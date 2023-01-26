"Мы умираем не первый раз, поэтому привычно". Что будет с "Медузой"* и ее читателями

Сергей Горяшко

Русская служба Би-би-си

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сооснователь и гендиректор "Медузы" Галина Тимченко

Российская Генпрокуратура внесла издание "Медуза" в реестр "нежелательных". Это решение поставило работу одного из самых популярных СМИ на русском языке, ранее внесенного в реестр "иноагентов", вне закона - теперь в России уголовная ответственность грозит и журналистам "Медузы", и ее читателям.

Созданная в 2014 году в Латвии "Медуза" стала одним из самых читаемых и цитируемых изданий на российском медиарынке. В апреле 2021 года ее внесли в реестр "СМИ-иностранных агентов", в марте 2022 года - заблокировал Роскомнадзор. Теперь она стала "нежелательной" в России организацией, с этого момента ее деятельность в России запрещена, а участие в ее работе влечет уголовную ответственность.

"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - так в своем пресс-релизе Генпрокуратура объяснила решение о признании нежелательной латвийской компании SIA "Medusa Project" - она издает "Медузу".

"Нам страшно за наших читателей"

"Медуза" в четверг убрала с сайта маркировки о внесении СМИ в реестр "иноагентов" и перестала ставить их в своих соцсетях - ранее издание подчинялось этому закону и продолжало делать это даже когда его заблокировали в России.

В редакционном заявлении "Медузы" говорится, что изданию страшно за своих читателей и за тех, кто сотрудничал с "Медузой". Журналисты также обеспокоены тем, что будет с их близкими и друзьями. В заявлении подчеркивается, что "Медуза" по-прежнему верит в то, что делает, в свободу слова и демократическую Россию. Редакция пообещала жестко противостоять давлению.

"Медуза" попросила читателей не отписываться от нее в социальных сетях и пообещала в ближайшее время выпустить материал о том, как читать и поддерживать издание, оставаясь в безопасности.

"Самое главное - "Медуза" работала, работает и будет продолжать работать - такое редакционное решение, - сказала Би-би-си сооснователь и гендиректор "Медузы" Галина Тимченко. - Мы, естественно, сделаем все, чтобы наши читатели могли нас читать, но не рисковали при этом ни своими деньгами, ни безопасностью, ни своей свободой, ни своими нервами".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

По ее словам, сейчас редакция старается "сделать все правильно организационно, чтобы сотрудники чувствовали себя в безопасности и продолжали работать".

В "Медузе" понимают, что будет довольно много людей, которые не смогут с ними больше сотрудничать, и работать станет еще тяжелее, сказала Тимченко. "Все-таки у нас в кодексе записано: мы стараемся, чтобы безопасность людей, которые с нами сотрудничали, была на первом месте. Как мы при этом будем выплывать по работе? Я пока не очень понимаю, но что-нибудь придумаем, во всяком случае, мы умираем не первый раз, поэтому уже как-то привычно", - добавила она.

Гендиректор издания говорит, что решение Генпрокуратуры не стало для редакции неожиданным: "С того момента, когда началась война, мы каждые три месяца обновляли то, что мы называем disaster-сценарием - планы действий на случай, в том числе, признания издания "нежелательным". Ничего такого, чего бы мы не предполагали, они [власти] нам предложить не могут. У нас фантазия богаче".

Несколько СМИ - в том числе "Новая газета Европа", "Дождь"*, "Медиазона"*, The Bell*, "Важные истории"**, "Проект"**, - выступили с редакционными заявлениями в поддержку "Медузы".

"Мы обсуждали, что "Медузу" могут признать "нежелательной", на ее заре, когда этот закон был принят (в 2015 году - Би-би-си), - сказал Би-би-си один из сооснователей "Медузы" и ее бывший издатель Илья Красильщик - сейчас он руководитель и издатель проекта "Службы поддержки". - Я могу пожелать бывшим коллегам сил, но мне кажется, что мы все там будем, с "Медузы" началось массовое назначение изданий "иностранными агентами".

Он уверен, что издание выкрутится, поскольку "у нынешнего руководства "Медузы" хорошо развит инстинкт выживания".

"Я горжусь, что это издание не превратилось во что-то стыдное, и с гордостью все испытания, которые ему готовит российское государство, проходит. И это пройдут", - говорит Красильщик, признавая при этом серьезность проблемы - читатели будут бояться распространять материалы "Медузы" в соцсетях, с ней перестанут сотрудничать журналисты: "Но с законом о фейках разве не страшно было шарить материалы?"

Красильщик считает, что вслед за "Медузой" нежелательными могут признать и другие крупные СМИ, поскольку российская власть перешла к "открытой войне с независимыми медиа". "Еще полгода - и будет хуже. Но уже видно, что они независимую журналистику не победят, она сильнее и выживает в любой ситуации. Пока не начнут ловить на улицах иностранных государств - хотя и это не факт, что им поможет - ничего они не смогут сделать. Пусть кричат - не дотянутся. Честно говоря, да пошли они в жопу со своими "нежелательными организациями", со своими "иноагентствами", со всей этой херней".

"Самое большое независимое медиа, которое находит любые способы дотянуться до своего читателя, рассказать неотцензурированную картину мира, понятно, что оно бы стало нежелательным, - сказал Би-би-си медиаэксперт, преподаватель Университета Шеффилда Илья Яблоков. - Другое дело, что "Медуза" хорошо подготовилась к этим трудностям". Он считает, что сильнее всего решение Генпрокуратуры отразится на читателях "Медузы": они меньше будут распространять ее материалы в социальных сетях, также снизится финансовая поддержка в виде пожертвований.

Чем грозит статус "нежелательной организации"

После признания "нежелательными" журналистам "Медузы" грозит уголовная ответственность, а ее читателям - как минимум, административная.

Согласно ст. 3.1 закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", в России "Медуза" не сможет открывать свои подразделения, проводить денежные операции, создавать юрлица и главное - распространять информационные материалы.

Российский закон запрещает участвовать в деятельности нежелательных организаций и распространять их материалы. За осуществление деятельности нежелательной организации предусмотрена сначала административная ответственность - по ст. 20.33 КоАП РФ, а при выявлении повторного нарушения - уголовная по статье 284.1 УК. По ней за участие в работе "нежелательной организации" можно получить от штрафа в 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до четырех лет. Для руководителей "нежелательных" организаций предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Кроме того, с 14 июля 2022 года в силу вступили поправки в статью 284.1 УК РФ, согласно которым привлечь к ответственности можно и тех, кто работает в "нежелательной организации" за границей.

Также нельзя предоставлять и собирать средства или оказывать финансовые услуги, которые заведомо предназначены для обеспечения деятельности "нежелательной" организации. За все это предусмотрена и административная, и уголовная ответственность. Например, предоставление, сбор средств или оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для деятельности нежелательной организации, согласно ст. 284.1 УК РФ, грозит наказанием от обязательных работ до лишения свободы на срок до пяти лет. Это то, с чем могут столкнуться те, кто жертвует "Медузе".

Как обращает внимание Центр защиты прав СМИ*, участием в деятельности "нежелательной организации" могут признать, например, участие в ее мероприятии. Так, в 2021 году несколько десятков человек получили штрафы за то, что сходили на форум муниципальных депутатов "Муниципальная Россия". Проблема была в том, что форум организовал проект "Объединенные демократы", связанный с "нежелательной" "Открытой Россией".

Предусмотрена и ответственность за публикацию материалов нежелательных организаций - ст. 20.33 КоАП РФ. Для граждан это штраф до 15 тыс. руб, для юрлиц - до ста тысяч рублей. При повторном нарушении может грозить уголовная ответственность. Случаи, когда российские суды назначали штрафы за репосты материалов "нежелательных" организаций, уже были.

Центр защиты прав СМИ* рекомендует удалять все ссылки на материалы нежелательных организаций из СМИ и из соцсетей, поскольку они могут стать причиной для привлечения к ответственности по статье 20.33 КоАП РФ. Так, в декабре 2021 года Роскомнадзор под угрозой блокировки заставил "Медузу", а также "Дождь"*, The Village, Znak.com удалить с сайтов материалы, в которых цитировались расследования "Проекта".

Все они были размещены до признания деятельности "Проекта" "нежелательной", тем не менее российский суд считает публикации в интернете длящимся правонарушением, и срок давности по ним отсчитывается не с момента публикации, а с момента их обнаружения правоохранительными органами, обращает внимание Центр защиты прав СМИ*.

"Причина одна - война"

"Медуза" стала шестым медиа, попавшим в реестр "нежелательных" в России. До нее такой статус получили несколько проектов, специализирующихся на журналистских расследованиях. Первым в реестре летом 2021 года оказался "Проект". В марте 2022 года "нежелательными" Генпрокуратура признала "Важные истории" и учредителя Центра исследования коррупции и оргпреступности (OCCRP) - американскую "Ассоциацию развития журналистики" (JDN). В июле 2022 года "нежелательными" стали The Insider и Bellingcat.

Призывы признать "Медузу" "нежелательной" неоднократно звучали от российских провластных активистов. Еще в августе к этому призывал бывший член общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов. Именно по его жалобе в минюст "Медузу" в апреле 2021 года внесли в реестр "СМИ-иноагентов".

В июле 2022 года признать "Медузу" "нежелательной" просил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в письме генпрокурору Игорю Краснову. Пригожин тогда заявил, что издание "осуществляет провокацию, направленную на возбуждение социальной розни, изменение основ конституционного строя и деморализацию граждан и военнослужащих". Все это, по его мнению, "негативно сказывается на обороноспособности страны".

Летом 2022 года Пригожин обращался к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении журналистки "Медузы" Лилии Яппаровой и редакционного директора Татьяны Ершовой из-за их вопросов о ЧВК "Вагнер" - он требовал привлечь их к ответственности по статьям о госизмене и распространении заведомо ложной информации. Так близкий к Владимиру Путину бизнесмен отреагировал на расследование "Медузы" о роли наемников из частных военных компаний в войне в Украине. Тогда бизнесмен еще отрицал свою связь с ЧВК "Вагнер". В сентябре Пригожин признал, что компанию основал он.

Тимченко не считает, что решение признать "Медузу" нежелательной" спровоцировал какой-то конкретный запрос или определенный материал: "По совокупности причина одна - война". Оспаривать решение Генпрокуратуры в суде "Медуза" не планирует: "Вообще неохота тратить время своей жизни на этих идиотов. Мы до последнего старались находиться в легальном поле, но уже хватит".

Не собираются в "Медузе" и закрывать юрлицо, которое попало в реестр "нежелательных" - так, например, в 2021 году поступил "Проект". "Ничего не собираюсь открывать, ничего не собираюсь закрывать, - сказала Тимченко. - Мы работаем, мы прозрачная компания с большой девятилетней историей. Я совершенно не хочу это дело обнулять из-за каких-то идиотов".

Чем известна "Медуза"

"Медуза" - крупное и влиятельное независимое СМИ. Его запустили осенью 2014 года в Латвии журналисты, покинувшие интернет-издание Lenta.ru после конфликта с его собственником Александром Мамутом. В марте 2014 года Мамут уволил Тимченко с поста главного редактора издания, за ней из "Ленты" в знак протеста уволилось большинство сотрудников. Редакция "Медузы" находится в Риге, но до полномасштабного вторжения России в Украину часть журналистов "Медузы" работала и в России.

Имена инвесторов "Медуза" не раскрывает, собственники издания - Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков. За первые четыре года существования месячная аудитория "Медузы" выросла с полутора миллионов до полутора десятков миллионов уникальных посетителей.

Согласно данным сервиса Similarweb, в декабре на сайт "Медузы" было 34,5 миллиона визитов - это значительно больше, чем у других изданий, признанных "нежелательными" ранее, обратило внимание "Агентство".

Так, за тот же период у The Insider - 3,5 миллиона визитов, у "Важных историй" - 913 тысяч, у Bellingcat - 625 тысяч, у "Проекта" - 247 тысяч. Тимченко отметила, что на размере аудитории "Медузы" сильно сказалась блокировка сайта в России: "Мобильная версия сайта приносила нам очень много трафика, но поскольку мы готовились заранее, мы весь год переключались на другие каналы вещания, и там у нас довольно стабильный рост".

У основного канала "Медузы" в "Телеграме" более 1,2 миллиона подписчиков. По данным сервиса tgstat.ru, канал издания входит в топ-20 новостных каналов на русском языке по числу подписчиков. По цитируемости в "Телеграме" он на 27-м месте.

"Что будет дальше? Да бог его знает. Есть одна ложная цитата Бисмарка, но она мне очень нравится: "Какую бы военную хитрость мы ни придумали, они ответят на нее непредсказуемой глупостью". Вот поэтому поживем - увидим", - резюмировала гендиректор "Медузы".

*минюст России считает "СМИ-иностранным агентом"

**в реестре "нежелательных организаций" в России

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: