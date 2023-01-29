В Иране гремят взрывы на стратегических объектах
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Серия мощных взрывов произошла в ночь на воскресенье на объектах военной инфраструктуры в Иране.
По сообщению агентства ИРНА, в городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел.
Новостное агентство Tasnim сообщает, что атаке беспилотников подверглись также военный склад в центральной провинции Исфахан и центр по производству боеприпасов.
Сообщается также о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад страны) и Решт (север).
Звуки взрывов слышны и в Тегеране, по словам местных жителей, атакованы правительственные здания. Очевидцы сообщают, что в небо над иранской столицей подняты самолеты.
На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.
В министерстве обороны Ирана подтвердили атаку БПЛА на один из центров производства боеприпасов.
"Вечером 28 января 2023 года около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров минобороны, - говорится в заявлении ведомства. - Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались".
Какой стране принадлежат атаковавшие иранский военный объект беспилотники, власти Ирана пока не говорят.
Как утверждает арабский новостной телеканал Al Arabiya, Израиль начал специальную военную операцию на территории Ирана с целью уничтожения его военной промышленности.
Израиль не комментирует это заявление.