Королевские проводы для "королевы небес". Boeing выпустил последний самолет модели 747

час назад

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Автор фото, COURTESY OF WWW.FLIGHTRADAR24.COM Подпись к фото, Траектория полета последнего Boeing 747 над штатом Вашинтон

Последний самолет Boeing 747 вышел из сборочного цеха. Его купила американская грузовая авиакомпания Atlas Air. Летать 747-е, очевидно, будут еще долго, но выпуск их прекращен.

"Боингу", совершившему настоящую революцию в сфере гражданской авиации, и прозванному за свою популярность "королевой небес", устроили королевские проводы: экипаж лайнера нарисовал в небе огромную корону и цифру 747.

Boeing 747 - один из самых узнаваемых самолетов в мире, он производился более 50 лет. Именно с ним связано начало эры гигантских реактивных самолетов, называемых Jumbo Jet. Он был первым самолетом, получившим такое прозвище.

Рабочие попрощались с ним несколькими днями раньше. Во вторник 31 января тысячи сотрудников компании Boeing собрались на крупнейшем в мире Эвереттском авиационном строительном заводе в штате Вашингтон, где 747-е производились с 1967 года. Среди собравшихся были конструкторы, помогавшие создавать этот лайнер и звезда Голливуда Джон Траволта, энтузиаст авиации, имеющий лицензию пилота.

Когда Траволта был общественным представителем австралийской авиакомпании Qantas, он также учился летать на Boeing 747. "Это была самая сложная программа, которую когда-либо приходилось осваивать коммерческому пилоту", - сказал знаменитый актер.

Автор фото, Reuters

Последний 747-й сошел с конвейера 7 декабря, прошел все положенные проверки, летные испытания, получил соответствующую ливрею (окраска для каждой конкретной авиакомпании), после чего был, наконец, передан компании Atlas, которая будет использовать его для перевозки грузов.

Boeing 747 был разработан всего за 28 месяцев. Он стал первым в истории двухфюзеляжным реактивным лайнером и был создан в 1970 году для более не существующей американской компании Pan Am.

Однако колоссальный коммерческий успех 747-го в последние годы несколько поблек, после того, как и сам Boeing, и его европейский конкурент Airbus разработали более экономичные и, следовательно, более прибыльные самолеты.