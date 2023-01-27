План возвращения раскаявшихся оппозиционеров и рок-группа в списке экстремистов. Главное в Беларуси за неделю

6 минут назад

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Автор фото, Meriem Gerasimenko Facebook Подпись к фото, Певица Мерием Герасименко спела антивоенную песню "Океана Эльзы". Она получила за это три года ограничения свободы

Генпрокурор Беларуси представил план возвращения граждан, покинувших страну после протестов 2020 года; власти упрощают условия принудительного лечения для людей с алкогольной и наркотической зависимостью; певице дали три года за песню, а рок-группа попала в список экстремистов.

Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси за неделю.

Беларусь позовет оппозиционеров покаяться и вернуться

Генпрокурор страны Владимир Швец заявил, что главное условие для возвращения на родину - покаяние.

По словам генпрокурора, в СМИ будут опубликованы адреса, куда раскаявшиеся оппозиционеры должны будут написать заявления с обстоятельствами своего отъезда. Затем эти заявления рассмотрит специальная комиссия и в случае положительного решения она выдаст специальный документ, который надо будет показать на границе.

Владимир Швец добавил, что если оппозиционер совершил на родине правонарушение, то он понесет за него наказание, не связанное с лишением свободы. "Такие гарантии это лицо получит", - пообещал генпрокурор.

Официальных данных о том, сколько жителей Беларуси покинуло страну после протестов августа 2020 года, нет. За девять месяцев 2021 года Польша выдала белорусам 12 тыс. гуманитарных виз (для сравнения, за весь 2019 год было выдано семь таких виз), Литва - 4 тыс. гуманитарных виз.

Автор фото, Zerkalo.io Подпись к фото, Белорусским оппозиционерам предложат вернуться. Нужны будут копия паспорта и покаянное письмо

Белорусское издание Dev.by, посвященное IT-сектору, оценивает количество уехавших специалистов в 16-23 тыс. человек.

Кроме того, тысячи белорусов уезжали в Евросоюз по туристическим визам или в Украину (реже в Россию), куда виза им не нужна.

Жителям Беларуси упростят процедуру попадания в ЛТП

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ЛТП - это советское изобретение, лечебно-трудовой профилакторий. Туда принудительно помещали граждан с алкогольной или наркотической зависимостями - по решению суда и в среднем на срок от 6 месяцев до года.

Специалисты и правозащитники с советских времен критиковали этот институт, потому что он предлагал только изоляцию и никаких других способов с этими зависимостями бороться.

После распада СССР ЛТП закрыли везде, кроме Беларуси и непризнанного Приднестровья.

25 января палата представителей - законодательный орган Беларуси - приняла в первом чтении закон об упрощении попадания в ЛТП. Сейчас граждане могут попасть туда, если в течение года они четырежды попадали в правоохранительные органы за употребление алкоголя или наркотиков.

Также для отправки в ЛТП нужно было заключение медицинской комиссии. В МВД Беларуси были этим недовольны. "Иногда проходило столько времени, что данные лица успевали совершить тяжкие и особо тяжкие преступления", - заявил глава ведомства Иван Кубраков.

Теперь же в ЛТП будут направлять тех, кто попал два раза в милицию или в больницу с алкогольным или наркотическим отравлением. Причем в случае с больницей будет достаточно и одного раза - если врачи определят у пациента зависимость.

Три года за песню "Океана Эльзы" и "экстремистская" рок-группа

В августе 2022 года белорусская певица Мерием Герасименко давала концерт на террасе минского бара "Банки-бутылки". Среди прочего, она исполнила антивоенную песню "Обними" украинской группы "Океан Эльзы".

Кто-то неизвестный вызвал милицию, она задержала саму Герасименко, владельцев и сотрудников бара - он после этого так и не открылся. Герасименко получила 15 суток, затем еще 15, а затем против нее возбудили уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка. В основе обвинения было то, что ее концерт не был согласован с властями.

20 января суд дал Герасименко три года "домашней химии" - по набору ограничений это больше всего похоже на российский домашний арест.

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук сказал в интервью телеканалу "1+1": "Мы тут удивляемся таким абсолютно абсурдным для нас приговорам, а там [в Беларуси] люди в этом живут".

В этот же день КГБ Беларуси внес в список экстремистов рок-группу Tor Band. В 2020 году их протестная песня "Мы не народец" была одной из самых часто играющих на акциях протеста.

Автор фото, Tor Band

Tor Band стал первым музыкальным коллективом в этом перечне. Издание "Зеркало" пишет, что все пятеро музыкантов еще в октябре 2022-го получили первые 15 суток, потом их несколько раз задерживали. В ноябре экстремистскими признали все песни группы и даже ее логотип.