Житель Нижневартовска получил 12 лет колонии за поджог военкомата. Приговор вынесен по статье о терроризме

час назад

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Автор фото, Dmitry Serebryakov/TASS

В России впервые вынесен приговор по уголовной статье "Теракт" за поджог военкомата. Обвиняемый в поджоге военкомата в Нижневартовске приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

Дело в отношении Владислава Борисенко рассматривал Центральный окружной военный суд.

Поджог военкомата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) произошел 4 мая. По данным МЧС, площадь пожара составила один квадратный метр, никто не пострадал.

Подозреваемых - Владислава Борисенко и Василия Гаврилишена - задержали вскоре после происшествия. Изначально им предъявили обвинения в хулиганстве и умышленном уничтожении чужого имущества.

В конце декабря прошлого года дело о попытке поджога военкомата в Югре переквалифицировали с умышленного уничтожения имущества на теракт.

Максимальный срок наказания по статье о хулиганстве составляет вомьси лет лишения свободы. Тогда как наказание по статье о совершении теракта (п. "а", ч. 2 ст. 205 УК РФ) составляет от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее российские информационные агентства писали, что Борисенко полностью признал вину и раскаялся, а также якобы заявил об отсутствии политических мотивов в его поступке. Гаврилишен признался в том, что совершил поджог военкомата, а Борисенко снял его не видео.

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Однако оба обвиняемых не согласились с переквалификацией обвинения, так как, по их словам, подожгли военкомат ради заработка. Василий Гаврилишен, как сообщали российские СМИ со ссылкой на следствие, якобы признался в том, что совершил поджог за деньги (ему, по версии следствия, предложили от 1 до 3 млн рублей за поджог).

На прошлой неделе уголовное дело против участников рок-группы Room 32 Алексея Нуриева и Романа Насрыева, обвиняемых в поджоге военкомата в Челябинской области в октябре, переквалифицировали с умышленного повреждения имущества на теракт.

О том, что "противоправные действия в отношении военкоматов" будут рассматриваться как террористические акты или призывы к ним, в конце сентября 2022 года заявили в российском генштабе.

Поджоги военкоматов во многих регионах России фиксируются с начала вторжения российских войск на территорию Украины. В частности военкоматы поджигали в Москве, Петербурге, Новосибирске, Калининграде и многих других городах.

Осенью 2022 года, после объявления мобилизации, в России началась очередная волна поджогов военкоматов. В конце сентября представитель генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский предупредил, что такие преступления могут расцениваться как "теракты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

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