Соратник Навального вернулся в Россию ради антивоенной кампании. На что он надеется?

14 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Ivan Luzin Подпись к фото, Иван Лузин, фото из личного архива

Бывший сотрудник одного из штабов Алексея Навального (были объявлены в России экстремистскими и запрещены) вернулся в страну, заявив, что собирается начать антивоенную кампанию и просить президента Владимира Путина вывести войска из Украины. Би-би-си узнала, на что он рассчитывает.

Иван Лузин, IT-менеджер и бывший сотрудник штаба Навального в Калининграде, в марте 2022-го покинул Россию вместе со своей семьей. А 29 января вернулся в Россию, чтобы, как он говорит, начать кампанию "Хватит, навоевались!"

В 2019 году сын Лузина, тоже Иван, стал фигурантом первого в России административного дела по статье о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции протеста. 18-летнему Лузину-младшему выписали штраф в 30 тысяч рублей за то, что он вышел на несанкционированный пикет на площадь Победы в Калининграде, в котором участвовали две несовершеннолетние девушки. До этого его штрафовали на 20 тысяч рублей за проведение пикета без подачи уведомления в органы власти.

Лузин-старший в апреле 2021 года получил 21 сутки ареста за митинг в поддержку Навального. 24 февраля 2022 года он направлялся на антивоенный митинг и был задержан - получил еще 25 суток ареста. Освободившись, Лузин вместе с семьей уехал в Польшу.

Теперь активист просит президента России прекратить обстрелы территории Украины вооруженными силами России, в том числе энергетической инфраструктуры, привлечь миротворческий контингент ООН и начать переговоры с Украиной. Лузин собирает подписи под обращением с этими требованиями.

Пока, по его словам, удалось собрать только 17 подписей. В телеграм-канале с инициативой на момент публикации - 252 подписчика.

"Я вернулся на время"

Би-би-си: Почему вы уехали?

Иван Лузин: У меня был роскошный набор - я мог уехать и уехал, мне повезло оказаться в безопасности, и отказываться от этого было нерационально.

Оговорюсь, что я вернулся на время, я точно не пробуду тут больше месяца. Говорю я об этом, потому что это публичный проект. Если я прошу кого-то в этом участвовать, было бы странно делать это из безопасности.

Есть вещи, от которых ты не можешь отгородиться - война именно такая вещь. Ты постоянно чувствуешь потребность как-то этому противостоять, что-то сделать.

Я почти год прожил в безопасности, ну вот сейчас не удержался.

"Не думаю, что Путин прочитает письмо"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Би-би-си: На какие результаты вы рассчитываете и как оцениваете шансы на успех?

И.Л.: Очень сложно понять, на что может повлиять твое действие или бездействие, оценить, почему кто-то что-то из властей сделал или не сделал.

Нет, я не думаю, что Путин прочитает письмо, схватится за голову и пойдет на переговоры.

Я читал одну статью, в которой доказательно говорилось, что антивоенная активность не останавливает войны. Это с одной стороны. А с другой - мне кажется, что многие люди во власти сейчас в тупике, они не знают, что делать. Я думаю, что они заинтересованы в том, чтобы война закончилась миром.

Что до эффективности - есть такой проект "Приемная" [Михаила] Плетнева. Плетнев в твиттере кучу говна съел, предложив кампанию за перемирие на праздники. Все говорили, что это бессмысленное сотрясание воздуха. Тем не менее патриарх Кирилл предложил, а Путин внезапно поддержал перемирие. Повлияла ли как-то на это кампания Плетнева - а кто знает? Непонятно, как оценивать эффективность этой инициативы, поэтому считаю, что нужно делать что-нибудь.

Би-би-си: Есть точка зрения, что единственный действенный способ достигнуть мира - это помогать победе Украины.

И.Л.: Я думаю, что мира достигнуть можно, а эскалация конфликта - это такие же "ястребы", просто с другой стороны.

Би-би-си: Вы призываете людей подписываться своими фамилиями? Учитывая последние дела - Горинов, Яшин, - вы не боитесь их подвести под статью?

И.Л.: В форме есть место для фамилии, а паспорт никто не проверяет, конечно.

Я показал текст юристу, юрист сказал - ничего опасного не вижу, но сейчас ни в чем нельзя быть уверенным.

Меня беспокоят риски других людей, но сейчас такое время, когда сложно хоть кому-то гарантировать безопасность. Риски есть.

"Я не нашел кампании, к которой можно присоединиться"

Би-би-си: Вы имеете сейчас какое-то отношение к структурам бывшего ФБК или сторонников Навального?

И.Л.: Нет, не имею. Это частная инициатива, которую я придумал, потому что не нашел, к какой инициативе присоединиться.

Я не нашел кампании, к которой можно присоединиться, чтобы война закончилась. Сделал свою. Мир - главная цель.

Би-би-си: Как отнеслась ваша семья к этому решению? Подготовились ли вы к нему практически - если вас, например, задержат или посадят?

И.Л.: Да сложно отнеслась! И мне это все сложно. Но моей семье явно проще, чем семье хозяина "желтой кухни" из Днепра.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "За что людей убивать?"

Сейчас слишком много людей остались без свободы, без близких, без жизни. Наверное, было бы правильнее вернуться и что-то начинать, хотя бы минимально обезопасив свою семью, сделав какую-то подушку безопасности.

Но мы все уже слишком много откладывали важные решения по рациональным соображениям, я думаю, что пора перестать это делать.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: