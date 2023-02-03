Босса итальянской мафии поймали через 16 лет. Он работал поваром во Франции

3 февраля 2023

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Автор фото, Carabinieri Cosenza Подпись к фото, Эдгаро Греко был приговорен в Италии к пожизнному заключению, но много лет жил на свободе во Франции под чужим именем

Осужденный в Италии крупный мафиози Эдгаро Греко, несколько лет выдававший себя за шеф-повара во Франции, арестован после 16 лет поисков.

Мафиозный босс Эдгаро Греко находился в розыске с 2006-го года по делу об убийстве двух братьев и покушении на убийство еще одного человека в 1991-м году.

Осужденный на пожизненное заключение убийца, принадлежащий к итальянской мафии "Ндрангета", был задержан в городе Сент-Этьен во Франции. 63-летний мафиози жил под псевдонимом Пауло Димитрио (имя преступника из Апулии) и выдавал себя за шеф-повара в местной пиццерии по меньшей мере три года.

Он скрывался в этом небольшом городке недалеко от Лиона на юго-востоке Франции с 2014 года, где работал и в других ресторанах.

Примечательно, что к июлю 2021 года мафиози был настолько уверен в безопасности своего псевдонима, что появился в одной из статей в местной газете, где хвастался "региональными и домашними рецептами" своего ресторана Caffe Rossini Ristorante, такими как равиоли, ризотто и тальятелле. На фото он был в темных очках и с седой бородой, а в тексте описан как итальянец по происхождению, но в душе - настоящий Сент-Этьенец.

Второй крупный арест

Поимка Эдгаро Греко в Сент-Этьене - это уже второй арест высокопоставленного мафиози итальянскими властями за несколько недель. В середине января во время посещения клиники на Сицилии был арестован Маттео Мессина Денаро, который находился в бегах 30 лет.

В то время как Мессина Денаро был "боссом боссов" печально известной сицилийской "Коза ностры", Греко был важным элементом организованной преступной мафии "Ндрангета", которая зародилась в беднейшем регионе Италии Калабрия на юге страны. "Ндрангета" сейчас является самой могущественной мафией Италии, и ее "щупальца" простираются в Европу, Южную Америку и даже в Австралию, по большей части благодаря наркоторговле.

Греко разыскивался по делу о жестоком убийстве двух братьев во время разборок между двумя мафиозными группировками в начале 1990-х годов. Братья Стефано и Джузеппе Бартоломео были убиты, предположительно, забиты до смерти, в рыбной лавке в маленьком городке Козенца в январе 1991 года. Их тела так и не были найдены, как предполагается, они были растворены в кислоте. Греко был участником конкурирующей банды, и ему также было предъявлено обвинение в покушении на убийство другого человека в том же году в том же городе.

Борьба продолжается

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В течении многих лет главный прокурор Италии по борьбе с мафией Никола Граттери, который посвятил десятилетия противостоянию "Ндрангете", прилагал огромные усилия, чтобы найти Греко.

В заявлении итальянского корпуса карабинеров говорится, что с 2019 года следователи отслеживали сеть поддержки Греко, которая в конечном итоге привела их через Альпы в Сент-Этьен. В этой операции также был задействован Интерпол.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пиантедоси высоко оценил работу полиции, благодаря которой будет привлечен к ответственности один из самых злостных преступников Италии, а глава региона Калабрия Роберто Оккиуто заявил, что арест подчеркивает приверженность Италии борьбе со всеми формами организованной преступности.

Греко был арестован через неделю после того, как итальянская полиция заявила, что подорвала деятельность мафиозной сети "Ндрангеты", доминировавшей на большой территории южной Калабрии, и конфисковала активы на сумму, превышающую 250 млн евро.