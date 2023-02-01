Активистке-американке дали 13 суток ареста за выгул теленка на Красной площади

48 минут назад

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Автор фото, Tverskoi District Court Press Office Подпись к фото, Алисия Дей в суде

Гулявшей с теленком по Красной площади в Москве американке суд назначил административный арест на 13 суток, рассмотрев протокол о сопротивлении полиции. По другому протоколу ее оштрафовали на 20 тысяч рублей. Российские СМИ называют ее защитницей прав животных.

34-летняя гражданка США Алисия Дей была задержана в Москве накануне, когда выгуливала теленка на Красной площади, сообщал ТАСС. Она заявила агентству, что купила животное на "Авито", чтобы его не съели.

Российские СМИ называют американку зоозащитницей. Она выкупает животных, спасая от забоя. В 2019 году Дей купила поросенка на ферме в пригороде Лондона и жила с ним в съемной квартире, а в 2022 году путешествовала по Польше вместе с бараном.

Полицейские составили на нее два протокола. Сначала Тверской суд Москвы оштрафовал ее на 20 тысяч рублей по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам), сообщили в пресс-службе суда. А затем отправил под административный арест на 13 суток по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованию сотрудника полиции). Хотя американка заявила, что подчинилась требованиям полиции.

Автор фото, VK Подпись к фото, Российские СМИ публикуют сентябрьское фото активистки в Варшаве, на котором она с бараном

Дей рассказала журналистам и суду, что ее питомца зовут Доктор Теленок и что она собиралась показать животному красивое место, а затем отправить в денник (стойло в хлеву), где животное жило бы до старости. Она пояснила, что делала так уже не раз в других странах и с другими животными, например, со свиньями, пишет РИА "Новости".

В полиции отнеслись к этому иначе - там решили, что американка, "являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных", использовала "теленка в качестве наглядной агитации". В полицейском протоколе, оглашенном в суде, сказано, что Дей якобы выкрикивала лозунг "Животные - не еда".

Что касается теленка, то он оказался телкой, пишет РИА "Новости". Животное доставили в центр реабилитации. "Теленок, а вернее - это молодая телочка, которую выгуливали на Красной площади, поступила к нам, в центр реабилитации диких животных. Позже ее осмотрит ветеринар и будет понятно, здорово ли животное, пока главное, что находится в тепле и пьет молоко", - рассказали агентству в центре.

Судя по странице Дей во "ВКонтакте", она давно живет в России - страницу она ведет на русском языке.

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