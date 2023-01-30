Военкоматы в России займутся "выявлением" граждан, желающих воевать с Украиной

23 минуты назад

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Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Минобороны России подготовило проекты приказов об участии добровольцев в войне с Украиной, в том числе о порядке заключения с ними контрактов. Военкоматы должны будут вызывать служивших в армии россиян и "выявлять" желающих записаться в добровольцы, которым, в отличие от военнослужащих, разрешат досрочно увольняться - но потребуют за это заплатить, предполагает проект. Правозащитники допускают, что проект может быть связан с попыткой легализации ЧВК "Вагнер".

Пакет проектов приказов Минобороны, касающихся официальной службы в добровольческих формированиях, опубликован на федеральном портале раскрытия проектов нормативных актов. В документах описаны условия заключения контрактов с добровольцами, обеспечения их оружием и экипировкой, правила медицинского обслуживания, выдачи ветеранских удостоверений, а также организации похорон погибших.

Приказы подготовлены в соответствии с поправками, которыми в "военное" законодательство были внесены новые нормы о добровольческих формированиях, вступившие в силу 4 ноября 2022 года. В них говорится, что добровольческие формирования создаются по решению президента в период мобилизации, военного положения, вооруженных конфликтов, контртеррористических операций и при использовании армии за пределами страны.

Добровольцы по закону поступают в такие формирования по контракту с Минобороны и получают на период службы статус военнослужащих. Особенности их службы должно установить военное ведомство. Новые правила будут распространяться и на ранее заключенные с добровольцами контракты.

Российские власти пытались сагитировать население добровольно отправиться воевать в Украину еще весной прошлого года, повсеместно открывая мобильные пункты по набору добровольцев. Агитировали и в интернете - в начале апреля Би-би-си рассказывала о тысячах вакансий для контрактников, в том числе для отправки в Украину.

Успешной эта кампания не была, и в сентябре российский президент Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". По официальным данным, были мобилизованы более 300 тысяч мужчин. Не менее 800 мобилизованных уже погибли, на основе открытых источников установила Би-би-си (всего удалось установить имена более 12 200 погибших российских военных, российские власти эту статистику публично не ведут).

Вызов в военкомат для "выявления" добровольцев

Отбирать добровольцев будут из числа отслуживших в армии граждан, имеющих военно-учетные специальности, следует из опубликованных документов.

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Заниматься этим поручат военкоматам - в проекте сказано, что "выявление граждан, изъявивших желание заключить контракт", осуществляется путем личных бесед военных комиссаров муниципальных образований с гражданами при их "вызове (прибытии)".

Численность добровольческих формирований и частей, при которых они будут создаваться, определит российский генштаб - он разошлет в военные округа и на Северный флот задания военкоматам. При этом местные власти, работодатели, органы по вопросам занятости, центры профориентации и психологической поддержки населения и патриотические организации должны будут агитировать граждан "для привлечения к заключению контрактов". Общественное обсуждение проекта приказа Минобороны продлится до 9 февраля.

Объявления новой волны мобилизации проект не предусматривает. Но из его текста следует, что после утверждения приказов министром обороны Сергеем Шойгу граждане могут снова начать получать повестки из военкоматов - для "бесед".

Второй волны мобилизации ожидают власти Украины и западные эксперты, предполагающие, что весной может начаться новый этап российской агрессии, цель которой - переломить ход войны, в которой Россию преследуют неудачи на фронте.

Кого не возьмут в добровольцы

Не все "изъявившие желание" воевать в Украине смогут заключить контракт с Минобороны, следует из проектов. В отличие от ЧВК "Вагнер", вступать в официальные добровольческие формирования будет запрещено заключенным, подследственным, подсудимым, осужденным по любым обвинительным приговорам к уголовному наказанию, а также подвергнутым административному наказанию по наркотическим статьям КоАП гражданам.

Запрет также распространяется на граждан с неснятой и непогашенной судимостью за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и ряда преступлений по "экстремистским" и "террористическим" статьям.

Не смогут отправиться добровольцами на войну и призывники, не отслужившие срочную службу, сказано в проекте о заключении контрактов.

Кандидаты также должны будут пройти медицинское освидетельствование, психологический отбор по специальной инструкции - в том числе на предмет злоупотребления алкоголем и токсическими веществами, приема наркотиков и участия в запрещенных организациях, а также проверку физической подготовки.

Как будут служить добровольцы

Доброволец может заключить контракт на четыре, восемь и двенадцать месяцев, отправиться к месту службы он будет обязан уже на следующий день после подписания контракта, сказано в опубликованном проекте. О своей должности он в момент заключения контракта не узнает - это определят в воинской части-"формирователе", при которой будет создано добровольческое формирование.

Добровольца по приказу Минобороны обеспечат экипировкой, продовольствием и стрелковым оружием. Должность он получит лишь после "доподготовки", в ходе которой военные определят его знания и навыки. Она должна проходить не менее 10 суток со дня прибытия "с учетом мероприятий по боевому слаживанию". После этого добровольцы убывают "для выполнения задач".

По приказу командира доброволец обязан приступить к выполнению обязанностей, возложенных на него контрактом "в любое время". При этом "в период выполнения задач" (вероятно, в приказе так называют боевые действия) его могут перевести на другую должность и даже в другое добровольческое формирование.

Цена досрочного увольнения

Военнослужащим контрактникам сейчас запрещено досрочно увольняться - это одно из последствий указа Путина о мобилизации. Но добровольцев этот указ не касается. Они смогут досрочно расторгнуть контракт по собственному желанию - и это главное отличие их статуса.

Минобороны при этом предусмотрело для досрочного увольнения добровольца жесткие условия - ему, согласно проекту приказа, придется возместить средства, затраченные на подготовку и экипировку, сдать все полученное им ранее имущество и возместить стоимость причиненного по его вине ущерба (при его наличии).

Если же доброволец решит отказаться от службы до "начала выполнения задач", то есть не попав на войну, с него еще вычтут стоимость проезда от военкомата до части. Домой ему придется добираться за свой счет.

При этом в любом случае доброволец будет не вправе прекратить службу до выхода своего формирования из "района выполнения задач". Командир обязан направить передумавшего воевать в Украине в воинскую часть лишь в день выхода из этого района (если вышли до того, как он решил уволиться, то в течение трех дней).

Доброволец, самовольно оставивший "район выполнения задач", будет уволен за "невыполнение условий контракта". В этом случае с него вычтут "сумму месячного денежного содержания, которое ему могло быть выплачено при условии выполнения им задач в составе добровольческого формирования", следует из проекта.

"Вскрытию ‎не подлежит"

Другими проектами приказов, опубликованных сейчас Минобороны, министерство хочет закрепить порядок обеспечения добровольцев вещами и оружием, выдачи им удостоверения ветерана боевых действий, а также их право на социальные гарантии по погребению ‎и увековечению памяти.

Порядок организации похорон погибших на службе военных и добровольцев Минобороны намерено обновить впервые с 2015 года.

В нем, в частности, подробно описываются правила опознания и подготовки в перевозке тела или останков погибшего - бальзамирования, процедура помещения в цинковый гроб, фотографирование в гробу для передачи родственникам, а также требования на случай, если гроб вскрытию не подлежит - предполагается оставлять в крышке окно размером 15×15 см из органического стекла и надпись: "Вскрытию ‎не подлежит".

Что говорит эксперт

"Мобилизация была объявлена потому, что вербовка контрактников до нее провалилась", - рассуждает глава правозащитной организации "Гражданин. Армия. Право" (признана в России "иностранным агентом") Сергей Кривенко.

В проекте приказа прямо говорится о том, что добровольцы заключают контракт для участия в боевых действиях или выполнения иных задач. Такими задачами, по мнению Кривенко, может быть, например, служба в территориальной обороне.

Кривенко отмечает, что закон о добровольческих формированиях появился прошлой осенью сразу после того, как власти объявили об окончании призыва по мобилизации. Минобороны, по его мнению, могло не учесть последствия одного из последствий указа о мобилизации, касающихся военных на контракте: они не могут уволиться до тех пор, пока указ действует.

"Теперь в Минобороны поняли, что пополнить армию военными, согласными на бессрочный контракт, не получится. И, по всей видимости, придумали вариант "коротких" контрактов с правом расторжения", - полагает эксперт.

Кривенко также не исключает, что создание добровольческих формирований может быть связано с возможностью легализации ЧВК "Вагнера".

"Сейчас они действуют с прямым нарушением закона "Об обороне" и подпадают под статью 208 УК РФ о незаконных вооруженных формированиях, - напомнил он. - Учитывая конфликт основателя [ЧВК "Вагнер"] Евгения Пригожина с руководством Минобороны, военные могут использовать появление в законе понятия "добровольческих формирований" как возможность поставить деятельность ЧВК, не связанную с вербовкой заключенных в колониях, под свой контроль".

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