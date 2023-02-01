Владельцы квартир выиграли иск о нарушении частной жизни у картинной галереи Тейт Модерн

29 минут назад

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Автор фото, VICTORIA JONES/PA MEDIA Подпись к фото, Со смотровой площадки галереи Тейт Модерн открывался беспрепятственный вид на гостиные квартир в доме напротив. Жильцы говорили, что чувствуют себя как в зоопарке

Владельцы четырех квартир-люкс с окнами, выходящими на картинную галерею Тейт Мoдерн в Лондоне, выиграли у нее судебное дело о нарушении права на частную жизнь. Речь шла о смотровой площадке на крыше музея, с которой открывается панорамный вид на Лондон.

Жители соседнего дома заявили, что музей ежегодно посещают сотни тысяч человек, и все они могут со смотровой площадки наблюдать за тем, что происходит в квартирах.

В 2016 году галерея Тейт Модерн действительно открыла смотровую площадку, с которой посетители могли беспрепятственно заглядывать в гостиные квартир, расположенных напротив. Тогдашний директор музея сэр Николас Серота вызвал бурю возмущения, заявив, что недовольные жильцы могут решить проблему, повесив на окно жалюзи или занавески.

В 2017 году владельцы квартир подали иск с требованием обязать музей огородить часть смотровой площадки, или установить на ней экраны, чтобы прекратить, как было сказано, безжалостное вторжение в их частную жизнь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Слева - гелерея Тейт Модерн, справа - жилой дом. Владельцы квартир утверждали, что их жизнь подчинена расписанию работы смотровой площадки

Первые два судебных решения - в Высоком и Апелляционном судах - были вынесены против владельцев квартир.

В Апелляционном суде Тейт Модерн заявила, что площадка обеспечивает уникальный бесплатный круговой обзор Лондона и, следовательно, предоставляет общественно важную услугу.

В феврале 2020 года Апелляционный суд отверг иск жильцов, сказав, что они просто могут закрыть окна жалюзи.

Впоследствии дело было передано в Верховный суд, что, по мнению экспертов-правоведов, указывает на то, что оно представляло общественный интерес.

В среду 1 февраля Верховный суд предыдущие решения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Смотровая площадка открылась в 2016 году, с нее открывается панорамный вид на Лондон

Вынося свое решение, председатель Верховного суда лорд Леггатт сказал, что смотровая площадка, которая в настоящее время закрыта, привела к тому, что жители квартир чувствовали себя, как звери в зоопарке.

"Нетрудно представить, что такая жизнь угнетающе подействует на любого человека", - добавил он.

Судья также постановил, что смотровая площадка не является традиционным или характерным использованием музейных помещений.

"Такое использование помещений не является ни обычным, ни необходимым для деятельности художественного музея", - отметил лорд Леггатт.

Несмотря на то, что Верховный суд вынес решение в пользу владельцев квартир, он не стал выносить постановление по поводу мер, которые следует принять, чтобы владельцы квартир могли беспрепятственно пользоваться своим правом на частную жизнь.

Дело будет возвращено в Высокий суд, который и должен будет вынести соответствующее решение.

Подпись к фото, Многие посетители на смотровой площадке с любопытством разглядывали жизнь в дорогих квартирах

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Наташа Риз из юридической фирмы Forsters LLP, представлявшая интересы владельцев квартир, сказала, что ее клиенты довольны и испытали облегчение после принятого решения.

Она добавила, что они будут работать с Тейт Модерн, чтобы найти практическое решение, которое защитит интересы всех сторон.

Представитель галереи отметил что, поскольку дело было возвращено в Высокий суд, он не может комментировать ситуацию.

Эта победа владельцев весьма недешевых квартир с панорамными окнами уже вызвала бурные дебаты среди лондонских юристов по строительству относительно того, к каким последствиям она может привести.

Комментарий Доминика Кашиани, корреспондента Би-би-си по юридическим вопросам

Хотя на первый взгляд это судебное дело касается современной архитектуры, закон, на основе которого было принято решение, частично восходит к XIV веку.

Верховный суд отметил в своем решение дело торговца рыбой Джона Ле Лече, который незаконно построил что-то вроде сторожевой башни, с которой он мог следить за своими соседями.

Это средневековое судебное дело показывает, что заглядывание в чей-то дом является юридически наказуемым делом, даже в густонаселенном городе.

Автор фото, Alexander Spatari Подпись к фото, Тейт Модерн находится в самом центре Лондона, и стоимость недвижимости вокруг нее очень высока. Поэтому в самом начале спора некоторые СМИ говорили, что он носит классовый характер. Дом, о котором говорится в этой статье, находится справа

Ключевой вопрос в данном случае, как объяснил лорд Леггатт, заключается в том, что именно является разумным и логичным использованием земли, на котором стоит здание, в данном случае, музей.

Большинство судей Верховного суда признало, что смотровая площадка Тейт перешла за эту юридическую черту, создав "особую и исключительную ситуацию".