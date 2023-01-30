Украина просит у Запада истребители F-16. Польша готова об этом подумать, Германия – пока нет

51 минуту назад

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Автор фото, AFP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил, что его страна может поставить Украине истребители F-16, если решение об этом будет принято в координации с другими странами НАТО. В последние дни украинские власти говорят, что следующим важнейшим шагом западных союзников должна стать отправка ВСУ боевых самолетов. На Западе по этому вопросу единства пока нет: как пишет пресса, США всерьез рассматривают возможность поставок истребителей, но канцлер Германии Олаф Шольц в прошедшие выходные назвал подобные разговоры несерьезными.

В ответ на вопрос журналистов, согласится ли Варшава передать Украине истребители F-16, Моравецкий сказал, что Польша по этому вопросу будет действовать в координации с союзниками. По словам Моравецкого, все действия по укреплению обороноспособности Украины Варшава согласовывает с партнерами по НАТО - в частности, с США. Так было в случае принятия решений о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot и создании международной коалиции по отправке ВСУ танков Leorard-2.

"И подобно тому, как было несколько месяцев назад с самолетами МиГ-29, так же любая другая авиационная помощь будет согласовываться, реализоваться и, возможно, будет передаваться совместно с другими странами НАТО. Мы будем здесь действовать в полной координации", - заявил Моравецкий (цитата по агентству Укринформ).

Глава офиса президента Украины назвал такую позицию Польши позитивным сигналом. "Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО", - написал Ермак в своем телеграм-канале.

О том, что истребители F-16 - следующая большая цель Украины после поставок наступательных танков, говорили президент Владимир Зеленский, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.

Киев стремится получить современные истребители - F-16 или F-15 ВВС США или их европейские аналоги - немецкие Tornado или шведские Gripen - в замену своему парку самолетов советских времен.

Кто против?

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Der Tagesspiegel, опубликованном в воскресенье, заявил, что считает своей задачей "сделать все, чтобы война России против Украины не переросла в войну между Россией и НАТО". Он считает неправильным "задирать планку" и вступать в конкуренцию в вопросе о поставках Украине современного вооружения, упомянув о требовании Киева предоставить истребители.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Олаф Шольц принял решение о поставках танков под давлением западных союзников

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"Если сразу после принятия одного решения о поставке танков в Leorard-2 в Германии начинается другое обсуждение, это не выглядит серьезным, это дополнительно подрывает доверие граждан к решению государства", - цитировали немецкого канцлера польские СМИ.

В понедельник немецкое издание Spiegel также сообщило, что Шольц раскритиковал дебаты о поставке Украине истребителей. "Это удивительно, что ведутся эти дебаты. Некоторые люди должны спросить себя: почему они задают себе этот вопрос, когда речь идет о помощи украинцам", - цитирует его УНИАН.

В течение длительного времени Шольц также отказывался поддержать отправку Украине танков: его страна не только не отправляла Киеву свои "Леопарды", но и не давала другим странам разрешение на реэкспорт этих немецких машин. Позиция Берлина изменилась после того, как его западные союзники стали открыто призывать к поставкам танков, а США и Великобритания одобрили предоставление ВСУ своих основных боевых танков.

В воскресенье американское издание Politico писало, что в Пентагоне есть сторонники отправки Украине боевых самолетов. "Я не думаю, что мы против", - цитировало оно одного из чиновников Минобороны США. По данным издания, речь может идти прежде всего о поставках истребителей четвертого поколения - F-16 и его аналогов, таких как Tornado или шведский Gripen, поскольку многие западные страны в ближайшие годы планируют заменить их на более новые F-22 и F-35.

"Войны из-за F-16 не будет"

В Пентагоне беспокоятся, что даже вместе с поставками западных систем возможности украинской ПВО в конечном итоге могут исчерпаться, а F-16 или их аналоги могли бы решить эту проблему, отмечало издание.

Автор фото, Corbis

В то, что в России это может быть воспринято как эскалация, ни Пентагон, ни европейские союзники не верят, говорилось в статье. "Давайте посмотрим правде в лицо: ядерной войны из-за F-16 не будет", - цитировало Politico одного из своих собеседников.

О том, что Киев обсуждает с Западом передачу истребителей и дальнобойных ракет, на прошлой неделе заявлял и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Я не думаю что в рамках войны этого кто-то не понимает. Поэтому первое - переговоры уже идут, второе - переговоры идут ускоренно, третье - партнеры все это понимают хорошо", - сказал он в интервью каналу "FreeДом".

Хотя еще в пятницу министр обороны Германии сказал, что о поставках Украине истребителей "не может быть и речи" (в интервью изданию Süddeutsche Zeitung): "Истребители являются гораздо более сложными системами, чем боевые танки, и имеют совсем другую дальность полета и огневую мощь. Там мы бы углубились в измерения, от которых я бы сейчас очень предостерегал".

Правительство Нидерландов при этом заявляло, что не исключает поставки таких истребителей.

Еще летом прошлого года Конгресс США одобрил финансирование программы подготовки украинских пилотов на американских истребителях, выделив на это 100 млн долларов.

США собираются списать большое количество военных самолетов, включая 47 истребителей F-16, а также 48 истребителей F-15. Такое число F-16 позволило бы укомплектовать три-четыре украинские эскадрильи. Кроме того, F-16 стоит на вооружении в 25 странах, многие из которых, вероятно, в будущем захотят обновить свои ВВС. Например, в 2021 году Норвегия продала все свои F-16 в связи с переходом на F-35A.

Производство F-16 началось в конце 1970-х годов, а современные модификации - одноместная F-16C и двухместная F-16D - появились в середине 1980-х. С тех пор эти самолеты не раз модернизировались.

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