Минкульт спросил Третьяковку о соответствии "духовно-нравственным ценностям". Так часто бывает

31 минуту назад

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Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS Подпись к фото, Патриарх Кирилл, президент России Владимир Путин и директор галереи Зельфира Трегулова на выставке, приуроченной к 800-летию Александра Невского. Декабрь 2021 года

Министерство культуры России направило в Третьяковскую галерею письмо с просьбой предоставить информацию о соответствии экспозиции музея "духовно-нравственным ценностям". Поводом стала жалоба некоего Сергея Шадрина. По данным СМИ, в жалобе этот гражданин пишет, что испытал глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности, посетив галерею. Таких граждан много, их жалобы - обычное дело, рассказал источник Би-би-си в структуре Минкульта.

"Письмо от руководства департамента музеев и внешних связей Минкультуры России генеральному директору Государственной Третьяковской галереи было направлено в ходе подготовки ответа на обращение гражданина, поступившего в ведомство", - цитирует заявление министерства Интерфакс.

"Практика работы с подобными документами предусматривает запрос у подведомственных учреждений справочной информации, необходимой для написания ответа гражданину", - говорится в комментарии.

Утром о проверке по жалобе гражданина Шадрина (кто это - неизвестно) сообщило издание The Moscow Times, в распоряжении которого оказалась копия письма Минкульта. Министерство затребовало информацию "по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок в Государственной Третьяковской галереи в соответствие с духовно-нравственными ценностями", цитировало издание документ, подписанный замдиректора департамента музеев Минкульта Наталией Чечель. Срок исполнения - до 6 февраля.

На что пожаловался гражданин

В своей жалобе, по данным The Moscow Times, Шадрин пишет, что от знакомства с экспонатами он испытал глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности. Автор жалобы считает, что экспозиция Третьяковки "не в полной мере соответствует духовно-нравственным ценностям" - хуже того, в ее залах якобы "представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии".

Цикл "Тайная вечеря" состоит из 13 картин, "по содержанию которых невозможно понять, кто является Иудой", а в искусстве второй половины XX века есть сцены "многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов", "запойного алкоголизма" и "волюнтаристские интерпретации" образов отечественных правителей и деятелей культуры, пересказало претензии гражданина издание.

Шадрин сослался на указ президента России Владимира Путина о "сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей", подписанный в ноябре прошлого года.

"Cегодня людей тревожных много"

"Это обычная регламентная процедура - такие письма граждан приходят в министерство десятками каждый день на разные темы, - сказал Би-би-си знакомый с ситуацией источник в Минкульте. - Cегодня людей тревожных много, и они пишут: "не нравится репертуарная политика", "нарушение стратегии культурной политики", "не об этом сегодня требует страна".

По информации собеседника Би-би-си, в подобных ситуациях директор профильного департамента министерства или его заместитель направляет обращения "тревожных" граждан в подведомственные учреждения - музеи, театры, библиотеки. Чиновники просят их сообщить свою позицию для подготовки ответа заявителю. Такое письмо было направлено и в Третьяковку.

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"И затем специально обученные люди по работе с письмами граждан пишут дальше ответ гражданину. При этом министерство может согласиться с позицией учреждения или не согласиться", - пояснил источник.

Он также утверждает, что в России "ничто так не наказывается", как нарушение сроков ответа гражданину, поэтому "по каждому, абсолютно по каждому письму готовится ответ": "Только если от одного и того же автора в очередной раз приходит письмо на ту же тему, мы можем написать в управление по жалобам и обращениям граждан администрации президента и попросить снять с контроля эти письма, освободить нас от дальнейшей переписки".

Собеседник Би-би-си не исключает, что эту рутинную процедуру "кому-то потребовалось увязать" с датой завершения контракта директора Третьяковки Зельфиры Трегуловой - 9 февраля. Сам он не видит никакой связи между жалобой и контрактом руководителя галереи.

Трегулова сказала Би-би-си, что воздерживается от комментариев на эту тему.

На ответ с момента регистрации письма чиновникам дается месяц, поэтому министерство просит музей прислать ответ в течение двух недель, чтобы еще две недели оставалось "для подготовки итоговой позиции".

"Каждый директор такие письма получает. В данном случае у министерства срок ответа - 19 февраля, поэтому музею поставили срок 6 февраля. Связь с завершением контракта Трегуловой случайная абсолютно", - полагает собеседник Би-би-си.

Представитель российского музейного сообщества также сказал Би-би-си, что подобные письма из министерства по жалобам граждан музеи получают регулярно, по закону руководство музея обязано на них отвечать.

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