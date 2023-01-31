10 лет за видео с танцами. Иранскую пару осудили за ролик, снятый у "ворот Тегерана"

31 января 2023

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Видео: иранская пара танцует у Башни Азади

21-летняя жительница Ирана и ее 22-летний жених получили десятилетний тюремный срок за размещенное в социальных сетях видео, на котором они танцуют около Башни Азади - символа иранской столицы, известного как "ворота Тегерана".

Сообщается, что Астиаж Хагиги и Амир Мохаммад Ахмади были признаны виновными в "поощрении разложения и публичной проституции", а также в "проведении собрания с целью нарушения национальной безопасности".

Видео с их романтическим танцем было опубликовано в "Инстаграме" и набрало миллионы просмотров. Хакики и Ахмади - популярные в стране блогеры, на их аккаунт подписано множество людей.

В последние месяцы власти Ирана продолжают преследовать людей, которых считают участниками кампании в поддержку прав женщин.

Массовые выступления начались в сентябре прошлого года после смерти 22-летней Махсы Амини, которая была задержана исламской полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и скончалась, когда находилась в полицейском участке. Родственники Махсы и очевидцы ее ареста утверждают, что ее избивали.

Хотя причиной выступлений стала смерть Амини, их участники не только выступали за права женщин, но и выдвигали более широкие политические требования. Многие жители Ирана крайне недовольны бедностью, безработицей, коррупцией и отсутствием правосудия.

По формальным признакам ролик с танцем не содержал каких-либо политических призывов, пара не связывала его с демонстрациями в поддержку Амини.

Однако на Хакики не было хиджаба, что запрещено действующими в Иране исламскими правилами. Женщинам в стране также запрещается танцевать на публике - тем более с мужчиной.

Символ Тегерана

Кроме того, видео было снято перед Башней Азади - главным символом Тегерана, имеющим большое политическое значение.

Автор фото, Pacific Press Подпись к фото, Башня Азади - символ Тегерана

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Монумент был создан во времена иранского шаха Резы Пехлеви в начале 1970-х годов, а после исламской революции получил новое название. Создавший башню архитектор принадлежит к непризнанной в современном Иране вере бахаи и сейчас живет в эмиграции.

После демонстраций в Иране началась массовая репрессивная кампания. По данным ООН, было арестовано по меньшей мере 14 тыс. человек, в том числе многие знаменитости, журналисты, юристы, а также простые граждане.

Как сообщает базирующаяся в Норвегии иранская правозащитная организация Iran Human Rights (IHR), по меньшей мере 100 участников антиправительственных выступлений в Иране, в том числе пятеро женщин, приговорены к казни или ожидают вынесения смертного приговора. Четверо демонстрантов уже казнены.

Акции протеста власти попытались представить как бунт, организованный извне, и стали применять оружие. В результате, по данным IHR, в Иране погибло уже по меньшей мере 476 участников протестов, в том числе 64 ребенка и 34 женщины.

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