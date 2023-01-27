В России вынесли первый заочный приговор за "фейки" об армии. Бывший полицейский получил восемь лет

54 минуты назад

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Автор фото, Ruslan Terekhov/Sota Подпись к фото, Олег Кашинцев вышел на одиночный пикет на Красную площадь, 19 декабря 2021 года

Бывший полицейский, выходивший на Красную площадь с плакатом в поддержку Алексея Навального, заочно осужден по делу о "военных фейках". Это первый заочный приговор по статье УК РФ, вступившей в силу после начала войны против Украины.

Майор полиции в отставке Олег Кашинцев признан виновным в распространении "фейков" о российской армии и заочно приговорен к восьми годам колонии, сообщает проект "Сетевые свободы".

Это первый заочный приговор по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил), подчеркивается в сообщении.

Басманный суд Москвы удовлетворил требования гособвинения в полном объеме, сообщает адвокат Ильнур Шарапов. Кашинцев лишен звания майор полиции, а также права администрировать соцсети и занимать должности в правоохранительных органах в течение четырех лет.

В июле прошлого года бывший майор полиции был объявлен в розыск. Правозащитник Павел Чиков сообщал, что Кашинцев проходит по уголовному делу по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Майор за Навального

В декабре 2021 года Кашинцев в полицейской форме вышел на Красную площадь с плакатом в поддержку Навального. Тогда на него составили два протокола - о нарушении правил участия в публичном мероприятии и незаконном ношении полицейской формы.

Кашинцев из города Рыбинск в Ярославской области, 18 лет проработал в полиции (14 из них - в уголовном розыске), в 2019 году ушел в отставку.

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Формально - по выслуге лет, но он рассказывал позже журналистам, что сделал это исходя из своих политических убеждений. Восьмилетний срок экс-полицейский получил заочно, потому что покинул Россию.

В 2022 году Кашинцева обвинили в распространении "фейков" о российской армии из-за нескольких постов, опубликованных весной.

Гособвинение посчитало ложными фактами утверждение о ведении Россией войны с Украиной, утверждение о намерении России захватить территории Украины, утверждение об уничтожении вооруженными силами, утверждение о совершении военнослужащими убийств мирных жителей, пыток, изнасилований и мародерства, пишет "Новая газета Европа".

Одна из публикаций содержала видеозапись допроса российского летчика, сбитого в Украине, а второй пост состоял из коллажа с изображением Владимира Путина и Адольфа Гитлера, уточняет правозащитный проект "ОВД-Инфо" (объявлен в России "иностранным агентом").

Первый заочный приговор

"Решение открывает тренд на заочные приговоры по статье 207.3 УК", - пишет в своем телеграм-канале правозащитник Чиков.

Госдума проголосовала за внесение этой статьи в Уголовный кодекс России в начале марта - вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Уже в середине марта появились первые три уголовных дела, в том числе против известного блогера Вероники Белоцерковской.

В конце мая был вынесен первый приговор по ч.1 ст. 207.3 УК РФ - житель поселка Оловянная Петр Мыльников был оштрафован на 1 млн рублей (первая часть статьи предусматривает менее строгое наказание).

Первый реальный срок - семь лет колонии - в начале июля получил московский муниципальный депутат Алексей Горинов.

Его коллега Илья Яшин (объявлен российскими властями "иноагентом") в декабре был приговорен к восьми с половиной годам. Это пока самый большой срок по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, предусматривающий наказание до 10 лет колонии.

На этой неделе генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что за 2022 год было возбуждено 187 уголовных дел о "военных фейках". Обвиняемых меньше - 149, потому что у некоторых несколько эпизодов, комментировал эту статистику Чиков.

Он отмечал, что число новых дел о "военных фейках" стало плавно сокращаться с сентября, а в декабре было заведено всего восемь уголовных дел в отношении трех обвиняемых.

"Из всех 187 дел только 23 "совершены за пределами Российской Федерации", - обращал внимание правозащитник.

Накануне, 26 января, издатель "Медиазоны" Петр Верзилов (оба - в реестре "иностранных агентов") подтвердил, что и на него в прошлом году завели дело о "военных фейках". Верзилов - в числе тех, кто покинул Россию, причем уже давно.

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