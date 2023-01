Умерла актриса Энни Вершинг, звезда сериала 24 и компьютерной игры The Last of Us

Умерла американская актриса Энни Вершинг, которая сыграла Тес - одного из персонажей популярной компьютерной игры The Last Of Us. Она также снялась в 37 эпизодах телесериала 24.

"Ты покинула нас слишком рано", - написал в своем "Твиттере" создатель The Last Of Us Нил Друкман.

В 2020 году у Вершинг был обнаружен рак, однако актриса продолжала работать и не рассказывала подробности своего диагноза. Она умерла в возрасте 45 лет.

Вершинг начала карьеру актрисы в 2002 году, когда снялась в одном из эпизодов научно-фантастического сериала "Звездный путь: Энтерпрайз" (Star Trek: Enterprise) в роли Лианы.

Она также участвовала во многих других телесериалах, в том числе "Фрейзер" (Frasier), "Зачарованные" (Charmed), "Дневники вампира" (The Vampire Diaries) и "Новичок" (The Rookie).

Автор фото, WireImage Подпись к фото, Премьера одного из сезонов сериала 24 (слева направо): Анни Вершинг, Мэри Линн Райскаб, Кифер Сазерланд, Кейти Сакхофф

У Вершинг остался муж Стивен и три сына: 12-летний Эдди, 9-летний Оззи и четырехлетний Арчи.

Игра The Last Of Us вышла в 2013 году и стала одной из самых успешных в индустрии. Ее действие проходит в постапокалиптическом мире, где люди борются за выживание после вспышки инфекции, делающей людей мутантами.