Британский премьер уволил председателя Консервативной партии Захави за скандал с налогами

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Надим Захави считался одним из самых успешных членов кабинета Консервативной партии. Пока неясно, означает ли это увольнение конец его политической карьеры, поскольку он остается депутатом Палаты общин

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил председателя правящей Консервативной партии Надима Захави, поскольку тот вовремя не сообщил о проблемах со своими налогами.

Захави - один из самых обеспеченных британских политиков - признал, что ему пришлось заплатить штраф за недоплату налогов (по данным Би-би-си, общая сумма выплат составила около 5 млн фунтов). При этом расследование против него шло в том числе в период, когда Захави занимал должность министра финансов, то есть курировал работу именно того ведомства, которое выдвигало претензии к его налогам.

Впрочем, уволен Захави был не за сами проблемы с неуплатой налогов, а за то, что он не проинформировал о них руководителей партии, как предусмотрено внутренними правилами.

"После завершения расследования независимого советника... стало очевидно, что имело место серьезное нарушение кодекса поведения министров", - заявил Сунак в письме к Захави.

Председатель Консервативной партии, которым до воскресенья был Захави, отвечает за организацию партийного аппарата; в правительство он входит в должности министра без портфеля. При этом лидером правящей партии, который и назначает председателя, является действующий премьер-министр.

Как развивался скандал

В апреле 2021 года британская налоговая служба (HMRC) впервые обратилась к Захави с вопросами относительно его налогов; в тот момент он был министром по вопросам вакцинации в правительстве Бориса Джонсона. Как заключил независимый советник, уже на этом этапе Захави должен был заявить о происходящем в декларации, где указываются все его финансовые интересы, но этого не произошло.

Автор фото, Peter Macdiarmid Подпись к фото, Назим Захави в 2010 году с тогдашним премьером, консерватором Дэвидом Кэмероном

В июле 2022 года Захави назначили министром финансов, а вскоре в британской прессе появились публикации о том, что HMRC расследует ситуацию с его налогами. Министр назвал эти сведения инсинуациями. Но через неделю после публикаций Захави признал свои непреднамеренные ошибки с выплатой налогов и официально задекларировал, что в его отношении ведется расследование.

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В сентябре того же года Захави достиг соглашения с HMRC и вернул в бюджет недоплаченные налоги вместе со штрафом. Но при этом не внес сведения о выплатах в декларацию. Этих сведений он не предоставил еще дважды - когда в сентябре и октябре заполнял документы при назначении на министерские должности в правительствах Лиз Трас и Риши Сунака.

В январе этого года Захави официально заявил о своем соглашении с налоговой службой, после чего Сунак распорядился провести в его отношении независимое расследование.

Получив письмо Сунака об увольнении, Захави поблагодарил премьер-министра и сказал, что гордится своими достижениями, особо отметив свою роль в вакцинировании населения (за ее организацию он отвечал лично). Однако не принес извинений за нарушение правил и не упомянул свои налоговые проблемы.

Хотя Сунак незамедлительно уволил Захави после окончания расследования, политические противники премьера настаивают, что он знал о налоговой истории и раньше. Учитывая, что Сунак пришел на Даунинг-стрит, пообещав прозрачное и честное правительство, история с Захави может получить продолжение.

Кто такой Надим Захави

Назим Захави считается одним из самых состоятельных депутатов британского парламента. Он заработал свое состояние, став одним из соучредителей авторитетной социологической компании YouGov. До истории с налогами его считали одним из наиболее успешных представителей правительства с точки зрения общения со СМИ.

Захави родился в 1967 году в столице Ирака Багдаде в курдской семье. Если бы его родители не покинули страну, то наиболее вероятным будущим для него было бы участие в ирако-иранской войне. "Меня бы призвали в иракскую армию, - сказал он журналисту Би-би-си Нику Робинсону в прошлом году, - мне пришлось бы отправиться на передовую и, возможно, там и погибнуть".

Семья Захави относилась к иракской элите. Его дед был управляющим Центрального банка страны, но после прихода к власти Саддама Хуссейна и он, и его близкие оказались в угрожающем положении. Его отца предупредили о предстоящем аресте, и семье удалось бежать в Великобританию, когда Надиму было 11 лет.

Дальнейшая судьба и карьера Захави в Британии были весьма успешными.

Изучив химическое машиностроение в Университетском колледже Лондона, он работал в маркетинге, а затем основал компанию YouGov, которая заинтересовала тогдашнего консервативного политика Джеффри Арчера.

Позднее в одном из интервью Би-би-си Арчер сказал, что Захави был "прирожденным организатором": "Если сказать ему, что, мол, мне в течение получаса нужно получить в распоряжение шесть такси, три самолета и двухэтажный автобус, то он просто кивал головой и доставлял все требуемое".

С 2010 года Захави является депутатом британского парламента от города Стратфорд-апон-Эйвон, известного в числе прочего как родина поэта и драматурга Уильяма Шекспира.

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