В России приостановили оформление 10-летних загранпаспортов с чипом
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В России остановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем, говорится на сайте "Госуслуги". Ранее сообщения о проблемах с получением загранпаспорта с чипом поступали из нескольких регионов. По версии компании "Гознак", печатающей биометрические документы, это связано с повышенным спросом.
"В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта", - говорится в сообщении организации.
Там уточняется, что производитель сейчас "оптимизирует технологические процессы".
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