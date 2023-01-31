Странные события в зоопарке Далласа. Там начали исчезать и гибнуть животные

18 минут назад

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Автор фото, Steve Clancy Photography Подпись к фото, Полиция подозревает, что тамаринов могли похитить

С начала января в зоопарке города Даллас в штате Техас начали исчезать и умирать животные. Четвертым в целой серии подозрительных инцидентов стало похищение двух обезьян. До этого там уже сбегал леопард, погиб при странных обстоятельствах гриф и были обнаружены бреши в вольере с другими обезьянами.

Последняя пропажа была обнаружена смотрителями в понедельник, о чем они немедленно сообщили в полицию.

В заявлении самого зоопарка говорится, что вольер с обезьянами был "умышленно вскрыт". Полиция согласна с тем, что кто-то проделал брешь в ограждении и похитил приматов.

Подозрительные неприятности в зоопарке Далласа стали происходить в начале января, когда через дыру, проделанную в ограждении вольера, сбежал молодой дымчатый леопард. К счастью, он вскоре был найден целым и невредимым.

Тогда же сотрудники зоопарка обнаружили умышленно проделанные бреши в ограждении вольера с обезьянами лангурами. Но мартышки сбежать не догадались или поленились.

На прошлой неделе в своей клетке был обнаружен мертвым редкий стервятник. На планете осталось не более 6500 особей этого вида. У птицы, как сообщается, была очень странная рана, и ее смерть выглядит весьма подозрительно.

Сотрудники зоопарка говорят, что не могут смириться с гибелью всеобщего любимца, 35-летнего нубийского грифа, и что им будет очень его недоставать.

Пока полиция отказывается говорить, связаны ли как-то между собой эти происшествия (или преступления?). По крайней мере подозреваемые не названы, и арестов не было.

Тем временем в зоопарке установили дополнительные камеры наблюдения и усилили патрулирование в ночное время.

По словам исполнительного директора Американской ассоциации смотрителей зоопарков Эда Хансена, похоже, что у кого-то имеется зуб именно на зоопарк Далласа, при том что вообще у этого заведения отличная репутация.

Это крупнейший и старейший зоопарк Техаса, он занимает обширную территорию и в нем держат более двух тысяч видов животных.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вильгельм II тоже отличался усами

Императорские тамарины - очень симпатичные обезьяны с характерными длинными белыми усами. Их назвали так в честь последнего императора Германии Вильгельма II, у него тоже были знатные усы.

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