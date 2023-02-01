"Не цепляться за какие-то догмы". В России обсуждают мораторий на закон о госзакупках

58 минут назад

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Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, Идею ввести мораторий на закон о госзакупках Валентина Матвиенко пообещала обсудить с премьером Михаилом Мишустиным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила правительству России "наложить мораторий" на действие закона о госзакупках - чтобы "развязать руки" чиновникам и дать им возможность "эффективного освоения выделяемых средств для развития страны и инвестиций в экономику". К чему это может привести?

"Я бы предложила с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем, не цепляться за какие-то догмы, а, может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду. Под "новой реальностью" спикер, по-видимому, имела в виду войну против Украины и ее последствия, в том числе для экономики России, а под "догмами" - нормы закона о госзакупках.

Матвиенко предлагает правительству разрешить властям регионов "в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов" - "на период до завершения специальной военной операции" (так войну называют власти России).

Предложение, таким образом, касается отмены конкурсных процедур для одной из самых затратных сфер - государственных строек, на которые уходят миллиарды рублей, в том числе на уровне региональных бюджетов. "Я переговорю с председателем правительства", - пообещала спикер.

Идею Матвиенко прокомментировали в правительстве. Минфин, как сообщают РИА "Новости", ее не поддержал. Закон о госзакупках "не задерживает освоение средств" и "позволяет заключать контракты в самые сжатые сроки", возразили Матвиенко в министерстве.

Гендиректор "Трансперенси интернэшнл Россия" Илья Шуманов (он и организация признаны в России "иноагентами") сказал Би-би-си, что предложение Матвиенко, по его мнению, "выглядит как лоббирование коррупционерами своих интересов".

Что за "догмы"?

В России расходы различных государственных структур - от муниципалитетов маленьких городов до структур администрации президента - должны проходить через процедуру госзакупок. В основном это публичные торги, в которых может принять участие широкий круг компаний.

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Система была разработана для борьбы с коррупцией и повышения конкуренции в экономике. Эта реформа проводилась много лет и с большим сопротивлением со стороны чиновников и крупного бизнеса, под нее написано законодательство и готовились специальные торговые площадки.

Благодаря реформе допуск к госзакупкам получил средний и иногда малый бизнес, не связанный с властью. В некоторых компаниях даже появились подразделения, участвующие в госзакупках - со специалистами по работе в госзакупках.

В этой процедуре есть лазейка: госзаказчик может размещать контракт без конкурса - у "единственного поставщика". Но в большинстве случае, по закону, на это необходимо получать разрешение правительства или президента России.

Система, конечно, не всегда работает на практике. Би-би-си, например, рассказывала о том, как проходили карантин люди, контактирующие с президентом Владимиром Путином. И там происходит "круговорот" денег в бюджетной системе: правительство выделяло их из своих резервов, а получали их гостиницы, подконтрольные управлению делами президента.

Госзакупки стали базой для многих журналистских расследований - это предполагает общественный контроль над их проведением. За прозрачностью системы следят и госорганы, например, Счетная палата России и Федеральная антимонопольная служба.

По примеру пандемии?

Приостановить действие федерального закона, по версии Матвиенко, может само правительство - хотя это прямо противоречит принципу разделения властей.

Похожую схему власти России уже применяли в начале пандемии. Правда, чтобы получить новые полномочия, правительству пришлось внести в Госдуму поправки в закон о госзакупках. Они были экстренно приняты в марте 2020 года.

Поправки отменяли жесткое регулирование закупок в условиях "чрезвычайных ситуаций" и наделяли правительство правом устанавливать на это время не предусмотренные законом случаи закупок без конкурса и правила их размещения.

"Важно, чтобы после нормализации ситуации власти вернули аукционы", - отмечали уже тогда эксперты.

Самостоятельно отменить действие закона правительство все же не вправе.

Как это может отразиться на коррупции и экономике?

На общем фоне происходящего в России предложения Матвиенко вписываются в тенденцию вывода из-под общественного контроля сведений как о бюджетных затратах, так и о возможной коррупции госслужащих.

Из года в год журналисты, например, раньше анализировали декларации о доходах и имуществе чиновников и депутатов - это была одна из редких возможностей узнать что-то о довольно закрытой жизни российского правящего класса. В этом году публиковаться они не будут.

Отменят ли в случае моратория на закон о госзакупках и требования публикации сведений о заключенных без конкурса госконтрактах и господрядах, которые пока еще доступны для широкой аудитории, - неизвестно.

Экономисты и аналитики раньше оценивали состояние российской экономики, опираясь на данные статистики. С начала войны с Украиной ее публикуют в сильно урезанном виде, например, закрыта почти вся таможенная статистика. Как писала FT, сейчас власти обсуждают возможность рассекретить часть статистики - но этого еще не произошло. А пока даже сами чиновники до конца не понимают, что происходит с экономикой страны.

"Отсутствие формальных и открытых конкурсных процедур госзакупок приведет к избыточным коррупционным рискам, которые описаны в учебниках по экономике", - сказал Би-би-си Илья Шуманов.

Отказ от публичности, по его мнению, закроет возможность получать доступ к информации о закупках не только гражданам, медиа и общественным организациям, специализирующимся на выявлении коррупционных рисков, но и ограничит конкуренцию на рынке.

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