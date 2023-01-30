Умер Бобби Халл, легенда канадского хоккея 1960-х

час назад

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Автор фото, Bill Smith/Getty Images

Умер Бобби Халл, легендарный канадский хоккеист, участник серии матчей Канада - СССР 1974 года, один из изобретателей и популяризаторов изогнутого крюка клюшки и обладатель одного из мощнейших и точнейших щелчков в истории игры.

Член Зала хоккейной славы НХЛ скончался в возрасте 84 лет.

Роберт Марвин Халл, известный всей Канаде и хоккейному миру под прозвищем "Голден Джет" ("Золотой Реактивный"), оставил после себя богатое хоккейное наследие.

"Чикаго Блэкхокс" благодаря ему выиграли в 1961 году свой первый Кубок Стэнли. Халл стал первым в истории НХЛ хоккеистом, забившим за один сезон более 50 голов.

Вместе с товарищем по команде (не менее легендарным) Стэном Микитой Голден Джет стал пионером и популяризатором клюшек с изогнутым крюком, которые делали его щелчок еще более могучим и неотразимым.

Автор фото, B Bennett/Getty Images Подпись к фото, Звезды "Чикаго" 1960-х: Бобби Халл и Стэн Микита

Когда у НХЛ появился конкурент, Всемирная хоккейная ассоциация, Халл стал первой звездой такого масштаба, которую удалось переманить к себе ВХА, что не позволило ему принять участие в Суперсерии 1972 года Канада - СССР (мы опять говорим о легенде, только на этот раз о легенде-событии).

Сказочная по тем временам зарплата, которую ему согласился платить клуб "Виннипег Джетс", стала предвестником и, пожалуй, одной из причин нынешних многомиллионных контрактов в НХЛ.

Халл выигрывал с "Виннипегом" главный трофей ВХА - Кубок АВКО, а в конце своей 23-летней карьеры выступал за несуществующий ныне "Хартфорд Уэйлерз" вместе с еще одной легендой канадского хоккея - Горди Хоу.

К хоккейному наследию Бобби Халла можно причислить и его сына - Бретта Халла, который тоже стал знаменитым снайпером в НХЛ, заслужив прозвище "Голден Бретт" ("Золотой Бретт"). Впрочем, эксперты сходятся на том, что, в отличие от атлетичного и отлично владевшего коньками отца, Бретт - довольно спорная фигура: плоховато катающийся снайпер, который предпочитал не играть в обороне и не участвовать в силовой борьбе.

Автор фото, Chase Agnello-Dean/Getty Images Подпись к фото, "Золотой Бретт" и "Золотой Реактивный" - сын и отец Халлы

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Не все гладко было и у отца, который довольно быстро потерял свои золотые кудри, облысел и надевал перед выходом на ледовую площадку парик (и, бывало, терял его в ходе матча). Потом, правда, Халлу сделали пересадку волос, и они уже никуда не девались.

Были проблемы и посерьезнее. Две из трех жен Халла обвиняли Бобби в домашнем насилии.

Кроме того, Халл был остр на язык, любил травить всякие истории и слыл очень популярным в качестве почетного посла "Чикаго Блэкхокс" (есть такая роль в клубах НХЛ). Но этой роли он лишился после того, как однажды в интервью (это было более 20 лет назад) заявил, что черное население в США растет слишком быстро, и добавил еще кое-что одобрительное про Гитлера.

Но все это - вне льда. В памяти же любителей хоккея Халл так и останется Золотым Реактивным, о фантастической силе щелчков которого наверняка помнит Владислав Третьяк. И, ко всему прочему, автором книги, которая в начале 1970-х была переведена и издана в СССР под названием "Моя игра хоккей" с предисловием не менее легендарного Всеволода Боброва.

Автор фото, Jonathan Daniel/Getty Images

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Статуя Бобби Халла у хоккейного стадиона в Чикаго

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