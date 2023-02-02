Министр обороны Украины Резников: Россия планирует приурочить масштабное наступление к 24 февраля

22 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Россия, скорее всего, планирует новую попытку масштабного наступления в районе 24 февраля, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Поскольку россияне, как считает министр, живут символикой, они могут попытаться как-то "отметить" годовщину своего вторжения в Украину.

По прикидкам украинского Минобороны, Россия мобилизовала примерно 500 тысяч солдат.

"Официально заявляли о 300 тысячах, но когда мы видим войска на границах, то, по нашим оценкам, это значительно больше", - заявил Резников в интервью французскому телеканалу BFMTV.

Слова министра обороны ложатся в канву предостережения главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, сделанного днем ранее, о том, что Россия может попытаться провести масштабную атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года. Подобные опасения разделяют и военные эксперты на Западе.

Министр обороны находился во Франции, где заключал сделку о закупке дополнительных радаров для ПВО типа MG-200, которые, по его словам, значительно увеличат возможности вооруженных сил по обнаружению воздушных целей, включая крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники различных типов.

По данным украинской разведки, российский президент Владимир Путин потребовал от военных захватить Донбасс до конца весны. Американский Институт изучения войны (ISW) также недавно заявил, что Москва может попытаться предпринять решительные действия и начать большое наступление на востоке.

При этом, как утверждает генсек НАТО Йенс Столтенберг, нет никаких признаков того, что Путин ограничивает свои военные цели лишь захватом восточных регионов Украины.

Ранее о планах российского генштаба начать новое наступление на Украине в феврале или марте 2023 года сообщало и агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Эти предупреждения поступают на фоне эскалации на юго-востоке Украины: в районе Донбасса идут ожесточенные бои, а накануне три человека погибли и восемь были ранены в Краматорске после попадания российской ракеты в жилой дом.

Автор фото, AFP Подпись к фото, По меньшей мере три человека погибли при попадании ракеты в жилой дом в Краматорске

Ожидается, что число жертв увеличится, поскольку спасатели все еще разбирают завалы.

"Единственный способ остановить российский терроризм - победить его. Танками. Истребителями. Ракетами дальнего действия", - так отреагировал на эту атаку президент Владимир Зеленский у себя в соцсетях.

Украина недавно возобновила призывы о поставках ей истребителей для защиты от воздушных атак после того, как Германия, США и Великобритания согласились направить им танки. По словам представителей украинских властей, переговоры с западными партнерами о передаче боевых самолетов уже идут. Однако президент США Джо Байден в начале этой недели ответил отрицательно на вопрос о поставках Украине американских истребителей F-16.

Отвлечь и рассредоточить

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По словам главы СНБО Данилова, Украина готовится к серьезной эскалации со стороны Кремля, которая может начаться в ближайшие две-три недели.

"Россия готовится к максимальной эскалации, - сказал накануне Данилов в интервью Sky News. - Она собирает все возможные силы, проводит учения и тренировки".

Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Путин пытается рассредоточить украинские силы и отвлечь их перед крупной атакой. В частности, 1 февраля он провел совещание, на котором обсуждалось восстановление инфраструктуры в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов со стороны Украины.

Акцент Путина на опасности украинских обстрелов приграничных регионов, вероятно, преследует двойную цель. С одной стороны, он стремится представить войну в Украине как угрозу для российских граждан, чтобы внутри России заручиться поддержкой затяжной войны. С другой - пытается создать условия для эскалации на границах, чтобы и рассеять украинские силы, прижав их к северо-восточным пограничным районам, полагают аналитики ISW. Впрочем, по их оценкам, пока, похоже, этот план терпит неудачу, по крайней мере с северной стороны.

Судя по всему, считают в ISW, Россия пытается создать угрозу атак из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, чтобы заставить Киев перекинуть туда силы для обороны, и тем самым отвлечь перед вероятным наступлением в ближайшие месяцы.

Вопреки опасениям ряда наблюдателей о том, что Россия может вторгнуться со стороны Беларуси, например, с целью перерезать маршруты поставок оружия в Украину с Запада, такое вторжение в ISW расценивают как крайне маловероятное.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия активно приобретает новое оружие, боеприпасы, наращивает собственное производство, а также покупает вооружения у других авторитарных государств вроде Ирана и Северной Кореи.

"Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил генеральную цель этого вторжения - контролировать соседа, управлять Украиной. Так что, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути", - заявил Столтенберг.

Решающие месяцы

Тем временем, российские наемники из группы "Вагнер" и регулярная армия, захватившие в прошлом месяце Соледар, сейчас не прекрающают попыток взять Бахмут.

Выступая в среду вечером, Владимир Зеленский предупредил, что ситуация на юго-восточном фронте становится все более тяжелой и всерьез испытывает на прочность украинские силы.

По словам заместителя министра обороны украины Анны Маляр, россияне также пытались захватить Лиман - бывший логистический центр для российской армии, который украинцы отбили в октябре.

"Российские войска активно пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Наши солдаты защищают каждый сантиметр украинской земли", - написала Маляр у себя в телеграм-канале.

По мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, самые тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в войне.

При этом, уверен Данилов, сейчас украинские военные пользуются значительно большей поддержкой со стороны западных партнеров, в том числе Британии, чем год назад.

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