Иран обвинил Израиль в атаке беспилотников на завод в Исфахане и пригрозил отомстить

22 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В ночь на 29 января военный завод по производству боеприпасов в Исфахане подвергся удару беспилотников

Иран обвинил Израиль в субботней атаке дронов на военный объект в Исфахане. Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что полученные данные указывают на то, что Израиль "несет ответственность за эту попытку акта агрессии".

В ночь на 29 января иранский военный завод по производству боеприпасов в центральной провинции Исфахан подвергся удару беспилотников. Под ударом также оказались крупный завод по производству моторных масел в провинции Восточный Азербайджан и авиабаза в городе Дизфуль на западе Ирана.

Считается, что эти объекты стали целью, поскольку они связаны с производством ракет.

Иран утверждает, что повреждения от ударов были незначительны. Израильские СМИ, ссылаясь на данные западных спецслужб, сообщили, что все беспилотники достигли цели.

Израиль произошедшее никак не комментировал, не опровергал и не подтверждал, что он стоит за атакой.

Однако Иран уверен, что удар прилетел именно оттуда, и посол Ирана в ООН заявил, что страна оставляет за собой право решительно реагировать на любые угрозы или неправомерные действия Израиля.

Амир Саид Иравани направил письмо генеральному секретарю ООН, в котором назвал удары беспилотников по военному заводу "попыткой террористической атаки" со стороны Израиля, не уточнив, впрочем, какие у Ирана есть для этого доказательства. Он добавил, что Иран оставляет за собой право ответить тогда и так, как посчитает необходимым.

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Американские СМИ цитируют неназванных чиновников, которые якобы утверждают, что удары беспилотниками нанес именно Израиль. Если это подтвердится, это будет первой подобной атакой против военных объектов Ирана, проведенной новым израильским правительством под руководством Беньямина Нетаньяху, которое было сформировано в конце декабря.

Сам Нетаньяху в интервью телеканалу Си-эн-эн во вторник заявил, что Израиль предпринимал шаги против развития производства вооружений в Иране, не подтвердив и не опровергнув, что Израиль нанес удар в Исфахане.

"Я никогда не распространяюсь насчет конкретных операций… и каждый раз, когда на Ближнем Востоке что-то взрывается, обвиняют Израиль - иногда это и правда мы, а иногда нет", - сказал Нетаньяху.

Происходящее в последние годы между заклятыми врагами Израилем и Ираном некоторые аналитики называют "теневой войной" - с атаками на объекты, инфраструктуру и граждан, за которые никто не берет ответственности.

Известно, что Израиль наносил удары по объектам в Сирии, которые, как предполагается, служили перевалочным пунктом в маршруте передачи иранского оружия ливанской "Хезболле". Кроме того, считается, что Израиль саботировал ядерные объекты Ирана и убил иранских ученых-ядерщиков.

Иран, который отказывает Израилю в самом праве на существование, обвиняли в атаках и планировании атак на израильские объекты и израильтян.

Предыдущий премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт неоднократно предупреждал, что Иран дорого заплатит за угрозы в адрес Израиля и за попытки обзавестись ядерным оружием.

В августе прошлого года Беннетт прямо заявил, что Израиль предпочел бы вместе с партнерами решать иранскую проблему дипломатическим путем, но готов действовать в одиночку в случае необходимости.

Беннетт уже не премьер, но заданный им тон укладывается в тактику Израиля при любом правительстве. Тем более, что именно при Биньямине Нетаньяху, который возглавлял правительство почти два десятилетия и снова пришел к власти в ноябре прошлого года, Израиль провел ряд смелых операций внутри Ирана в период 2009-21 годов (в которых также официально не признался).

"Общая политика Израиля - больше делать, меньше говорить. Всем понятно, кто заинтересован больше всего в таких акциях, но именно это и является причиной израильского молчания. Одно дело - акция, другое - официальное признание, реакция США и так далее", - считает израильский военный эксперт Давид Гендельман.