Подозрительная подпись и отсутствие свидетелей. Присцилла Пресли оспаривает завещание своей дочери Лизы Мари
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Присцилла Пресли, бывшая жена легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли, решила оспорить в суде законность части завещания своей дочери - Лизы Мари Пресли, скончавшейся 13 января в 54 года..
Речь идет о поправке к завещанию, сделанной в 2016 году, на основании которой вместо самой Присциллы и ее бывшего бизнес-менеджера Барри Сигела управляющими траста по управлению недвижимостью Лизы Мари объявляются ее старшие дети Райли и Бенджамин Кио.
В 2020 году Бенджамин Кио покончил с собой, ему было 27 лет, и распорядителем активов матери теперь единолично является 33-летняя Райли - успешная актриса.
В заявлении, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса, адвокаты Присциллы указывают на то, что при жизни Лиза Мари никогда не говорила матери о внесенной поправке. Этот факт стал известен только при оглашении завещания.
Кроме того, они утверждают, что в документе неправильно написано имя Присциллы Пресли, а под поправкой стоит странная подпись Лизы Мари, отличающаяся от ее обычного способа расписываться.
Также, по их словам, изменения в документе вносились без свидетелей и не были нотариально заверены.
"Исходя из вышеизложенного, предполагаемая поправка 2016 года должна быть признана недействительной, законным следует признать документ, сформулированный и заверенный в 2010 году, а его условия должны быть выполнены", - говорится в ходатайстве.
Судебный иск подан менее чем через неделю после того, как вся семья Лизы Мари Пресли собиралась на поминальную службу по ней в семейном поместье Грейсленд в Мемфисе, штат Теннесси.
На службе Присцилла прочитала стихотворение, которое, по ее словам, написала одна из трех дочерей Лизы Мари. Все трое, включая Райли, присутствовали на службе.
Общая сумма активов, которые перейдут из рук Присциллы к ее внучке в случае, если суд оставит поправку в силе, не называется. Однако в американской прессе ранее сообщалось, что финансы Лизы Мари Пресли уже давно находились не в лучшем состоянии вследствие череды различных судебных разбирательств последних лет.