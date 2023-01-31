Подозрительная подпись и отсутствие свидетелей. Присцилла Пресли оспаривает завещание своей дочери Лизы Мари

29 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Слева направо: Лиза Мари Пресли, Присцилла Пресли и Райли Кио

Присцилла Пресли, бывшая жена легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли, решила оспорить в суде законность части завещания своей дочери - Лизы Мари Пресли, скончавшейся 13 января в 54 года..

Речь идет о поправке к завещанию, сделанной в 2016 году, на основании которой вместо самой Присциллы и ее бывшего бизнес-менеджера Барри Сигела управляющими траста по управлению недвижимостью Лизы Мари объявляются ее старшие дети Райли и Бенджамин Кио.

В 2020 году Бенджамин Кио покончил с собой, ему было 27 лет, и распорядителем активов матери теперь единолично является 33-летняя Райли - успешная актриса.

В заявлении, поданном в Верховный суд Лос-Анджелеса, адвокаты Присциллы указывают на то, что при жизни Лиза Мари никогда не говорила матери о внесенной поправке. Этот факт стал известен только при оглашении завещания.

Кроме того, они утверждают, что в документе неправильно написано имя Присциллы Пресли, а под поправкой стоит странная подпись Лизы Мари, отличающаяся от ее обычного способа расписываться.

Также, по их словам, изменения в документе вносились без свидетелей и не были нотариально заверены.

"Исходя из вышеизложенного, предполагаемая поправка 2016 года должна быть признана недействительной, законным следует признать документ, сформулированный и заверенный в 2010 году, а его условия должны быть выполнены", - говорится в ходатайстве.

Судебный иск подан менее чем через неделю после того, как вся семья Лизы Мари Пресли собиралась на поминальную службу по ней в семейном поместье Грейсленд в Мемфисе, штат Теннесси.

На службе Присцилла прочитала стихотворение, которое, по ее словам, написала одна из трех дочерей Лизы Мари. Все трое, включая Райли, присутствовали на службе.