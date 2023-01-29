В США расформировали подразделение "Скорпион", полицейские из которого били Тайри Николса

час назад

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Автор фото, Memphis Police Подпись к фото, В пятницу полиция Мемфиса опубликовала видео избиения Тайри Николса с камер наблюдения и нагрудных камер полицейских

В США полиция города Мемфис расформировала спецподразделение "Скорпион", сотрудники которого обвиняются в убийстве после жестокого избиения темнокожего водителя Тайри Николса, скончавшегося от побоев в начале января.

"Поскольку чудовищные действия нескольких сотрудников навлекли тень позора на название "Скорпион", мы, полицейское управление Мемфиса, просто обязаны предпринять активные меры для исцеления всех, кого это коснулось", - говорится в заявлении полиции.

В пятницу полиция опубликовала видеозаписи с нагрудных камер полицейских и уличных камер видеонаблюдения, запечатлевших нападение на Николса.

Адвокаты семьи погибшего назвали его "не просто жестоким, но зверским". Глава полиции Мемфиса заявила, что кадры вызвали у нее шок, и произошло, по ее словам, "нечто необъяснимое".

Причины, по которым машину Николса остановили полицейские, до сих пор не известны. Обвиняемые изначально заявили, что водитель слишком быстро ехал, но руководство полиции в пятницу подчеркнуло, что никаких доказательств этому не имеется.

На видео слышно, как Николс кричит: "Я ничего не совершил" и "Я просто пытаюсь доехать домой".

По словам адвокатов семьи Николса, машина полицейских не имела характерных опознавательных знаков.

Чем занималось подразделение "Скорпион"

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Подразделение полиции, в котором служили пятеро обвиняемых, называется "Операция по борьбе с уличной преступностью для восстановления порядка в наших районах". Аббревиатура этого названия на английском языке - "Scorpion" ("Скорпион").

Подразделение "Скорпион", состоящее примерно из 50 человек, создали в 2021 году, поставив перед ним задачу снизить уровень преступности в наиболее криминогенных районах Мемфиса. В частности, речь идет о деятельности банд и автомобильных кражах.

Но после публикации кадров избиения 29-летнего Тайри Николса, совершенного 7 января, полиция города заявила, что "во всеобщих интересах будет [это подразделение] навсегда деактивировать".

Родственники Николса положительно отреагировали на это решение департамента, назвав его "правильным и пропорциональным в связи с трагической смертью Тайри Николса, но также порядочным и справедливым по отношению к гражданам Мемфиса".

Автор фото, Reuters

Ранее в интервью Би-би-си глава полиции Мемфиса Серелин Дэйвис объясняла, что подразделение "Скорпион" было создано для более быстрого и активного реагирования на вооруженную преступность в городе. Она признала, что группа полицейских, напавших на Николса, "решила сойти с катушек".

Год назад мэр Мемфиса с своей речи хвалил подразделение "Скорпион". Он заявил, что с октября 2021 по январь 2022 года подразделение совершило 566 арестов, а также конфисковало 270 автомобилей, 253 единицы огнестрельного оружия и 100 тыс. долларов наличными.

После огласки нападения на Николса еще один житель города, Корнелл Маккини, рассказал местному телевидению о своем "напряженном" опыте столкновения с сотрудниками отдела 3 января. По его словам, полицейские, ехавшие в немаркированной машине, направили на него пистолет, пригрозили "снести ему голову" и обвинили в хранении наркотиков. Маккини сообщил об этом в полицию, но за этим ничего не последовало.

Что происходит с обвиняемыми

Пятерым полицейским - Деметриусу Хейли, Десмонду Миллсу, Эммитту Мартину III, Джастину Смиту и Тадариусу Бину - помимо обвинений в убийстве второй степени также предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, похищении человека при отягчающих обстоятельствах, превышении полномочий и притеснениях со стороны должностного лица.

Все пятеро обвиняемых - афроамериканцы. Они были уволены из полиции на прошлой неделе. Все они были арестованы, но к утру пятницы четверо внесли залог и вышли из тюрьмы до суда.

Автор фото, MPD Подпись к фото, Обвиняемые слева направо: Деметриус Хейли, Десмонд Миллс, Эммитт Мартин III, Джастин Смит, Тадариус Бин

Адвокаты двоих обвиняемых, Мартина и Миллса, сообщили, что их подзащитные не будут признавать себя виновными.

Адвокаты семьи заявляют, что будут добиваться максимального наказания для виновников смерти Николса, проявивших невероятную и неоправданную жестокость.

В своем заявлении они подчеркивают, что обстоятельства задержания Тайри Николса классифицируются как ситуация с низкой степенью угрозы для полицейских.

Что было на обнародованном видео

В пятницу вечером, по решению властей штата, были обнародованы четыре видеозаписи с нагрудных камер полицейских, осуществлявших задержание, а также с камер уличного наблюдения.

На первом видео показано, как полицейские вытаскивают Николса из машины и кричат ему, чтобы он лег на землю.

"Я ничего не совершил!" - говорит Николс. Затем полицейские кладут его на землю и требуют, чтобы он лежал смирно. Через несколько секунд один из полицейских применяет электрошокер, после чего Николс вскакивает и убегает.

Автор фото, Reuters

На втором видео, снятом, по-видимому, с уличной камеры видеонаблюдения, двое полицейских держат Николса, а другие по очереди бьют его ногами и кулаками, а также чем-то вроде дубинки. Затем они волочат его по земле и прислоняют к полицейской машине.

На третьем и четвертом видео показаны кадры избиения с нагрудной видеокамеры одного из полицейских. Николса держат, обрызгивают перцовым баллончиком и бьют, а он зовет мать.

Мать Николса рассказала, что в момент происшествия ее сын находился всего в 70 метрах от дома. Он умер в больнице через три дня после нападения.

"Его избили до неузнаваемости. По всему телу у него были синяки, голова распухла как арбуз.. ему сломали шею", - рассказала она в интервью CNN.

Мирные демонстрации

С вечера пятницы, когда были опубликованы видео, в Мемфисе и других городах США проходят мирные демонстрации против полицейского произвола.

Их участники призывали реформировать систему, которая, по их словам, с непомерной жестокостью обходится с темнокожими людьми.