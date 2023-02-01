Владельцы квартир выиграли иск о нарушении частной жизни у картинной галереи Тейт Модерн
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Владельцы четырех квартир-люкс с окнами, выходящими на картинную галерею Тейт Мoдерн в Лондоне, выиграли у нее судебное дело о нарушении права на частную жизнь. Речь шла о смотровой площадке на крыше музея, с которой открывается панорамный вид на Лондон.
Жители соседнего дома заявили, что музей ежегодно посещают сотни тысяч человек, и все они могут со смотровой площадки наблюдать за тем, что происходит в квартирах.
В 2016 году галерея Тейт Модерн действительно открыла смотровую площадку, с которой посетители могли беспрепятственно заглядывать в гостиные квартир, расположенных напротив. Тогдашний директор музея сэр Николас Серота вызвал бурю возмущения, заявив, что недовольные жильцы могут решить проблему, повесив на окно жалюзи или занавески.
В 2017 году владельцы квартир подали иск с требованием обязать музей огородить часть смотровой площадки, или установить на ней экраны, чтобы прекратить, как было сказано, безжалостное вторжение в их частную жизнь.
Первые два судебных решения - в Высоком и Апелляционном судах - были вынесены против владельцев квартир.
В Апелляционном суде Тейт Модерн заявила, что площадка обеспечивает уникальный бесплатный круговой обзор Лондона и, следовательно, предоставляет общественно важную услугу.
В феврале 2020 года Апелляционный суд отверг иск жильцов, сказав, что они просто могут закрыть окна жалюзи.
Впоследствии дело было передано в Верховный суд, что, по мнению экспертов-правоведов, указывает на то, что оно представляло общественный интерес.
В среду 1 февраля Верховный суд предыдущие решения.
Вынося свое решение, председатель Верховного суда лорд Леггатт сказал, что смотровая площадка, которая в настоящее время закрыта, привела к тому, что жители квартир чувствовали себя, как звери в зоопарке.
"Нетрудно представить, что такая жизнь угнетающе подействует на любого человека", - добавил он.
Судья также постановил, что смотровая площадка не является традиционным или характерным использованием музейных помещений.
"Такое использование помещений не является ни обычным, ни необходимым для деятельности художественного музея", - отметил лорд Леггатт.
Несмотря на то, что Верховный суд вынес решение в пользу владельцев квартир, он не стал выносить постановление по поводу мер, которые следует принять, чтобы владельцы квартир могли беспрепятственно пользоваться своим правом на частную жизнь.
Дело будет возвращено в Высокий суд, который и должен будет вынести соответствующее решение.
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Конец истории Подкаст
Наташа Риз из юридической фирмы Forsters LLP, представлявшая интересы владельцев квартир, сказала, что ее клиенты довольны и испытали облегчение после принятого решения.
Она добавила, что они будут работать с Тейт Модерн, чтобы найти практическое решение, которое защитит интересы всех сторон.
Представитель галереи отметил что, поскольку дело было возвращено в Высокий суд, он не может комментировать ситуацию.
Эта победа владельцев весьма недешевых квартир с панорамными окнами уже вызвала бурные дебаты среди лондонских юристов по строительству относительно того, к каким последствиям она может привести.
Комментарий Доминика Кашиани, корреспондента Би-би-си по юридическим вопросам
Хотя на первый взгляд это судебное дело касается современной архитектуры, закон, на основе которого было принято решение, частично восходит к XIV веку.
Верховный суд отметил в своем решение дело торговца рыбой Джона Ле Лече, который незаконно построил что-то вроде сторожевой башни, с которой он мог следить за своими соседями.
Это средневековое судебное дело показывает, что заглядывание в чей-то дом является юридически наказуемым делом, даже в густонаселенном городе.
Ключевой вопрос в данном случае, как объяснил лорд Леггатт, заключается в том, что именно является разумным и логичным использованием земли, на котором стоит здание, в данном случае, музей.
Большинство судей Верховного суда признало, что смотровая площадка Тейт перешла за эту юридическую черту, создав "особую и исключительную ситуацию".
Так же, как и давно забытая сторожевая башня торговца рыбой XIV века, смотровая площадка Тейт Модерн не является ни необходимым, ни традиционным использованием музейной территории, следовательно наблюдение за квартирами должно каким-то образом прекратиться.