В Украине прошли обыски у экс-главы МВД Авакова и крупного бизнесмена Игоря Коломойского

53 минуты назад

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Автор фото, Sergei Plachkov/TASS Подпись к фото, Арсен Аваков занимал пост главы МВД Украины с февраля 2014 до июля 2021 года

К экс-главе МВД Украины Арсену Авакову пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Об этом изданию "Страна" сообщил источник в украинских правоохранительных органах, информацию подтвердил и сам Аваков.

Следователей интересовала информация о закупках вертолетов французского производства Airbus. В результате крушения такого вертолета в середине января, погибли 14 человек.

"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию", - сказал Аваков журналистам.

Арсен Аваков занимал пост главы МВД с 2014 до 2021 года, когда его сменил Денис Монастырский, погибший 18 января в результате крушения вертолета Airbus Н225 Super Puma в городе Бровары (Киевская область). Причины катастрофы пока не установлены.

Как писала Би-би-си ранее, до происшествия в Украине с H225 была связана одна громкая авиакатастрофа. В 2016 году у берегов Норвегии разбился H225LP, на борту которого были два пилота и 11 пассажиров. Никто из них не выжил. Тогда выяснилось, что вертолет разбился из-за разрушения шестерни в редукторе несущего винта.

В ходе расследования гражданским H225 временно запретили летать, в конструкцию этого элемента вертолетов были внесены изменения, приняты новые стандарты проверок и режимов работы, но несколько стран все-таки отказались от этих моделей.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Крушение вертолета в Броварах. Свидетельства очевидцев

В среду офис генерального прокурора Украины, расследующий растраты и случаи коррупции при оборонных закупках, сообщил о подозрении, предъявленном заместителю директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства обороны Богдану Хмельницкому, бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю главы государственного предприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко.

Обыск у Игоря Коломойского

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыск дома у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщают украинские СМИ.

Автор фото, Konstantin Sazonchik/TASS Подпись к фото, Игорь Коломойский - основатель крупнейшей в Украине промышленно-финансовой группы "Приват"

Источники в правоохранительных органах Украины сообщили, что обыск в доме бизнесмена проводят СБУ и БЭБ, расследование касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", которые контролировал Коломойский.

Об обысках у Коломойского украинские СМИ сообщали еще в сентябре.

Тогда сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали дом Коломойского по делу о завладении имуществом "Укрнафты", изъяли технику и документы. Обвинений ему тогда не предъявили.

В ноябре "Укрнафта" и "Укртатнафта" перешли в собственность государства. Эти активы приобрели статус военного имущества, а их управление передано Министерству обороны Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Укрнафта" — крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Газоперерабатывающие заводы "Укрнафты" являются крупнейшими украинскими производителями сжиженного газа.