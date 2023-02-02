В России приостановили оформление 10-летних загранпаспортов с чипом

13 минут назад

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В России остановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем, говорится на сайте "Госуслуги". Ранее сообщения о проблемах с получением загранпаспорта с чипом поступали из нескольких регионов. По версии компании "Гознак", печатающей биометрические документы, это связано с повышенным спросом.