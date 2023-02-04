Китай призвал США не волноваться из-за "шара-шпиона". Пентагон обнаружил второй такой шар

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сейчас гигантский шар-шпион направляется в сторону Северной и Южной Каролины на восточном побережье США

Китай призывает американцев сохранять спокойствие в ответ на американские заявления о том, что в прошлый четверг в воздушном пространстве США был обнаружен гигантский китайский воздушный шар-разведчик.

Из-за этого шара госсекретарь США Энтони Блинкен даже отменил свой официальный визит в Пекин, назвав безответственным актом эти действия Пекина.

Однако одним шаром дело не обошлось: позже Пентагон сообщил, что над Латинской Америкой замечен еще один такой китайский "шар-разведчик".

По данным американской стороны, замеченный первым китайский летательный аппарат прошел на большой высоте над территорией Аляски и Канады, после чего оказался над Монтаной, где находятся пусковые шахты американских баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды.

Американцы решили не сбивать шар, поскольку он находился выше воздушных коридоров, которые использует гражданская авиация, и в воздухе опасности не представлял, а вот в случае падения его обломков на землю кто-нибудь мог пострадать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Появление шара сорвало давно готовившийся визит Энтони Блинкена в Пекин

Инцидент привел в ярость американское руководство, и Энтони Блинкен заявил, что появление над территорией США китайского "шара-разведчика" является явным нарушением суверенитета США и международного законодательства, а также безответственным шагом, тем более неприемлемым, если учесть, что он был совершен накануне давно запланированного и первого за много лет визита в Пекин самого госсекретаря.

Блинкен намеревался посетить Пекин с 5 по 6 февраля, чтобы обсудить ряд важных вопросов, включая международную безопасность, Тайвань и ковид, однако после появления над Америкой китайского "шара-разведчика", который последний раз видели над Миссури, визит пришлось отменить.

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Пекин долго отмалчивался, но в пятницу признал, что это в самом деле его шар, но никакой не разведчик, а мирный метеорологический зонд, отклонившийся от курса из-за плохой погоды, в связи с чем Пекин выражает сожаление.

А в субботу в официальном заявлении Министерства иностранных дел Китая было отмечено, что Китай "никогда не вторгался на территории или в воздушное пространство суверенных стран".

В заявлении говорится также, что высокопоставленный сотрудник китайского МИДа обсудил этот инцидент с госсекретарем США и напомнил о необходимости держать открытыми каналы связи на всех уровнях и сохранять спокойствие и здравый смысл, "особенно когда приходится сталкиваться с неожиданными ситуациями".

Тем временем Пентагон обнаружил второй китайский "шар-разведчик" - теперь уже над Латинской Америкой. О его точном местоположении не сообщалось, однако, по имеющимся данным, шар видели над Коста-Рикой и Венесуэлой.