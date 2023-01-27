Теракт в Израиле: в результате нападения на синагогу в Иерусалиме погибли семь человек

27 января 2023, 19:28 GMT Обновлено 23 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Вечером в пятницу вооруженный мужчина открыл огонь по людям у синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков. Полиция называет произошедшее терактом.

В результате нападения погибли по меньшей мере семь человек, еще 10 ранены, часть из них тяжело, сообщают в израильской полиции. Такие же данные приводит и МИД Израиля.

В медицинских службах Израиля сообщают о пяти погибших.

"На данном этапе у нас восемь жертв огнестрельного оружия - пятеро скончались на месте, троих отвезли в больницу, в том числе 70-летнего человека в критическом состоянии, 20-летнюю жертву в критическом состоянии и 14-летнего в состоянии средней тяжести", - цитирует агентство Франс пресс представителя медицинской службы.

Как говорится в заявлении полиции, нападавший был застрелен. Однако продолжается операция по поимке его предполагаемых сообщников.

На место стянуто множество полицейских.

"Речь идет о тяжелом инциденте, начальник полиции выехал на место происшествия", - заявил представитель иерусалимской полиции.

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Как сообщает местное радио, нападение произошло около 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). Мужчина подошел к синагоге и открыл огонь, однако при попытке скрыться он столкнулся с автомобилем полиции.

Синагога, где произошло нападение, располагается в квартале Неве Яаков, который израильтяне считают частью Иерусалима, в то время как с точки зрения палестинцев, он находится на оккупированной территории, незаконно занятой Израилем по результатам войны с Иорданией в 1967 году.

Представитель группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, заявил агентству Рейтер, что действия стрелка "были ответом на преступления оккупационного режима в Дженине". Речь идет о рейде, проведенном израильскими военными 26 января. Ответственность за атаку ХАМАС не взял.

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Автор фото, Reuters

Теракт незамедлительно осудили в США. "Это совершенно ужасающе. Мы решительно осуждаем это нападение. Наша поддержка безопасности Израиля крепка, и мы находимся на связи с нашими израильскими партнерами", - сказал представитель госдепартамента Ведант Патель.

Накануне, в ходе рейда израильских военных с целью задержания палестинских боевиков в Дженине на Западном берегу Иордана, были убиты несколько человек, в том числе мирные жители. По сообщениям палестинских источников, погибли девять человек, в том числе пожилая женщина.

Армия обороны Израиля сообщила, что в ночь на 27 января, по территории страны из сектора Газа было выпущено две ракеты.