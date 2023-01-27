ВОЗ решает, объявить ли конец пандемии Covid-19. Вспышка в Китае может этому помешать

56 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Новая волна ковида в Китае ставит под вопрос отмену статуса пандемии, о которой говорили в ВОЗ в конце прошлого года

В пятницу в Женеве проходит совещание комитета Всемирной организации здравоохранения, на котором обсуждается, можно ли объявлять пандемию Covid-19 завершенной.

В конце прошлого года глава ВОЗ выражал надежду на то, что статус чрезвычайной ситуации с коронавирусом можно скоро будет снимать, но резкая вспышка заболеваемости в Китае и мировой рост числа смертей в начале 2023-го поставили эти прогнозы под вопрос.

Спустя три года после того, как ВОЗ объявила о глобальной пандемии коронавируса, Комитет по чрезвычайным ситуациям при организации оценивает, представляет ли болезнь по-прежнему серьезную угрозу населению планеты.

О своих выводах эксперты сообщат главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебреисусу, который на их основе примет окончательное решение об изменении или сохранении статуса пандемии.

В настоящий момент распространение Covid-19 имеет статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Это самый высокий уровень угрозы по классификации ВОЗ.

Риторика изменилась

В сентябре прошлого года Гебреисус выражал уверенность в том, что конец пандемии уже не за горами, а в декабре - надежду, что она закончился в 2023 году.

На тот момент, по данным ВОЗ, среднее число смертей, связанных с Covid-19, в мире составляло 10 тысяч в неделю - в пять раз меньше, чем в январе 2022 года.

Однако во вторник на этой неделе глава ВОЗ поделился тревогой по поводу подскочившего с декабря роста числа смертей от Covid-19 по всему миру.

По данным ВОЗ, за последние восемь недель в мире от ковида скончались 170 тыс. человек, и это только зарегистрированные смерти, реальное число намного выше, сообщил Гебреисус на пресс-конференции.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, За пять недель после отмены "политики нулевого ковида" в Китае число смертей от Covid-19 в больницах составило 60 тысяч, сообщили власти

В Китае с тех пор, как власти в начале декабря отказались от политики нулевого ковида, к середине января в больницах умерли 60 тыс. человек с диагнозом Covid-19.

Это официальные данные правительства, но эксперты считают, что реальная цифра намного выше, так как сюда не включены те люди, которые умерли дома. Также сообщалось, что многих врачей в Китае призывали стараться не указывать ковид в качестве основной причины смерти.

"Нагрузка снова возросла"

"Хотя наше положение сейчас намного лучше, чем три года назад, когда ударила пандемия, нагрузка на коллективные силы всемирного реагирования снова возросла", - отметил глава ВОЗ.

Виной этому, по словам Гебреисуса, недостаточное число вакцинированных в мире, ограниченный и неравномерный доступ к антивирусным препаратам, а также тот факт, что системы здравоохранения во многих странах не справляются с наплывом пациентов - не только с ковидом, но с другими респираторными заболеваниями.

Глава ВОЗ отдельно отметил "потоки псевдонауки и дезинформации" как одну из причин, по которым COVID-19 продолжает оставаться серьезным вызовом для медиков и международных организаций, пытающихся остановить пандемию.

Отмена и возвращение ковидных мер

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

До начала новой волны ковида в Китае надежду на скорый конец пандемии поддерживал тот факт, что многие страны - особенно те, где уровень вакцинации считается высоким, - отказались от масок и карантинных мер, пытаясь справляться с ковидом в рутинном режиме.

Испания остается одной из немногих стран в Европе, где в транспорте обязательны маски. С 7 февраля это правило отменяется.

Строгие карантинные правила до сих пор сохранялись в Японии, где ковид был возведен в категорию особо заразных заболеваний. В пятницу власти страны объявили, что с 8 мая переводят его в категорию менее опасных заболеваний, таких как грипп.

Это означает, что власти не будут настаивать на ограничении передвижения граждан с положительным диагнозом и тех, кто с ними контактировал, и ослабят правила для массовых мероприятий.