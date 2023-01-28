Белоруска Арина Соболенко стала победительницей Australian Open

31 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Арина Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису. Спортсменка из Беларуси выступала под нейтральным флагом.

В финале она обыграла 23-летнюю Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 29 минут.

Это первый успех 24-летней спортсменки на турнирах Большого шлема.

В австралийском чемпионате россияне и белорусы принимали участие "на условиях нейтральности" - без указания страны, а также флага и гимна.

Кроме того, организаторы чемпионата запретили приносить флаги России и Беларуси после инцидента в первый день турнира.

Российский флаг появился на трибунах во время матча между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль. Украинские болельщики утверждают, что украинскую теннисистку провоцировали и дразнили, после чего они вызвали охрану и полицию.

Соболенко ранее на послематчевой пресс-конференции говорила, что понимает, почему флаги могут расстроить украинских болельщиков: "Я всегда считала, что спорт вне политики, но если всем так лучше, то это хорошо".

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Однако скандалы, связанные с войной в Украине, на турнире продолжились. Отец обладателя 21 титула турниров Большого шлема Новака Джоковича в пятницу смотрел полуфинальный матч своего сына на Australian Open из дома, чтобы не создавать проблем. Так Джокович-старший отреагировал на критику после фотографии с болельщиком в одежде с символом "Z".

Сам сербский спортсмен комментировать ситуацию не стал. На фото, вызвавшем скандал, Срджан Джокович позирует с российскими болельщиками после четвертьфинала между Новаком и российским теннисистом Андреем Рублевым. Один из болельщиков на фото держит российский флаг с портретом Владимира Путина и одет в футболку с пропагандистским символом "Z" - знаком поддержки российского вторжения в Украину.

Из-за войны в Украине большинство международных спортивных федераций еще в прошлом году заявили о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях

От подобного запрета воздержались лишь несколько международных спортивных организаций, в частности федерация тенниса, благодаря чему российские и белорусские теннисисты могут выступать на турнирах в нейтральном статусе.