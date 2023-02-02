"Цель была - прекратить эту выставку". Что произошло в Петербурге с антивоенными плакатами Елены Осиповой

час назад

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Автор фото, Andrey Bok

В Санкт-Петербурге полицейские сорвали выставку антивоенных плакатов 77-летней художницы Елены Осиповой, много лет выходящей с ними на протестные акции. Выставку открыли во вторник вечером в петербургском офисе партии "Яблоко". На следующий день туда пришла полиция, и картины изъяли. Сама Осипова рассказала Би-би-си, что самые острые работы организаторы убрали еще до открытия выставки по совету юристов.

"Изображение фигур, схожих с человеческими, подписями "Разбудили Русский и Украинский писатель Гоголь великий тебе и в гробу такое не приснится…" (пунктуация по протоколу) "изображения авиационной техники и частей человеческих тел с подписью "Россия", "Сирия"", "изображение птицы с подписью "Россия покаянная, скорбящая, Россия - это не Путин", "Cанкт-Петербург XXI век, защитим музеи…", "Если вы люди - не убивайте друг друга", - так описал содержание выставки в офисе питерского "Яблока" следователь МВД майор юстиции Тихомиров.

Накануне, по подсчетам организаторов, на открытие выставки пришли около 150 человек, в конце вечера они подписывали открытки политзаключенным. На следующий день с выставкой смог познакомиться только майор Тихомиров.

"Всем покинуть помещение"

"К нам в офис ворвалась группа "космонавтов" [силовиков в защитной экипировке] с криками "всем покинуть помещение", "сообщение о минировании", - рассказал Би-би-си депутат законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский. - Потом они заявили, что следователь обнаружил якобы некие признаки преступления, и стали составлять протокол".

Протокол "осмотра места происшествия" (копия есть у Би-би-си) начинается с сообщения дежурного полицейского "о возможном заминировании" помещения, которое арендует "Яблоко". Кинолог со служебной собакой взрывных устройств не нашли, но были "обнаружены на стенах графические изображения, возможно содержащие заведомо ложную информацию" об использовании российских вооруженных сил.

В итоге были сфотографированы на мобильный телефон и изъяты 19 "изображений", при этом "изъятое не упаковывалось в виду отсутствия упаковочного материала", указал следователь.

Автор фото, Andrey Bok

"Взяли в охапку и унесли в свою "Газель". Естественно, мы все эти действия обжалуем и, в частности, потребуем, конечно, возвращения картин, - говорит Вишневский. - Для экспертизы достаточно фотографий, но мы понимаем, что главная цель была эту выставку сорвать. Для этого и было сообщение о минировании. Мы будем требовать возбудить уголовное дело по заведомо ложному сообщению об акте терроризма. Пусть ищут".

Полицейские сказали "яблочникам", что картины изъяты для проведения экспертизы. В самом же протоколе о целях изъятия вообще ничего не говорится, в полиции Петербурга это дело не комментируют.

Вишневский говорит, что картины Осиповой для выставки отбирали юристы: "Мы трижды все это смотрели - старались все риски исключить. С нашей точки зрения, выставка не содержит и малейших нарушений нынешнего законодательства".

Кто такая Елена Осипова

"Почему я не могу что-то мирное сказать? - объясняла свою позицию журналистам на открытии выставки Елена Осипова. - Мой протест за прекращение боевых действий, новые жертвы которых появляются каждый день. Но все это было ясно в 2014 году, все готовилось тогда. У меня есть плакаты с тех времен".

Осипова родилась 11 ноября 1945 года в Ленинграде, где окончила художественное училище и преподавала живопись и рисование в школах. С 2002 года она участвовала в оппозиционных и антивоенных акциях и проводила одиночные пикеты со своими плакатами и картинами. Ее часто задерживала полиция, а плакаты отбирали.

Автор фото, Andrey Bok

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После начала войны она была среди задержанных на массовой акции у Гостиного двора, выйдя с плакатами "Не ходи, сынок, на эту войну!" и "Солдат! Бросай оружие и ты будешь настоящий герой! Не стреляй!". 1 июня в День защиты детей и акции против войны в Украине она несколько часов простояла с антивоенными плакатами на Невском проспекте на фоне храма Спаса-на-Крови.

"Люди Земли! Когда вы убьете всех врагов, останутся убийцы?" - было написано на одном плакате под изображением головы младенца на фоне земного шара. На другом плакате изображены двое детей с ранцами и надпись "идем учиться". Один - в пилотке и с оружием: "чтобы пойти на войну и умереть". Другой - в каске, в очках, с голубем на плече: "чтобы спасти мир на земле".

Художница восстановила на плакате с головой младенца рисунок, с которым собиралась выйти на акцию 9 мая. На нем тогда было написано "Какой мир вы оставите детям?" Но тогда двое неизвестных мужчин вырвали этот и другой плакат из рук художницы, когда она вышла из дома, направляясь на акцию.

После того как полиция вечером в среду увезла картины Еленой Осиповой, Би-би-си поговорила с ней о сорванной выставке.

"Чтобы, по крайней мере, какая-то гласность была"

Би-би-си: Вас не трогают? Как у вас сейчас ситуация?

Елена Осипова: Нет, вчера [после открытия выставки вечером 31 января] видимо, пытались, поздно звонили, но я не открыла. Я проснулась от того, что настойчиво были какие-то звонки. Но не пошла даже открывать.

Би-би-си: А как вы узнали, что полиция пришла на выставку?

Е.О.: Мне позвонили [организаторы], что у них такая проблема. Сначала сказали, что выставку пока осматривают. Потом уже - что забирают работы - якобы на экспертизу. Но у них, видимо, цель была главная - прекратить эту выставку. Даже если на экспертизу, то все равно уже выставки не будет. Хотя про нее мало кто даже знал и добираться туда очень сложно. Многие просто не попали на открытие из-за того, что никакой вывески нельзя повесить на двери - их все срывают. Мы видели, как люди искали вход - там просто обыкновенное парадное.

Би-би-си: Какие ваши работы не попали на выставку?

Е.О.: Самые острые работы в общем-то все были убраны - еще до открытия выставки юристы "яблочные" решили, что они не пройдут, и велели убрать.

Один плакат - где солдат с завязанными глазами, а мама у него отбирает ружье: "Не ходи, сынок, на эту войну". Очень известный плакат главный. Еще были "Буча" и "Курск" с моряками - от них с самого начала отказались, не хотели рисковать. Хотя там каждая работа в общем-то рискованная по нынешним понятиям - если уже за слово "мир" могут по закону забирать. Там ко всем работам можно придраться - но либо делать и рисковать, либо нет.

Поэтому часть работ мне успели привезти домой. Но главное - спасли большой плакат, посвященный "Норд-Осту" (теракту в Москве в 2002 году - Би-би-си). Я сказала, что принесу его только на открытие и унесу - и мы успели его вывезти. Потому что это один из последних [плакатов], уже и так все пропадают, я боюсь его из рук выпускать. Он на ткани, и благодаря этому мне удавалось из милиции его вызволить - когда его у меня забирали, я доказывала, что это не просто плакат, а картина, произведение, личная собственность. Тогда мне удавалось это как-то вытащить.

Мы хотели сначала выставку вместе с живописью сделать. Но маленькое помещение, конечно. Я нашла работы старые, которые сейчас, пожалуй, тоже являются политическими. Например, "70-летие Октября", или "Проводы парохода "Ленинград-Стокгольм" - тогда были первые отъезды, когда художники уезжали.

Автор фото, Andrey Bok

Би-би-си: Где у вас раньше проходили выставки?

Е.О.: Первая была в офисе партии "Парнас" в 2015 году на набережной Фонтанки. Там помещалось все: и большие плакаты на тканях, и графика. Хорошая была идея предоставить возможность художникам со своим взглядом, которых не берут в Союз художников - чтобы там они выставлялись. Тогда еще выставки не разгоняли, потом просто не продлили аренду. Помещение предоставил Андрей Пивоваров (оппозиционный политик, арестованный по обвинению в руководстве "нежелательной организацией - Би-би-си) - он сейчас сидит. И надо сейчас ходить с плакатами, чтобы их [политзаключенных] выпускали.

Би-би-си: Плакаты с той выставки 2015 года были сейчас на выставке у "Яблока"?

Е.О.: Половина была с той выставки, но сейчас организаторов больше интересовали самые последние, с которыми я стояла, когда уже война началась, и летом - вот этих мы прибавили. Но были и более ранние. Мне жалко, что не попал ранний плакат, где солдат на черном фоне с завязанными глазами - сейчас это было бы очень актуально как раз. Но юристы сказали, что он попадал под статью.

Би-би-си: Как вы думаете, будут для вас сейчас негативные последствия?

Е.О.: Да пусть это все на меня ложится, чтобы не трогали людей [организаторов], потому что многим уже им грозит уголовное дело - у них уже есть административки. А меня не берут ни на уголовное, ни на какое - они [полиция] боятся. Штрафы у меня были давно. В конце концов, это моя выставка, и я должна за нее отвечать. Мне просто помещение предоставили, а выставка-то моя, и я должна за свои работы отвечать, чтобы люди не пострадали. Когда пришла полиция, я готова была поприсутствовать, поддержать - меня обычно привозят на машине, самой-то просто не добраться, я, к сожалению, не могу ходить далеко и стоять долго не могу - но сказали, что нет, не надо.

Би-би-си: На протесты вы уже не выходите?

Е.О.: Я выходила, вот был небольшой плакат "Мы не хотим в рай Путина", выходила с ним еще. Но меня не забирали в милицию, а просто спасали - какие-то пожилые милиционеры сажали в машину, чтобы отвести от этого места, и до метро довозили. То есть они уже меня перестали забирать.

Би-би-си: Сколько плакатов у вас было за все время?

Е.О.: Их сотни. Я ни одного плаката не продала, и с самого начала это соблюдаю, потому что иначе мне никто и верить не будет. И так гадости пишут. Один человек, которому я показывала плакаты, очень хотел купить. Я говорю - нет, я не продаю. И вдруг попался плакат с Гитлером: на бархатном черном квадрате тонкой белой линией нарисован Гитлер, зигующий с поднятой рукой, и другие люди тоже - вся толпа с поднятыми руками. Хороший был в смысле художественной техники плакат. Ему понравилось, а мне так противно от Гитлера стало - я говорю, забирайте ради бога, Гитлера я вам с удовольствием просто так отдам.

Би-би-си: Будете сейчас в суд подавать из-за изъятия картин с выставки?

Е.О.: Cмотря какой будет результат экспертизы. Если вдруг затеют дело какое-то судебное, то я с удовольствием буду в суде доказывать, официально протестовать, чтобы, по крайней мере, какая-то гласность была.

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