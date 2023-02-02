Еврокомиссия приехала в Киев. Украина надеется на новости о вступлении в ЕС, в Брюсселе говорят, что быстрым оно не будет

24 минуты назад

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Автор фото, Getty Images/European Commission Pool Подпись к фото, Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен активно выступает в поддержку вступления Украины в ЕС

В четверг в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и 15 европейских комиссаров. Они проведут переговоры с руководством Украины, которое надеется на новости о быстром движении к членству страны в ЕС, но европейские дипломаты дают понять, что для этого может понадобиться значительное время.

В сообщении Европейской комиссии сказано, что встреча в Киеве "позволит обменяться мнениями относительно многих сфер сотрудничества между ЕС и Украиной, обсудить будущую реконструкцию, а также европейский путь страны". Фон дер Ляйен опубликовала в своем "Твиттере" фотографию на вокзале в Киеве и написала: "Приятно вернуться в Киев - уже в четвертый раз после начала российского вторжения".

Автор фото, Ursula von der Leyen/Twitter

Эксперты ожидают, что на украинско-европейском саммите в Киеве Брюссель впервые на высоком уровне прокомментирует, приблизилась ли Украина к вступлению в Евросоюз за последние семь месяцев.

Президент Зеленский назвал саммит неделей европейской интеграции. Он дал понять, что Киев ожидает от европейских партнеров конкретных решений с учетом успехов, которые его страна продемонстрировала в движении к ЕС, несмотря на полномасштабное вторжение России.

Весной Украина экстренно подала заявку на вступление в ЕС, а Евросоюз неслыханно быстро - уже в июне - предоставил стране статус кандидата на вступление.

В преддверии саммита премьер-министр Украины Денис Шмаль сообщил, что страна поставила себе амбициозную цель - вступить в ЕС через два года. Но несколько стран-участниц ЕС призывали руководство союза объяснить властям Украины, что в такие сроки это сделать невозможно.

Процесс вступления в ЕС обычно занимает несколько лет, и в очереди в настоящий момент остается несколько стран. Кроме Украины, статус кандидата уже получили Албания (в 2014 году), Молдова (в 2022-м), Северная Македония (в 2005-м), Черногория (в 2008-м), Сербия (в 2009-м) и Турция (в 1999-м).

Саммит Украина-ЕС - ключевое событие в отношениях Киева и Брюсселя. Обычно они проходят ближе к концу года, чтобы подвести итоги сотрудничества за последние 12 месяцев, подписать документы или объявить о прорывных решениях.

Но в 2022 году из-за войны саммит несколько раз переносили и в конце концов решили провести его в начале 2023-го. Время и место окончательно согласовали только 9 января.

Условия для вступления в ЕС

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Евросоюз беспрецедентно нарастил финансовую и военную поддержку Киева и ввел девять пакетов санкций против России.

Предоставление Украине статуса претендента на вступление в ЕС в июне сопровождалось несколькими условиями. Украина должна выполнить требования по реформам в семи областях, включая судебную реформу и антикоррупционные шаги. Только после этого Киев сможет претендовать на то, чтобы перейти к следующему этапу - официальному началу переговоров о вступлении в ЕС.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Брюсселе не сомневаются, что Украина вступит в ЕС в будущем, но, по словам источников Би-би-си, точных временных рамок никто давать не хочет

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По некоторым направлениям Киев действительно показал продвижение. Удалось запустить работу Высшего совета правосудия, парламент принял законы о медиа и национальных меньшинствах, еще в июле 2022-го был назначен новый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а антикоррупционные органы в последние месяцы существенно активизировали свою работу и дали старт громким делам.

В среду на этой неделе был проведен обыск в доме одного из богатейших людей страны, олигарха Игоря Коломойского. Его причиной стало расследование крупных коррупционных схем, связанных с компаниями "Укртатнафта" и "Укрнафта".

Но есть сферы, где Запад прогресса до сих пор не видит. Украине еще необходимо назначить руководителя Национального антикоррупционного бюро, завершить отбор членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), а главным камнем преткновения остается реформа Конституционного суда.

Не самый короткий путь

В предварительной версии заявления ЕС, которое дипломаты выпустят после саммита, говорится, что будущее Украины - в Европейском союзе. Там также признаются существенные усилия, предпринятые Киевом за последние месяцы для подтверждения кандидатского статуса.

Но, как сообщили Би-би-си источники в Брюсселе, несколько стран, включая Францию, Германию, Италию и страны Бенилюкс, добились изменения части заявления, тон которой, по их мнению, был чрезмерно оптимистичным.

Высокопоставленные европейские чиновники не сомневаются, что Украина вступит в ЕС в будущем, но, по словам источников Би-би-си, точных временных рамок никто давать не хочет. "Мы сделаем это, но пройти по самому короткому пути не выйдет", - сказал один из дипломатов.

Официально оценивать прогресс Украины в реформах Брюссель будет только осенью этого года, но украинская сторона дала понять, что возлагает серьезные надежды на саммит.