"Клевета" и "промоутеры войны". МОК и Украина поспорили об участии в олимпиадах спортсменов из России

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, МОК заявил, что при определенных условиях российским спортсменам может быть предоставлен шанс принять участие в Играх в Париже

Международный олимпийский комитет назвал клеветой заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что спортивная организация пропагандирует войну и убийства, соглашаясь с участием в Олимпиадах спортсменов из России.

В понедельник Подоляк прокомментировал предложение Олимпийского совета Азии (ОСА), который намерен разработать систему квот, позволяющую спортсменам из России квалифицироваться для участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. При этом ОСА предложил российским атлетам принимать участие в азиатских турнирах (в то время как раньше они выступали на соревнованиях в Европе). МОК такое решение приветствовал.

Советник главы офиса президента Украины резко осудил намерение допустить россиян к Олимпиаде.

"МОК - промоутер войны, убийств и разрушений… МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает [Украину], а потом предлагает [России] трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства, - написал Подоляк в своем "Твиттере". - Очевидно, что [российские] деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут [украинской] кровью. Да, господин [глава МОК Томас] Бах?".

Международный олимпийский комитет ответил на это так: "МОК самым решительным образом отвергает это клеветническое заявление и ему подобные. Это не может служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии".

С критикой в адрес Баха в своем вечернем обращении в выходные выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего председателя Международного олимпийского комитета. Не раз с ним говорил, и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования", - сказал Зеленский.

"Не бывает нейтральности, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пытаются использовать спорт ради своих идеологических интересов. Очевидно, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью", - добавил украинский президент.

Кого могут пустить?

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на Олимпиаде в Токио Россия выиграла 71 медаль, и "45 из них завоевали атлеты, также входящие в Центральный спортивный клуб российской армии" (ЦСКА). "Армии, которая совершает преступления, убивает, насилует и мародерничает, - утверждает министр иностранных дел. - Вот кого безразличный МОК хочет поместить под нейтральный белый флаг, позволяющий соревноваться".

Несмотря на многочисленные независимые свидетельства обратного, Россия отрицает, что ее военные совершают преступления во время войны в Украине.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Томаса Баха критиковал и президент Зеленский

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Ранее МОК выразил готовность рассмотреть возможность участия российских спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Однако в организации предложили ввести ряд ограничений. В частности, на соревнования не будут допущены спортсмены, которые "выступали против миротворческой миссии МОК" и активно поддерживали войну в Украине. Решения о допуске будут приниматься в индивидуальном порядке.

"Нельзя препятствовать участию спортсменов в соревнованиях только на основании их паспортов", - было сказано в заявлении, опубликованном олимпийским комитетом.

Российским чиновникам такие условия не понравились.

"Мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов", - сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и вовсе заподозрила МОК в намерении внести раскол в ряды российских атлетов. "Ребят просто вынуждают отказываться от страны таким образом", - цитировало Журову издание Sports.ru.

Спортивные санкции

Большинство международных федераций заявило о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за войны в Украине.

От подобного запрета воздержались лишь несколько международных спортивных организаций, в частности, федерация тенниса, благодаря чему российские теннисисты могут выступать на турнирах в нейтральном статусе.