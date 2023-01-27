Теракт в Израиле: в результате нападения на синагогу в Иерусалиме погибли семь человек
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Вечером в пятницу вооруженный мужчина открыл огонь по людям у синагоги в иерусалимском квартале Неве Яаков. Полиция называет произошедшее терактом.
В результате нападения погибли по меньшей мере семь человек, еще 10 ранены, часть из них тяжело, сообщают в израильской полиции. Такие же данные приводит и МИД Израиля.
В медицинских службах Израиля сообщают о пяти погибших.
"На данном этапе у нас восемь жертв огнестрельного оружия - пятеро скончались на месте, троих отвезли в больницу, в том числе 70-летнего человека в критическом состоянии, 20-летнюю жертву в критическом состоянии и 14-летнего в состоянии средней тяжести", - цитирует агентство Франс пресс представителя медицинской службы.
Как говорится в заявлении полиции, нападавший был застрелен. Однако продолжается операция по поимке его предполагаемых сообщников.
На место стянуто множество полицейских.
"Речь идет о тяжелом инциденте, начальник полиции выехал на место происшествия", - заявил представитель иерусалимской полиции.
Как сообщает местное радио, нападение произошло около 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). Мужчина подошел к синагоге и открыл огонь, однако при попытке скрыться он столкнулся с автомобилем полиции.
Синагога, где произошло нападение, располагается в квартале Неве Яаков, который израильтяне считают частью Иерусалима, в то время как с точки зрения палестинцев, он находится на оккупированной территории, незаконно занятой Израилем по результатам войны с Иорданией в 1967 году.
Представитель группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, заявил агентству Рейтер, что действия стрелка "были ответом на преступления оккупационного режима в Дженине". Речь идет о рейде, проведенном израильскими военными 26 января. Ответственность за атаку ХАМАС не взял.
Теракт незамедлительно осудили в США. "Это совершенно ужасающе. Мы решительно осуждаем это нападение. Наша поддержка безопасности Израиля крепка, и мы находимся на связи с нашими израильскими партнерами", - сказал представитель госдепартамента Ведант Патель.
Накануне, в ходе рейда израильских военных с целью задержания палестинских боевиков в Дженине на Западном берегу Иордана, были убиты несколько человек, в том числе мирные жители. По сообщениям палестинских источников, погибли девять человек, в том числе пожилая женщина.
Армия обороны Израиля сообщила, что в ночь на 27 января, по территории страны из сектора Газа было выпущено две ракеты.
27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.