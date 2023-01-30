"Клевета" и "промоутеры войны". МОК и Украина поспорили об участии в олимпиадах спортсменов из России
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Международный олимпийский комитет назвал клеветой заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что спортивная организация пропагандирует войну и убийства, соглашаясь с участием в Олимпиадах спортсменов из России.
В понедельник Подоляк прокомментировал предложение Олимпийского совета Азии (ОСА), который намерен разработать систему квот, позволяющую спортсменам из России квалифицироваться для участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. При этом ОСА предложил российским атлетам принимать участие в азиатских турнирах (в то время как раньше они выступали на соревнованиях в Европе). МОК такое решение приветствовал.
Советник главы офиса президента Украины резко осудил намерение допустить россиян к Олимпиаде.
"МОК - промоутер войны, убийств и разрушений… МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает [Украину], а потом предлагает [России] трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства, - написал Подоляк в своем "Твиттере". - Очевидно, что [российские] деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут [украинской] кровью. Да, господин [глава МОК Томас] Бах?".
Международный олимпийский комитет ответил на это так: "МОК самым решительным образом отвергает это клеветническое заявление и ему подобные. Это не может служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии".
С критикой в адрес Баха в своем вечернем обращении в выходные выступил и президент Украины Владимир Зеленский.
"Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего председателя Международного олимпийского комитета. Не раз с ним говорил, и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования", - сказал Зеленский.
"Не бывает нейтральности, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пытаются использовать спорт ради своих идеологических интересов. Очевидно, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью", - добавил украинский президент.
Кого могут пустить?
При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на Олимпиаде в Токио Россия выиграла 71 медаль, и "45 из них завоевали атлеты, также входящие в Центральный спортивный клуб российской армии" (ЦСКА). "Армии, которая совершает преступления, убивает, насилует и мародерничает, - утверждает министр иностранных дел. - Вот кого безразличный МОК хочет поместить под нейтральный белый флаг, позволяющий соревноваться".
Несмотря на многочисленные независимые свидетельства обратного, Россия отрицает, что ее военные совершают преступления во время войны в Украине.
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Конец истории Подкаст
Ранее МОК выразил готовность рассмотреть возможность участия российских спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Однако в организации предложили ввести ряд ограничений. В частности, на соревнования не будут допущены спортсмены, которые "выступали против миротворческой миссии МОК" и активно поддерживали войну в Украине. Решения о допуске будут приниматься в индивидуальном порядке.
"Нельзя препятствовать участию спортсменов в соревнованиях только на основании их паспортов", - было сказано в заявлении, опубликованном олимпийским комитетом.
Российским чиновникам такие условия не понравились.
"Мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов", - сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и вовсе заподозрила МОК в намерении внести раскол в ряды российских атлетов. "Ребят просто вынуждают отказываться от страны таким образом", - цитировало Журову издание Sports.ru.
Спортивные санкции
Большинство международных федераций заявило о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за войны в Украине.
От подобного запрета воздержались лишь несколько международных спортивных организаций, в частности, федерация тенниса, благодаря чему российские теннисисты могут выступать на турнирах в нейтральном статусе.
Такое же решение приняла Международная федерация водных видов спорта и Международная автомобильная федерация.
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