Визит папы Франциска в ДР Конго: верующие надеются, что его проповеди остановят войну

1 февраля 2023

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие женщины, пришедшие увидеть понтифика, были одеты в футболки и платья с его портретами - местная традиция встречать высокопоставленных лиц

Папа Римский Франциск прилетел в Демократическую Республику Конго - это его юбилейный, 40-й зарубежный визит в качестве главы католической церкви, и первый визит понтифика в эту страну за 40 лет. Около миллиона человек, по оценкам организаторов визита, собрались встречать папу Франциска прямо на взлетно-посадочной полосе.

Примерно столько же пришло на его мессу в среду утром, десятки тысяч человек выстроились по маршруту движения его "папамобиля".

Это давно запланированный визит, посетить ДРК понтифик планировал еще летом прошлого года, но поездку пришлось отложить из-за болей в колене. Из Конго папа римский направится в Южный Судан.

"У нашей страны много проблем, мы ищем примирения, и папа призовет окружающие нас страны оставить нас в покое", - сказал агентству Франс пресс один из пришедших на мессу конголезцев.

По официальной статистике Ватикана, Демократическая Республика Конго - самая католическая страна в Африке, католицизм здесь исповедует около 49% из 100-миллионного населения. Еще 35% составляют протестанты различных конфессий, 9% - мусульмане и 10% - кимбангисты - христианское движение, зародившееся в Бельгийском Конго.

Уже в среду утром понтифик провел мессу, приветствовав собравшихся на лингала - одном из четырех основных языков страны. Это язык повседневного общения в столице ДРК Киншасе. Остальную часть своего послания понтифик произнес на итальянском, его переводили на французский - официальный язык ДРК.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Папа Франциск служит мессу в аэропорту Киншасы "Ндоло"

В своей проповеди папа Франциск призвал верующих не поддаваться разногласиям - восточное Конго раздирают вооруженные конфликты после геноцида против народности тутси в соседней Руанде в 1994 году.

ДРК обвиняет Руанду в поддержке вооруженных повстанцев из группировки "Движение 23 марта" ("М23"), с которой правительственные войска воюют с начала прошлого года.

Из-за войны из графика поездки понтифика убрали города Гома - административный центр провинции Северная Киву на границе с Руандой, где многие районы захвачены повстанцами.

По данным ООН, десятилетия конфликтов оставили 5,7 млн человек беженцами внутри страны, 26 млн жителей страны голодают.

В своей проповеди понтифик призвал к разрешению конфликта, заявив, что "Бог хотел бы от людей смелости даровать другим великую амнистию сердца".

"Какая великая польза дана нам в том, чтобы очистить наши сердца от гнева и сожалений, от малейших следов обиды и враждебности!" - заявил понтифик во время мессы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Десятки тысяч верующих выстроились в Киншасе по пути следования "папамобиля"

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"Стране плохо. Много расслоения, ненависти, кровопролития, особенно на востоке. Надеюсь, после проповеди папы мир вернется", - надеется один из присутствующих на мессе, 35-летний юрист Патрик Мукаба.

Среди прочего папа Франциск подчеркнул необходимость инвестиций в образование и проведение свободных выборов.

После мессы понтифик встретился с жертвами конфликта в восточном Конго и представителями благотворительных организаций.

Выступая перед высокопоставленными лицами ДРК в президентском дворце Киншасы, он осудил "экономический колониализм", который наносит непоправимый ущерб республике.

"Эта страна, подвергшаяся массовому разграблению, не получила должной выгоды от своих огромных ресурсов", - сказал понтифик, вызвав аплодисменты.

Конго обладает одними из самых богатых месторождений алмазов, золота и других драгоценных металлов в мире, однако ДРК остается одной из беднейших стран мира.