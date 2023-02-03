Над США заметили разведывательный воздушный шар. Власти уверены, что он из Китая

16 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Впервые шар заметили над штатом Монтана

Власти США заметили над северной частью страны разведывательный воздушный шар и теперь внимательно наблюдают за ним. Пентагон считает, что шар принадлежит Китаю.

"Правительство США зафиксировало и отслеживает высотный разведывательный воздушный шар, который в настоящее время находится над континентальной частью США", - заявили в военном ведомстве.

По данным американских СМИ, в Пентагоне не сомневаются, что шар - китайский. Власти США направили запрос в КНР по поводу объекта, но сбивать его не стали из-за внушительных размеров.

"Я не буду называть точные размеры. По нашим оценкам, он достаточно большой, чтобы обломки нанесли ущерб, если мы его собьем, - заявил представитель Пентагона. - Были сообщения о том, что пилоты видели эту штуку, хотя она находится довольно высоко в небе".

Сообщается, что шар не представляет угрозы для гражданской авиации, поскольку находится на большой высоте.

"Шар в настоящее время перемещается на высоте значительно большей, чем та, на которой осуществляются коммерческие авиаперевозки, и не представляет какой-либо угрозы для людей на земле, - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, подобное уже случалось в последние годы.

Как сообщает телекомпания NBC, в среду военное командование США собиралось, чтобы обсудить инцидент и возможные ответные меры. Об обнаружении шара проинформировали президента США Джо Байдена.

Источники NBC отмечают, что после обнаружения объекта в воздух поднималась авиация, в том числе истребители пятого поколения F-22 Raptor, а также самолет радиолокационного обнаружения.

Китай инцидент пока никак не комментировал.