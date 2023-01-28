Выборы в Чехии: победу одержал отставной генерал Петр Павел, его соперник Бабиш признал поражение

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Социологи перед вторым туром выборов предсказывали победу Петра Павела (справа) над Андреем Бабишем (слева)

Бывший премьер Чехии, миллиардер Андрей Бабиш признал поражение во втором туре президентских выборов. Проевропейский либерал, отставной генерал Петр Павел станет новым президентом страны.

По итогам подсчета голосов почти на всех избирательных участках, Павел набрал 58%, а его соперник Бабиш - около 42%.

62-летний Павел обратился с речью к своим сторонникам в Праге.

"Я понимаю, что многие сегодня разочарованы тем, что их кандидат не победил. Но я также вижу, что в нашей стране среди проголосовавших нет проигравших и победителей. Я вижу, что в этих выборах победили такие ценности, как правда, достоинство, уважение и смирение. Я уверен, их разделяет подавляющее большинство среди нас, и их стоит попытаться сделать частью нашей повседневной жизни и вернуть в политику", - сказал он.

Павел добавил, что его сторонникам придется убедить всех граждан страны вернуться к этим ценностям.

Петр Павел примет присягу в марте, сменив на посту Милоша Земана, который до вторжения России в Украину пытался развивать связи с Москвой.

Президент в Чехии, как и во многих других парламентских республиках Европы - фигура в основном церемониальная и может воздействовать на политику лишь косвенно. Его заявления могут влиять на имидж страны за рубежом, как это было с Земаном, до войны не раз эпатировавшим общественность комплиментарными для Кремля заявлениями.

Определять политику, в том числе внешнюю, по-прежнему будет правительство правоцентриста Петра Фиалы, при котором Чехия приняла огромное число украинских беженцев и активно оказывает Украине военную помощь.

В первом туре две недели назад Павел совсем ненамного обошел Бабиша: оба набрали почти по два миллиона голосов, а разница между ними составила всего 23 тысячи. Однако после первого тура Павела поддержали трое из выбывших кандидатов, в том числе занявшая третье место Дануше Нерудова.

Еврогенерал

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Отставной генерал Петр Павел, бывший начальник чешского генштаба и бывший председатель военного комитета НАТО - либерал и абсолютно проевропейский политик, считающий членство Чехии в НАТО и Евросоюзе необходимым, неизбежным и выгодным.

Павел владеет русским, начинал служить еще во времена Варшавского договора, участвовал в переговорах с Россией, когда был главой военного комитета НАТО в 2015-2018 годах, и у него сформировался вполне определенный, скептический взгляд на Россию.

"Никакой демократической революции в России в обозримом будущем не будет. Не только из-за прочности режима, но и из-за ментальности многих россиян, - говорил Павел в октябре в интервью изданию Politico. - В России нет пространства для возникновения настоящего оппозиционного движения. Даже Алексей Навальный на самом деле - не настоящий оппозиционный лидер. Он определенно не либеральный демократ, он просто другого типа русский националист. Хотя, конечно, как партнер на переговорах он был бы лучше, чем нынешнее руководство".

Автор фото, Anadolu Agency

Скептически и с опаской генерал Павел смотрит и на бегущих от мобилизации россиян. "Неприятие мобилизации - это не восстание против режима, и не помощь Украине. Эти русские все равно считают, что Украину нужно наказать, просто не хотят, чтобы к этому привлекали широкую общественность, - сказал он в том же интервью Politico. - Эти молодые люди, бегущие из страны, беспокоятся за свою жизнь, а это не значит, что они - против войны. Я уверен, что многие из них по-прежнему поддерживают националистическую политику Путина".

Поэтому, как считает новоизюранный президент, если бы страна пустила к себе десятки тысяч россиян, спасавшихся от мобилизации, это создало бы угрозу для нее самой.