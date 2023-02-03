"Модельер, футурист, парфюмер и мистик". Умер Пако Рабан

3 февраля 2023 Обновлено 8 часов назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пако Рабан в 1968 году

Пако Рабан, основатель собственного дома моды Paco Rabanne умер в возрасте 88 лет.

Пако Рабан (настоящее имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился в Стране Басков, но работал в основном во Франции.

Кутюрье, знаменитый своей одеждой из альтернативных материалов - пластика, бумаги и металла, стал известен по всему миру в 60-е годы. Его одежду носили многие звезды кино, среди которых Одри Хепберн и Джейн Фонда.

Смерть Рабана подтвердила компания-учредитель его бренда, представители которой подчеркнули, что он "отметил поколения своим радикальным видением моды, и его наследие будет жить".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Платья из алюминия, коллекция 1977 года

В заявлении, размещенном на официальном аккаунте известного дизайнера в "Инстаграме", говорится: "Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дальновидного дизайнера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет.

Среди самых выдающихся деятелей моды 20-го века его наследие останется постоянным источником вдохновения. Мы благодарны господину Рабану за создание нашего авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями".

Пако Рабан, получивший прозвище "Wacko Paco" ("Вако Пако" - сумасшедший Пако) в 1960-х годах за дизайн одежду, которую зачастую было невозможно носить, в последующие годы стал наиболее известен своей популярной коллекцией духов, а также своими эксцентричными убеждениями.

Вперед в будущее

Рабан был отвергнут Коко Шанель как "рабочий по металлу", но его влияние, тем не менее, передавалось через многие поколения. Рабан одел мировую суперзвезду Леди Гагу в наряды, полностью сделанные из бумаги, на церемонию MTV Europe Music Awards в 2011 году.

Он также разработал культовый костюм Джейн Фонды для научно-фантастического фильма 1968 года "Барбарелла" и платья для французских кинозвезд Бриджит Бардо и Франсуазы Харди.

Автор фото, Keystone Подпись к фото, Футуристический наряд Джейн Фонды в фильме "Барбарелла" создал Пако Рабан

Рабан начинал как один из создателей движения космической эры в моде 1960-х вместе с такими дизайнерами, как Пьер Карден. Они включили в свои дизайны эйфорию эпохи по поводу будущего технологических достижений.

Его шоу 1966 года мгновенно принесло славу и известность, когда он ошеломил публику "12 платьями, которые нельзя носить". Его модели танцевали босиком по подиуму в нарядах из металла и других необычных материалов.

"У меня всегда было впечатление, что я ускоритель времени", - написал он в своем типично загадочном стиле для ретроспективы в музее моды MoMu в Антверпене в 2016 году.

"Идти настолько далеко, насколько разумно для своего времени, и не предаваться болезненному удовольствию от известных вещей, которые я считаю упадком".

Франция и карьера

Франсиско Рабанеда-и-Куэрво родился в 1934 году в баскском регионе Испании, недалеко от города Сан-Себастьян. Его мать работала швеей у дизайнера Кристобаля Баленсиаги, а отец был генералом в армии.

Автор фото, Reuters

Жизнь его резко изменилась во время Гражданской войны в Испании, когда армия диктатора Франсиско Франко сделала врага из его отца, командира гарнизона Герники. Он был застрелен в 1936 году.

В 1939 году его семья бежала во Францию, и Рабан впоследствии учился в университете изящных искусств в Париже и получил диплом архитектора. Он начал свою карьеру в мире моды, создавая аксессуары - украшения, галстуки, пуговицы, -которые привлекли внимание Кристиана Диора, Ива Сен-Лорана и Пьера Кардена.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Неповторимый дизайн Рабана

После фурора в СМИ вокруг его собственной дизайнерской линии Рабан подписал контракт в 1968 году, по которому его дизайн стал собственностью барселонской семьи Пуч, тяжеловесов в индустрии моды и парфюмерии.

Это ознаменовало его выход на парфюмерный рынок, благодаря которому его имя стало синонимом одеколона, что в конечном итоге даже затмило его славу дизайнера.

Мистик и футурист

Рабан был склонен к мистицизму и эзотерике.

Он утверждал, что прожил несколько жизней, что ему около 78 тыс. лет, что видел Бога и что его посещали инопланетяне.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пако Рабан в 1993 году

В 1999 году в своей книге "Огонь с небес" он предсказал, что Париж будет уничтожен позже в том же году, когда космическая станция "Мир" рухнет на Землю - утверждение, основанное на его прочтении французского провидца 16-го века Нострадамуса.