В Нижнем Тагиле арестованы полицейские, в машине которых задержанный умер из-за перелома шеи

35 минут назад

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Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Суд в Нижнем Тагиле арестовал двух полицейских, в патрульной машине которых погиб задержанный 44-летний Сергей Шамрин. Лейтенант Максим Онучин и сержант Павел Горшков обвиняются в превышении должностных полномочий.

Оба полицейских не признали вину. Онучин сказал на суде, что "происшествие было неумышленным", Горшков обвинения не комментировал.

Жена Шамрина Юлия накануне рассказала, что полицейские закинули его в отсек для задержанных вверх ногами и сломали ему шею. По ее словам, когда его достали из автомобиля, он уже не дышал.

"Он у меня высокий, 1,89 метра, а отсек для задержанных в уазике очень маленький, места мало. Они сгибают его головой вниз, поднимают ногами вверх и запихивают как в спичечный коробок. Положили ногами вверх и захлопнули обе двери. И в таком положении везли его", - цитирует вдову портал E1.ru.

Местные телеграм-каналы опубликовали видео, снятое после того, как мужчину извлекли из машины: его тело находится в неестественном положении.

По данным издания "Аксиома", судебно-медицинское исследование подтвердило, что Шамрин умер от травмы шейного отдела спинного мозга.

По словам Юлии Шамриной, ее мужа задержали из-за того, что он шел по проезжей части, и полицейские - сотрудники патрульно-постовой службы - заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В интервью "Московскому комсомольцу" она рассказала, что незадолго до задержания ее муж выпил полбутылки водки - на могиле своей матери.

"Мой муж шел по проезжей части, они [полицейские] остановились. Я это увидела и подбежала. Спросила: "Что случилось?" Мне ответили: "Пьяный ходит. Отвезем в отдел - пусть проспится" - рассказала она E1.ru.

Изданию It's my City в полиции рекомендовали "не развешивать преждевременно ярлыки и делать однозначные выводы о виновности либо невиновности" сотрудников ППС, "которые ежесуточно сталкиваются с дебоширами, скандалистами, рецидивистами и прочими нарушителями закона".

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