - Сейчас эта "танковая коалиция" состоит из самых разных стран, и у нас пока нет ясного представления, сколько у них танков имеется и сколько они намерены передать нам. Но мы донесли до наших партнеров, сколько танков нам нужно. Если мы хотим остановить ракетный террор против Украины, нам нужно оружие, которое позволит нам нанести поражение России на поле боя. Чем раньше мы нанесем поражение России с использованием западных вооружений, тем раньше мы сумеем остановить ракетный террор и восстановить мир".

Представители европейских стран заявляли накануне, что на передачу "Леопардов" Украине потребуется несколько месяцев. Что касается американских "Абрамсов", то поскольку их было решено предоставить Украине в рамках долгосрочной программы помощи, их не будут брать со складов, а произведут специально. Предполагается, что их поставка может затянуться более чем на год.

В настоящий момент США используют более 2,6 тысяч "Абрамсов" различных модификаций, около 3,5 тысяч находятся на хранении. Эти танки также стоят на вооружении примерно полутора десятков стран - от Австралии до Марокко - и хорошо зарекомендовали себя в самых разных условиях. В минобороны Украины заявили, что отдают себе отчет в том, что передача западных танков Украине займет время.

"Мы уже оказывались в подобной ситуации в прошлом. Теперь, когда реальное политическое решение о поставках танков Украине принято, необходимо рассмотреть и найти способы его осуществления, - сказал Би-би-си советник министра обороны Украины Юрий Сак. - Мы знаем, что в Европе и в США есть тысячи танков западного образца, и мы будем говорить с нашими партнерами о том, как обеспечить их поставку как можно скорее".

Теперь нужны самолеты

Владимир Зеленский вновь поднял вопрос об оснащении украинских ВВС более технологичными истребителями.

О том, что украинское правительство будет добиваться поставок западных истребителей четвертого поколения, таких как американские F-16, рассказал и советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, F-16 - один из самых удачных реактивных истребителей в истории

"Следующим большим препятствием станут истребители, - сказал он интервью агентству Рейтер. - Если мы их получим, преимущество на поле боя станет огромным [...] и речь не только об F-16: нам нужны самолеты четвертого поколения".

"Сначала нам не хотели давать тяжелую артиллерию - потом дали. Затем не хотели давать системы HIMARS - теперь дали. Нам не хотели давать танки, теперь нам дают танки. За исключением ядерного оружия - мы можем получить все что угодно", - добавил Сак.

Однако многие западные правительства по-прежнему не готовы поставлять Киеву не только истребители, но и вообще наступательные вооружения.

Поставки любого оружия, способного наносить удары по целям в глубине России, рассматриваются как слишком рискованные - западные правительства опасаются, что это спровоцирует Россию и вызовет новый виток эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже высказался об объявленных вчера решениях западных стран поставить Украине танки.

"Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или [Североатлантического] альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делают и альянс, и упомянутые мной столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет", - сказал Песков.

Выступая в Бундестаге в среду, канцлер Германии Олаф Шольц настаивал на том, что "никаких поставок истребителей в Украину не будет".

Собственно, и говоря о поставках "Абрамсов", американский президент подчеркнул, что основная цель США - защитить суверенитет Украины.

"Мы хотим именно этого: помочь Украине защититься и защитить украинскую землю. Это не угроза нападения на Россию. Такой угрозы нет. Если войска вернутся в Россию, эта война может закончиться уже сегодня", - сказал Байден.

При этом еще летом прошлого года Конгресс одобрил финансирование программы подготовки украинских пилотов на американских истребителях, выделив на это 100 млн долларов.

США собираются списать большое количество военных самолетов, и поставка их украинским ВВС позволила бы укомплектовать три-четыре украинские эскадрильи. Однако сведений о том, когда и как это может произойти, пока нет.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Би-би-си заявил, что альянс отдает себе отчет, что поддерживать Украину необходимо, несмотря на возросшую напряженность в отношениях с Москвой.

"Нам пришлось взвесить риск эскалации конфликта за пределы Украины, полномасштабной войны между Россией и НАТО в Европе. Это будет разрушительно, это вызовет гораздо больше разрушений и смертей, чем мы уже видели в Украине, - сказал Столтенберг. - Именно поэтому НАТО значительно увеличила свое военное присутствие в восточной части альянса, чтобы дать понять Москве, что в случае нападения на одного союзника весь альянс будет готов защищать. Это и есть сдерживание, и это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для того, чтобы предотвратить конфликт, сохранить мир во всех странах альянса".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Challenger 2 - самый современный из "новой украинской тройки"

Сколько танков получит Украина

Министерство обороны США опубликовало список техники, которая будет поставлена в Украину в рамках пакета помощи на 400 млн долларов. На средства из этого пакета для ВСУ будут закуплены 31 танк "Абрамс" со снарядами калибра 120-мм и другой амуницией, восемь тактических машин для эвакуации поврежденной техники, машины и оборудование поддержки, а также оплачены подготовка экипажей и техобслуживание.

Объявляя о поставках танков Киеву, президент США Джо Байден сказал, что подготовка украинских военных для боевых действий на "Абрамсах" может начаться немедленно, однако обучение потребует времени.

Кроме того, американские танки предоставляются в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), которая предполагает, что техника заказывается у производителя, а не берется из имеющихся у армии США запасов.

Немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2, по-видимому, попадут в части ВСУ скорее.

Германия в среду объявила, что отправит в Украину 14 "Леопардов" и разрешит реэкспорт этих танков другими странами.

Норвегия пообещала отправить часть своих 36 "Леопардов", но не сказала, сколько именно.

Польша ранее заявляла о готовности передать Украине 14 танков.

Испания готова, по словам ее министра обороны, присоединиться к союзникам и отправить ВСУ танки, но сколько именно - министр не уточнила.

Нидерланды могут отправить 18 "Леопардов", которые взяли в лизинг у Германии. "Мы взяли их в прокат, что значит, что мы можем их купить, а значит - отдать", - сказал премьер-министр Марк Рютте. Правящая Социал-демократическая партия Германии накануне сообщила, что всего в ближайшее время Украина может получить два батальона танков Leopard-2, то есть около 80 машин.

Великобритания на прошлой неделе обещала передать ВСУ 14 танков Challenger 2.