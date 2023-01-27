Отец Джоковича не пойдет на матч сына в полуфинале из-за фото с символом "Z"

24 минуты назад

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Автор фото, Aussie Cossack Подпись к фото, Срджан Джокович (слева от центральной тройки) со сторонниками президента России Владимира Путина на Australian Open в среду вечером

Отец девятикратного чемпиона мира по теннису Новака Джоковича заявил, что будет смотреть полуфинальный матч своего сына из дома в пятницу, чтобы не создавать проблем. Так Джокович-старший ответил на критику после фотографии с болельщиком в одежде с символом "Z".

Накануне появилось фото, где отец сербского теннисиста Срджан Джокович позирует с российскими болельщиками после матча сына с российским теннисистом Андреем Рублевым во время Australian Open вечером в среду.

Один из болельщиков на фото держит российский флаг с портретом Владимира Путина и одет в футболку с пропагандистским символом "Z" - знаком поддержки российского вторжения в Украину.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал изгнать Срджана Джоковича с Australian Open. "Его нужно лишить аккредитации", - заявил он.

Сам Джокович, по мнению посла, должен изложить свою позицию по поводу войны после действий его отца и осудить нападение России на Украину.

Однако менеджеры Новака Джоковича сообщили, что спортсмен не будет комментировать ситуацию.

Сам Джокович-старший извинений не принес, как передает CNN, но прокомментировал произошедшее. В пятницу Срджан Джокович сказал, что был в Мельбурне "только для того, чтобы поддержать сына" и "не имел намерения вызывать такие заголовки".

"Я был на улице с болельщиками Новака, как делал это после всех матчей моего сына, чтобы отпраздновать его победы и сфотографироваться с ними, - сказал он. - Моя семья пережила ужас войны, и мы желаем только мира".

Автор фото, Getty Images

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Австралийский премьер-министр Энтони Албаниз в пятницу подтвердил, что Австралия поддерживает Украину и раскритиковал сторонников российского вторжения.

"Австралия безоговорочно поддерживает верховенство международного права", - заявил Албаниз на пресс-конференции после того, как репортер спросил, следует ли депортировать отца Джоковича. Он так и не ответил прямо на этот вопрос, но заявил, что Австралия выступает против российского вторжения в Украину.

Полиция Австралии допросила четырех болельщиков, замеченных с "неприемлемыми флагами и символикой" после четвертьфинального матча в среду между россиянином Андреем Рублевым и сербом Джоковичем, сообщили организаторы турнира.

В пятницу Новак Джокович играет в полуфинале Australian Open с против американской звезды Томми Пола, и на этот раз его отец будет смотреть матч из дома.