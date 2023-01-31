Обвинение запросило для журналиста Невзорова девять лет колонии за "фейки" об обстреле роддома в Мариуполе

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Nevzorov.TV

Прокуратура попросила суд заочно назначить девять лет колонии общего режима журналисту Александру Невзорову (признан в России "иноагентом") по уголовному делу о распространении "фейков" об армии.

Приговор будет вынесен в среду, сообщили Интерфаксу в Басманном суде Москвы. Суд над Невзоровым проходит заочно, так как он находится за границей.

В конце марта 2022 года на Невзорова завели уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ).

По версии следствия, 9 марта 2022 года журналист опубликовал в инстаграме и ютубе "заведомо ложную информацию" об умышленном обстреле российской армией роддома в Мариуполе.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе. Видео

"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений", - говорилось в пресс-релизе Следственного комитета России.

9 марта украинские власти и западные СМИ сообщили об обстреле роддома и детской больницы в Мариуполе. В результате погибли трое мирных жителей, включая ребенка, еще 17 человек получили ранения.

Спустя месяц миссия ОБСЕ в своем предварительном отчете пришла к выводу, что Россия совершала в Украине военные преступления, в том числе в Мариуполе.

"Миссия пришла к выводу, что роддом был разрушен в результате атаки со стороны российских сил", - говорилось в отчете.

Адвокаты Невзорова попросили суд вынести ему оправдательный приговор, указав на то, что он использовал информацию из открытых источников. Если суд утвердит запрошенный обвинением срок в девять лет колонии, это станет самым жестким приговором по статье о "фейках" об армии.

Пока самый большой срок - у оппозиционера Ильи Яшина. В конце 2022 года Мещанский суд Москвы признал его виновным по делу о "фейках" о российской армии за стрим о расправах в Буче. Политик получил 8,5 года колонии. Московский муниципальный депутат Алексей Горинов, обвиненный по той же статье, осенью прошлого года был приговорен к семи годам колонии.

Так называемая статья о "военных фейках" была экстренно принята после вторжения России в Украину - она вступила в силу 4 марта 2022 года. Среди фигурантов уголовных дел по этой статье - журналисты, блогеры и политики, в том числе Владимир Кара-Мурза, Илья Красильщик и Вероника Белоцерковская.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: