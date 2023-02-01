Журналиста Александра Невзорова заочно приговорили к восьми годам по делу о "военных фейках"

29 минут назад

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Автор фото, Nevzorov.TV

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор уехавшему из России журналисту Александру Невзорову (объявлен российскими властями "иноагентом"). Ему назначили восемь лет по делу о "военных фейках".

Суд признал Невзорова виновным в распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Помимо заочных восьми лет колонии, суд запретил Невзорову администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

По версии следствия, 9 марта 2022 года журналист опубликовал в инстаграме и ютубе "заведомо ложную информацию" об умышленном обстреле российской армией роддома в Мариуполе.

"Публикации [Невзорова] сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений", - говорилось в пресс-релизе Следственного комитета России.

9 марта украинские власти и западные СМИ сообщили об обстреле роддома и детской больницы в Мариуполе. В результате погибли трое мирных жителей, включая ребенка, еще 17 человек получили ранения.

Российские власти называют эти события "фейками", игнорируя многочисленные свидетельства иностранных журналистов и выводы международных правозащитных организаций.

Адвокаты Невзорова просили суд вынести ему оправдательный приговор, указывая, что он использовал информацию из открытых источников. Обвинение требовало приговорить журналиста к девяти годам колонии.

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Невзорова судили заочно, поскольку он находится за границей. В июне стало известно, что журналист получил украинское гражданство.

Дело против Невзорова возбудили в конце марта 2022 года. В апреле минюст объявил журналиста "иноагентом", а в мае он был объявлен в розыск и заочно арестован.

Статья о "военных фейках" была экстренно принята в России вскоре после вторжения в Украину - она вступила в силу 4 марта 2022 года. Фигурантами уголовных дел по этой статье стали в том числе известные журналисты, блогеры и политики.

Реальные сроки по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ получили политики Алексей Горинов и Илья Яшин (также объявлен "иноагентом"). Горинова приговорили к семи годам колонии, Яшина - к восьми с половиной.

О первом заочном приговоре по статье о "военных фейках" стало известно на прошлой неделе. Тот же Басманный суд приговорил к восьми годам лишения свободы уехавшего из России экс-полицейского Олега Кашинцева.

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