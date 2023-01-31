Human Rights Watch: в результате применения противопехотных мин в Украине страдает гражданское население

час назад

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Автор фото, HRW Подпись к фото, Фрагменты кассет, применяемых для дистанционного минирования

Международная правозащитная организация Human Rights Watch в новом докладе призвала Киев провести расследование случаев предположительного применения украинскими войсками противопехотных мин в городе Изюм и его окрестностях в период российской оккупации.

В результате их применения пострадали около 50 мирных жителей, в числе которых пятеро детей, заявили в организации.

При этом Human Rights Watch (HRW) напоминает, что российские войска с самого начала вторжения многократно применяли в различных областях Украины противопехотные мины, что однако, согласно тексту доклада, не оправдывает применение Украиной запрещенного оружия.

Министерство обороны Украины утверждает, что украинские войска соблюдают международные обязательства относительно использования мин, но не будет давать комментариев по поводу типов используемого оружия до окончания войны.

Несмотря на то, что большинство видов противопехотных мин устанавливаются вручную, применявшиеся в Изюме и его окрестностях мины типа ПФМ доставляются реактивными снарядами, разбрасываются с самолета или с применением специальных комплексов дистанционного минирования.

Применение противопехотных мин нарушает международное гуманитарное право, поскольку это оружие неизбирательного действия, наносящее урон как комбатантам, так и гражданскому населению, указывают правозащитники.

К тому же необезвреженные мины вынуждают население оставлять свои дома, затрудняют доставку гуманитарной помощи и делают практически невозможным проведение сельскохозяйственных работ.

Автор фото, HRW Подпись к фото, Фрагмент противопехотной мины ПФМ-1С, известной как "бабочка", обнаруженный экспертами Human Rights Watch в сентябре 2022 г. в районе Изюма

После освобождения Изюма от российской оккупации сотрудники HRW опросили в период с 19 сентября по 9 октября в районе города выше 100 человек, включая очевидцев, пострадавших, спасателей, врачей и украинских саперов. Все опрошенные подтвердили, что либо сами видели лежащие на земле мины, либо знают кого-то, кто пострадал при подрыве.

Сотрудники HRW установили личности 11 пострадавших, а местные медработники сообщили им, что во время и после российской оккупации они оказали медицинскую помощь примерно 50 местным жителям, получившим ранения предположительно при подрывах на противопехотных минах. Как минимум пятеро из них - дети.

Автор фото, HRW Подпись к фото, Противопехотные мины как правило не убивают, но калечат людей

Свыше 100 жителей Изюма и прилегающих районов рассказали, что российские военные и оккупационные власти развешивали объявления и раздавали людям листовки, предупреждающие об опасности мин. Они разминировали места общего доступа и частные участки, а некоторых пострадавших вывозили на лечение в Россию, Все эти действия, по мнению правозащитников, плохо согласуются с предположением, что минирование производилось российской стороной.

При этом сотрудники HRW задокументировали ряд случаев, когда российская сторона действительно применяла в Украине другие виды противопехотных мин, однако доказательств применения российскими военными мин ПФМ обнаружить не удалось.

Что гласит международное право?

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Оттавский договор, или Конвенция о запрете противопехотных мин (КЗПМ), запрещает любое применение противопехотных мин и требует уничтожить запасы мин, разминировать минные поля и оказать необходимую помощь жертвам.

Украина подписала КЗПМ в 1999 году. Россия не присоединилась к конвенции, но применяя противопехотные мины, она в любом случае нарушает международное право.

3 ноября Human Rights Watch направила обращение в министерство обороны и МИД Украины, а также в офис президента с просьбой о встрече для прояснения ситуации с противопехотными минами в районе Изюма.

Минобороны Украины предоставило письменный ответ 23 ноября, в котором указало, что Вооруженные силы Украины соблюдают все имеющиеся международные обязательства, в том числе запрещающие применение противопехотных мин.

При этом в письме не содержалось конкретных ответов на вопрос о применении мин ПФМ в районе Изюма. Минобороны сообщило лишь, что до окончания войны никаких комментариев по поводу сообщений о применяемых Украиной видах оружия даваться не будет.

Тем не менее, как указывает в своем докладе HRW, Украина должна подтвердить свою готовность неукоснительно соблюдать КЗПМ, провести расследование в связи с имеющейся информацией о применении противопехотных мин ПФМ, привлечь виновных к ответственности и принять необходимые меры для охраны складов и уничтожения запасов мин.