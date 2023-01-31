Соратник Навального вернулся в Россию ради антивоенной кампании. На что он надеется?
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Бывший сотрудник одного из штабов Алексея Навального (были объявлены в России экстремистскими и запрещены) вернулся в страну, заявив, что собирается начать антивоенную кампанию и просить президента Владимира Путина вывести войска из Украины. Би-би-си узнала, на что он рассчитывает.
Иван Лузин, IT-менеджер и бывший сотрудник штаба Навального в Калининграде, в марте 2022-го покинул Россию вместе со своей семьей. А 29 января вернулся в Россию, чтобы, как он говорит, начать кампанию "Хватит, навоевались!"
В 2019 году сын Лузина, тоже Иван, стал фигурантом первого в России административного дела по статье о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции протеста. 18-летнему Лузину-младшему выписали штраф в 30 тысяч рублей за то, что он вышел на несанкционированный пикет на площадь Победы в Калининграде, в котором участвовали две несовершеннолетние девушки. До этого его штрафовали на 20 тысяч рублей за проведение пикета без подачи уведомления в органы власти.
Лузин-старший в апреле 2021 года получил 21 сутки ареста за митинг в поддержку Навального. 24 февраля 2022 года он направлялся на антивоенный митинг и был задержан - получил еще 25 суток ареста. Освободившись, Лузин вместе с семьей уехал в Польшу.
Теперь активист просит президента России прекратить обстрелы территории Украины вооруженными силами России, в том числе энергетической инфраструктуры, привлечь миротворческий контингент ООН и начать переговоры с Украиной. Лузин собирает подписи под обращением с этими требованиями.
Пока, по его словам, удалось собрать только 17 подписей. В телеграм-канале с инициативой на момент публикации - 252 подписчика.
"Я вернулся на время"
Би-би-си: Почему вы уехали?
Иван Лузин: У меня был роскошный набор - я мог уехать и уехал, мне повезло оказаться в безопасности, и отказываться от этого было нерационально.
Оговорюсь, что я вернулся на время, я точно не пробуду тут больше месяца. Говорю я об этом, потому что это публичный проект. Если я прошу кого-то в этом участвовать, было бы странно делать это из безопасности.
Есть вещи, от которых ты не можешь отгородиться - война именно такая вещь. Ты постоянно чувствуешь потребность как-то этому противостоять, что-то сделать.
Я почти год прожил в безопасности, ну вот сейчас не удержался.
"Не думаю, что Путин прочитает письмо"
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Би-би-си: На какие результаты вы рассчитываете и как оцениваете шансы на успех?
И.Л.: Очень сложно понять, на что может повлиять твое действие или бездействие, оценить, почему кто-то что-то из властей сделал или не сделал.
Нет, я не думаю, что Путин прочитает письмо, схватится за голову и пойдет на переговоры.
Я читал одну статью, в которой доказательно говорилось, что антивоенная активность не останавливает войны. Это с одной стороны. А с другой - мне кажется, что многие люди во власти сейчас в тупике, они не знают, что делать. Я думаю, что они заинтересованы в том, чтобы война закончилась миром.
Что до эффективности - есть такой проект "Приемная" [Михаила] Плетнева. Плетнев в твиттере кучу говна съел, предложив кампанию за перемирие на праздники. Все говорили, что это бессмысленное сотрясание воздуха. Тем не менее патриарх Кирилл предложил, а Путин внезапно поддержал перемирие. Повлияла ли как-то на это кампания Плетнева - а кто знает? Непонятно, как оценивать эффективность этой инициативы, поэтому считаю, что нужно делать что-нибудь.
Би-би-си: Есть точка зрения, что единственный действенный способ достигнуть мира - это помогать победе Украины.
И.Л.: Я думаю, что мира достигнуть можно, а эскалация конфликта - это такие же "ястребы", просто с другой стороны.
Би-би-си: Вы призываете людей подписываться своими фамилиями? Учитывая последние дела - Горинов, Яшин, - вы не боитесь их подвести под статью?
И.Л.: В форме есть место для фамилии, а паспорт никто не проверяет, конечно.
Я показал текст юристу, юрист сказал - ничего опасного не вижу, но сейчас ни в чем нельзя быть уверенным.
Меня беспокоят риски других людей, но сейчас такое время, когда сложно хоть кому-то гарантировать безопасность. Риски есть.
"Я не нашел кампании, к которой можно присоединиться"
Би-би-си: Вы имеете сейчас какое-то отношение к структурам бывшего ФБК или сторонников Навального?
И.Л.: Нет, не имею. Это частная инициатива, которую я придумал, потому что не нашел, к какой инициативе присоединиться.
Я не нашел кампании, к которой можно присоединиться, чтобы война закончилась. Сделал свою. Мир - главная цель.
Би-би-си: Как отнеслась ваша семья к этому решению? Подготовились ли вы к нему практически - если вас, например, задержат или посадят?
И.Л.: Да сложно отнеслась! И мне это все сложно. Но моей семье явно проще, чем семье хозяина "желтой кухни" из Днепра.
Сейчас слишком много людей остались без свободы, без близких, без жизни. Наверное, было бы правильнее вернуться и что-то начинать, хотя бы минимально обезопасив свою семью, сделав какую-то подушку безопасности.
Но мы все уже слишком много откладывали важные решения по рациональным соображениям, я думаю, что пора перестать это делать.
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