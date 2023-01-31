Вторая массовая забастовка против повышения пенсионного возраста во Франции: поезда не ходят, школы не работают

23 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Протестные марши проходят в десятках городах Франции от Парижа до Ниццы

Не менее полумиллиона протестующих вышли на улицы городов по всей Франции в знак протеста планов повышения пенсионного возраста.

В стране проходит уже вторая массовая забастовка за месяц. 19 января протестовать против повышения пенсионного возраста во Франции вышли на улицы 1,1 млн человек - самая массовая демонстрация со времен пенсионной реформы Саркози в 2010 году, когда пенсионный возраст подняли с 60 до 62 лет.

Президент Эммануэль Макрон предлагает повысить пенсионный форум еще на два года - с 62 до 64 лет. В противном случае, по расчетам правительства, пенсионный фонд не сможет содержать растущее число пенсионеров в стране.

Восемь крупных профсоюзов объявили по всей стране забастовки - не работают около половины учителей начальных школ и детских садов, примерно 75% рабочих нефтеперерабатыващих заводов, энергетики, работающие на тепловых и атомных электростанциях, в результате чего производство электроэнергии во Франции, по данным крупнейшей генерирующей компании EDF, упало на 4,5%.

Бастуют и сотрудники общественного радио - там крутят музыку вместо новостей.

Забастовки вызвали проблемы с транспортом: автобусы, поезда и трамваи в городах от Парижа до Ниццы ходят с серьезными перебоями, нарушено движение скоростных поездов внутри страны - ходит только каждый третий.

Air France заявила, что каждый десятый рейс на короткие и средние расстояния будет отменен, уверив, впрочем, что это не коснется дальних рейсов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из-за забастовок серьезно нарушено движение поездов с одного из главных вокзалов Парижа - Gare du Nord

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Нарушена и работа парижского метро, сообщается, что там нормально работают только две линии, обслуживаемые автоматическими поездами без машинистов, а на платформах большие скопления людей, пытающихся уехать.

Опросы показывают, что до двух третей избирателей выступают против пенсионной реформы Макрона.

"Я их поддерживаю. Мне самой скоро 60, и я не в восторге от перспективы работать еще два года", - передает телеканал France 24 слова одной из пассажирок метро, 59-летней ассистентки юриста Катрин.

"Множество французов ощущают, что работать становится все труднее и труднее. И не потому, что они не хотят работать, а потому, что не хотят работать в таких условиях", - сказал Би-би-си политолог университета Sciences Po Бруно Палье.

Национальное собрание - парламент Франции - начнет рассматривать законы о пенсионной реформе на следующей неделе. Центристская партия Макрона "Возрождение" не имеет в палате большинства и рассчитывает на поддержку правой оппозиции.

"Обсуждению не подлежит"

Даже если во Франции поднимут пенсионный возраст до 64 лет, он останется одним из самых низких Европе. Для сравнения - пенсионный возраст в Италии и Германии составляет 67 лет, в Великобритании - 66, в Испании - 65.

Эммануэль Макрон неоднократно повторял, что жителям Франции надо работать больше, и сделал повышение пенсионного возраста частью своего политического манифеста на выборах в прошлом году.

На одного пенсионера во Франции сейчас приходится 1,7 работающих, отчисляющих взносы в пенсионный фонд.

"У нас универсальная система, и система должна окупаться. Если нет, то она слабеет, а если слабеет, то в какой-то момент люди лишаются пенсии", - пояснил Би-би-си Кристофер Вайсберг, член парламента от партии "Возрождение".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Старшеклассники во Франции также вышли на протесты в поддержку своих педагогов

Правительство ранее согласилось снизить пенсионный возраст до 64 вместо 65, как изначально предлагалось в проекте закона, и согласилось гарантировать минимальную пенсию в размере 1200 евро для всех.

Левые оппозиционные партии внесли на обсуждение больше 7000 поправок в проект закона, что наверняка замедлит его прохождение в парламенте.

Однако, по словам премьер-министра Франции Элизабет Борн, повышение возраста до 64 лет обсуждению не подлежит. При этом правительство готово рассмотреть варианты смягчения последствий реформы для некоторых категорий граждан: например, для женщин и тех, кто начал работать в раннем возрасте.