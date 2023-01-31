Активист, требовавший завести дело на Путина, получил три года за "дискредитацию" армии

31 января 2023

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Автор фото, t.me/sotaproject Подпись к фото, Владислав Никитенко много лет назад прослыл сутяжником и бороться с войной решил привычным способом: жаловаться в суды и прокуратуру

Ивановский районный суд в Амурской области приговорил к трем годам лишения свободы активиста из Благовещенска Владислава Никитенко. В мае прошлого года он стал первым, на кого завели дело по статье о "дискредитации" армии. А еще раньше юрист-самоучка, не первый год подающий жалобы во всевозможные органы, требовал завести уголовное дело против президента России Владимира Путина за "развязывание агрессивной войны".

О решении суда сообщило издание "Сота", сославшись на адвоката Романа Бокова. Никитенко признали виновным в повторной "дискредитации" армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Помимо основного обвинения в дело также включили пять эпизодов по статье о неуважении к суду (ч.1 и ч.2 ст. 297 УК РФ).

После начала российского вторжения в Украину активист потребовал привлечь Путина и членов Совета безопасности России по шести статьям, в том числе о развязывании или ведении агрессивной войны (ст. 353 УК РФ).

Как писала "Медиазона" (издание объявлено в России "иностранным агентом"), с 24 февраля Никитенко направлял в Генпрокуратуру России, военные прокуратуры всех округов и военные прокуратуры всех приграничных с Украиной областей, а также во все военные следственные управления "заявление о преступлении против мира и безопасности человека".

Каждый новый отказ он обжаловал в суде, сообщал правозащитный проект "ОВД-Инфо" (также объявлен в России "иноагентом"). Но в итоге 17 марта оштрафовали самого активиста - за заявление в полицию с требованием возбудить дело против губернатора Амурской области за поддержку войны в Украине.

Дела по ст. 280.3 УК РФ заводят на тех, кого уже признали виновными по административной статье о "дискредитации" армии. И мартовский штраф в 45 тысяч рублей стал основанием для того, чтобы начать уголовное преследование сутяжника-активиста.

О возбуждении уголовного дела стало известно 18 мая - 53-летний благовещенский активист стал первым в России, которому инкриминировали эту статью, добавленную в УК РФ в марте после начала войны.

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Основанием стали не массовые обращения в органы прокуратуры и суды, а то что, по версии следствия, с 1 апреля по 6 мая Никитенко выложил в соцсетях 10 постов с критикой войны в Украине, пишет "Медиазона".

Сначала его поместили под домашний арест, но в июле отправили в СИЗО, так как следствие заявило, что Никитенко нарушил условия меры пресечения.

Дело должен был рассматривать Благовещенский городской суд, однако, по словам самого Никитенко, он регулярно оскорблял всех судей, после чего писал на самого себя явку с повинной, пишет "ОВД-Инфо". Это приводило к тому, что судьи становились заинтересованными лицами в делах по статье о неуважении к суду, и в итоге дело передали в Ивановский районный суд.

По данным правозащитников, Никитенко уже отбывал срок по статье о неуважении к суду и в 2022 году только освободился из колонии, где пробыл пять с половиной лет.

Никитенко провоцирует российские суды и правоохранительные органы не первый десяток лет, писала "Медиазона": "Он юрист-самоучка, ради жалоб во всевозможные органы не жалеющий ни своего времени, ни нервов госслужащих. Едва выйдя на свободу после пяти с половиной лет колонии, он стал первым, на кого завели дело по новой статье УК о "дискредитации" армии".

Среди тех, на кого заводили дела о "дискредитации" армии после Никитенко, оказался, в частности, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (также объявлен в России "иноагентом"). Чаще противники войны из числа известных в России людей становятся обвиняемыми по другой новой статье - о "военных фейках" (ст. 207.3 УК РФ).

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