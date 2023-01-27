Режим Асада назвали виновником в химатаке на пригород Дамаска в 2018 году

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Этот ребенок - жертва химической атаки в Думе в апреле 2018 года. Тогда пострадали в основном женщины и дети, находившиеся днем дома

Следственная группа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), занимающаяся расследованием преступлений в Сирии, полагает, что в 2018 году в Думе - пригороде Дамаска - армия Башара Асада применила химоружие против мирных жителей.

Собственно, к такому выводу эксперты пришли еще в марте 2019 года, но у них не хватало оснований для заключения.

Для выяснения обстоятельств этой конкретной атаки на базе ОЗХО была создана специальная группа, проводившая расследование почти два года.

В ее отчете, опубликованном в пятницу, представлены конкретные данные.

Эксперты ОЗХО установили, что как минимум один сирийский военный вертолет сбросил на жилые кварталы Думы два цилиндра с хлором.

Основная зона поражения пришлась на два многоквартирных жилых дома. 43 человека погибли, десятки получили отравление разной степени тяжести.

Следователи установили личности четырех предполагаемых виновников. Все они служат в одной элитной части сирийской военной авиации. Их имена не разглашаются.

Выводы группы основаны на анализе 70 биологических проб, исследовании окружающей среды, спутниковых снимках, опросах 66 свидетелей, а также на результатах испытаний различных видов вооружений.

Теперь, говорят в ОЗХО, международные инстанции должны решить, что делать дальше с полученной информацией.

Дамаск и Москва все отрицают

Атака на Дамаск и его пригороды 7 апреля 2018 года стала частью масштабной военной операции, которая помогла режиму Асада вернуть контроль над этими территориями в борьбе с повстанцами.

Правительство Сирии последовательно отрицало все обвинения в применении химического оружия, утверждая, что его просто нет в арсенале страны.

Однако совместные расследования ООН и ОЗХО уже неоднократно вскрывали факты химических атак в период с 2014 по 2018 гг. В частности, было доказано применение правительственными войсками нервнопаралитического газа зарина в апреле 2017 года.

Также были зафиксированы случаи применения горчичного газа боевиками ИГ (организация признана террористической и запрещена в России и ряде других стран), который тогда представлял одну из противоборствующих сторон в Сирии.

Международные инстанции приглашали Дамаск и Москву, которая является ближайшим союзником Башара Асада, к сотрудничеству в поиске виновных в применении химоружия, но получили отказ.

Обе страны заявляют, что не имеют к этому никакого отношения, и выдвигают версии, признанные экспертами несостоятельными.

К примеру, они заявляли, что цилиндры из-под хлора и мертвые тела - это постановка, устроенная сирийской оппозицией. А ядовитый газ, следы которого обнаружены в организме погибших и в пробах почвы, - результат утечки на складе, где скрывались повстанцы.