Название улицы в Лондоне посчитали расистским и поменяли. Не всем это понравилось

час назад

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Подпись к фото, Прежнее название улицы непосредственно за названием новым. Местный совет уже его убрал, но противостояние может продолжиться.

Переименование одной из улиц на севере Лондона привело к заочному противостоянию между районными властями и противниками нового названия.

Эта история началась 23 января, когда муниципальный совет лондонского района Хэрингей решил переименовать одну из его улиц. Она называлась Блэк Бой Лейн ("переулок чернокожего мальчика"), и, по мнению местных властей, это название содержало "расовые коннотации".

Ее новое название - Ла Роуз Лейн (переулок Ла Роуза) увековечивает память темнокожего поэта, издателя и активиста Джона Ла Роуза. Его внук, Ренальдо Ла Роуз, сказал, что названная в честь его деда улица - "это просто отлично!"

При этом он признался, что не знал, кто, когда и почему дал ей ее первое название. На самом деле точного ответа на эти вопросы нет, хотя бытует мнение, что когда-то на этом месте стоял паб, который назывался "Блэк Бой" ("Чернокожий мальчик"), и по нему и назвали улицу.

Подпись к фото, Вывеска паба Блэк Бой в Карнарвоне, Уэльс. Хозяин отказался менять вывеску.

Пабов под названием "Блэк Бой" в Англии - не один десяток, и, хотя на вывесках многих из них изображен чернокожий ребенок, это не всегда имеет прямое отношение к расизму. "Черный мальчик" было прозвищем короля Карла II в XVII веке, получившего его за темный цвет глаз и волос.

В 2020 году началась кампания за переименование всех питейных заведений, носящих это имя, но ее прервала пандемия.

Однако подобные исторические соображения не смутили сторонников нового имени. Профессор Гас Джон, который вместе с Ла Роузом создал независимое издательство New Beacon Books , специализирующееся на произведениях африканских и карибских авторов, сказал, что вопрос о новом названии давно назрел.

"В наши дни, когда африканское население страны растет, когда в ней рождается все больше и больше людей африканского происхождения, совершенно архаично и отстало иметь улицу под названием Блэк Бой Лейн", - сказал он в интервью Би-би-си.

Автор фото, Renaldo La Rose Подпись к фото, Джон Ла Роуз приехал в Британии из Тринидада в 1961 году

Перед переименованием местный совет проводил консультации с жителями района и вынужден был признать, что "значительное число людей (81%), проживающих на этой улице, были против".

Против были и представители общественного движения "Спасите наши статуи", которое было основано в 2020 году после того, как протестующие в Бристоле сбросили с пьедестала статую Эдварда Колстона, который нажил часть своего состояния работорговлей.

Организаторы движения "Спасите наши статуи" говорят, что выступают против "низведения нашей удивительной и сложной истории к одномерному восприятию событий".

Они назвали переименование Блэк Бой Лейн "бессмысленным жестом", раскритиковав трату общественных денег.

Общая стоимость этого процесса, в которую входили: собственно физическая замена вывесок, консультации, собрания для жителей, и компенсация в 300 фунтов, которая полагалась каждому дому и каждому бизнесу, расположенным на этой улице (официальная смена адреса на всех документах) достигла 180 тысяч. Впрочем, официального подтверждения этой сумме получить от местного совета пока так и не удалось.

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Как бы то ни было, но всего через несколько часов после торжественной смены уличных указателей кто-то закрасил новое название черной аэрозольной краской.

Лидер местного совета Перай Ахмет опубликовала в своем официальном аккаунте в "Твиттере" фотографию испорченной таблички и написала, что "опечалена и разочарована", потому что это произошло на следующий день после "фантастической церемонии, которой мы отпраздновали жизнь и наследие Джона Ла Роуза".

Но и на этом противники переименования не остановились. Со дня установки новых вывесок и эпизода с аэрозольной краской прошло меньше недели (31 января), а кто-то второй раз выразил свое несогласие самым недвусмысленным образом, прикрутив огромный знак с первоначальным названием улицы за спиной нового.

Неизвестно, кто именно его установил, но совет уже успел его снять. Пока неясно, закончится ли на этом история с переименованием, но Перай Ахмет уже сказала, что "пришло время двигаться вперед и сплотиться, чтобы почтить наследие Джона Ла Роуза".