Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару подался на туристическую визу США

25 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подал заявление на получение шестимесячной туристической визы в США, сообщил Би-би-си его адвокат.

Болсонару находится на территории США с 30 декабря. Изначально он отправился во Флориду по визе A-1 для дипломатов и глав государств, срок действия которой - 30 дней.

Теперь Болсонару планирует оставаться в США, пока сотрудники иммиграционной службы будут рассматривать заявление.

Как заявил адвокат Болсонару, экс-президент "посвятил 34 года своей жизни госслужбе и хотел бы немного отдохнуть".

"Бывший президент надеется очистить голову и насладиться пребыванием в США в качестве туриста в течение нескольких месяцев, прежде чем решить, каким будет его следующий шаг", - сказал Би-би-си представитель юридической компании AG Immigration.

По его словам, власти США получили запрос Болсонару на туристическую визу категории B1/B2 в минувшую пятницу.

Болсонару уехал в США после поражения на выборах и не присутствовал на инаугурации нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы 1 января.

8 января тысячи сторонников бывшего президента атаковали федеральные учреждения - они ворвались в президентский дворец, Конгресс и Верховный суд Бразилии.

Сам Болсонару выразил сожаление по поводу произошедшего, но заявил, что не имеет к беспорядкам никакого отношения.

10 января стало известно, что Болсонару госпитализирован во Флориде. Причиной снова стало ранение, полученное в 2018 году в результате нападения.

На следующий день сообщалось, что экс-президент может вернуться в Бразилию для проведения операции.